scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Glowing Skin Secrets: जवां दिखना अब आसान! जापानी महिलाओं के 6 सुपर स्किनकेयर टिप्स झुर्रियों को रखेंगे चेहरे से दूर, नहीं लग पाएगा उम्र का अंदाजा

Glowing Skin Secrets: जापानी महिलाओं की ग्लोइंग और जवान दिखने वाली स्किन का राज सभी जानना चाहते हैं. उनकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए वो कोई खास तरह का ट्रीटमेंट नहीं कराती हैं, बल्कि 6 आसान आदतें फॉलो करती हैं. इस रूटीन से उनकी स्किन मुलायम लगती है.

Advertisement
X
जापानी महिलाएं महंगी-महंगी क्रीम्स नहीं बल्कि नेचुरल चीजों पर ज्यादा विश्वास करती हैं.(Photo: ITG)
जापानी महिलाएं महंगी-महंगी क्रीम्स नहीं बल्कि नेचुरल चीजों पर ज्यादा विश्वास करती हैं.(Photo: ITG)

Glowing Skin Secrets: जापानी महिलाओं की स्किन को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है. जापानी महिलाएं अक्सर अपनी उम्र से बहुत छोटी दिखाई देती हैं. उनके चेहरे पर ड्राइनेस का नाम ओ निशान नहीं दिखता बल्कि उनकी स्किन हमेशा शाइनी रहती है. आलम ये है कि उनका चेहरा हमेशा मुलायम, निखरा और जवान नजर आता है, जैसे समय ने उन पर कोई असर ही न किया हो. ऐसे में सभी सोचते हैं कि आखिर उनकी इतनी कमाल की स्किन के पीछे राज क्या है?

बता दें, इसमें कोई जादू या महंगा ट्रीटमेंट नहीं छुपा है. जापानी महिलाओं की दमकती स्किन का असली राज उनका सही स्किनकेयर रूटीन और हेल्दी लाइफस्टाइल होता है. रोज किए जाने वाले छोटे-छोटे काम ही उनकी स्किन को इतना ग्लोइंग और जवान बनाते हैं. अगर आप भी अपनी स्किन को जापानी महिलाओं की तरह दमकदार, सॉफ्ट और रिफ्रेश्ड बनाना चाहती हैं, तो इसके लिए कुछ आसान आदतें और छोटे-छोटे टिप्स अपनाना काफी है. 

1. डबल क्लिंजिंग तकनीक: जापान में महिलाएं फेस क्लिंजिंग बहुत हल्के तरीके/हल्के हाथों से करती हैं. सबसे पहले तेल वाले क्लींजर से मेकअप और सनस्क्रीन हटाती हैं. फिर पानी वाले माइल्ड क्लींजर से गंदगी साफ करती हैं. इससे स्किन साफ रहती है लेकिन ड्राई नहीं होती.

2. स्किन को खूब नमी दें: जापानी स्किनकेयर रूटीन में किसी भी तरह की हैवी क्रीम लगाने की बजाय छोटी-छोटी लेयरिंग होती है. पहले लाइट लोशन लगाया जाता है, फिर सीरम और उसके बाद मॉइश्चराइजर. इससे पानी स्किन में फंसा रहता है और चेहरा हमेशा मुलायम लगता है.

3. धीरे-धीरे और हेल्दी खाना खाएं: जापानी महिलाएं अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए धीरे-धीरे और ध्यान से खाना खाती हैं. इससे उनका डाइजेशन सही रहता है और शरीर को एनर्जी मिलती है. उनके खाने में मछली, हरी सब्जियां, ग्रीन टी जैसी चीजें होती हैं, जो स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Winter soups
दिल्ली-NCR में बढी ठंड, शरीर रहेगा अंदर से गर्म! पिएं ये हेल्दी सूप
Mona (Photo: ITG)
'बॉर्डर 2' एक्ट्रेस ने महज 6 महीने में घटाया था 15 KG वजन, बस किए ये 2 काम
Chickpeas (Photo: ITG)
एक बार ऐसे बना लिए चने, तो चिप्स खाना भूल जाएंगे आप
5 वेजिटेरियन फूड्स जो प्रोटीन का बेहतर सोर्स हैं (Photo- Getty image)
चिकन-मटन नहीं खाते! ये 5 वेजिटेरियन फूड्स देंगे भरपूर प्रोटीन और एनर्जी
How to get glowing skin in 20 minutes
बिना पैसे खर्च किए चांदी की तरह चमकेगा चेहरा, 90% लोग नहीं जानते ये सीक्रेट

4. नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें: जापानी स्किनकेयर में केमिकल प्रोडक्ट्स के बजाय अक्सर नेचुरल चीजों का इस्तेमाल होता है. जैसे राइस ब्रान, ग्रीन टी और कैमेलिया ऑयल. ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिंस से भरपूर होते हैं और उम्र बढ़ने के निशान कम करते हैं.

Advertisement

5. धूप से हमेशा बचाव करें: सूरज की किरणें झुर्रियां और डार्क स्पॉट का बड़ा कारण होती हैं. जापानी महिलाएं अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हर दिन सनस्क्रीन लगाती हैं, भले ही सूरज नहीं निकला हो. इससे स्किन में नमी बनी रहती है और उम्र जल्दी नहीं दिखती.

6. बेहतर नींद के लिए शाम का छोटा रूटीन: हेल्दी स्किन के लिए अच्छी नींद भी बहुत जरूरी होती है. शाम को सोने से पहले जापानी महिलाएं बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करती हैं. सबसे पहले चेहरा धोएं, मॉइश्चराइजर लगाएं और हल्का मसाज करें, फिर फोन या टीवी से दूर रहें. ये शरीर को बताता है कि दिन खत्म हो रहा है और अच्छी नींद लेने में मदद करता है. इससे स्किन भी रात में खुद को रिपेयर करती है और आंखों के नीचे थकान कम होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement