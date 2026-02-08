scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How To Reuse Old Jeans: घर में पड़ी फटी-पुरानी जींस भी आएगी काम, 6 शानदार तरीकों से दोबारा करें इस्तेमाल, पैसों की होगी बचत

How To Reuse Old Jeans: घर में पड़ी फटी-पुरानी जींस को फेंकने से पहले रुक जाएं. थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप इन्हें पालतू जानवरों के खिलौने से लेकर एप्रन, स्टोरेज और कई काम की चीजों में बदल सकते हैं.

Advertisement
X
पुरानी जींस को आप पातलू जानवरों के खिलौने बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. (Photo: ITG)
पुरानी जींस को आप पातलू जानवरों के खिलौने बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Reuse Old Jeans: आजकल जींस सभी के पहनावे का हिस्सा बन चुकी है. लड़कों से लेकर लड़कियां तक तरह-तरह की जींस पहनते हैं. ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि जींस सभी के घरों में मिलती हैं. वैसे तो जींस जल्दी खराब नहीं होती हैं, लेकिन जब लोगों का मन भर जाता है तो वे इन्हें पहनना बंद कर देते हैं. कभी-कभी जींस पहनते‑पहनते फट जाती हैं, या कभी-कभी ढीली पड़ जाती हैं. अक्सर लोग इन्हें देख कर सीधे कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं है. थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप इन पुराने जींस को नए और काम आने वाले आइटम में बदल सकते हैं.

अब आप सोचेंगे कि आप अपने घर में पुरानी जींस को किस तरह से नए कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए जानते हैं कि कैसे आप पुरानी जींस को फेंकने के बजाय घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

1. पातलू जानवरों के खिलौने बनाएं: अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं, तो पुरानी जींस से उसका खिलौना बनाना बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. जींस का कपड़ा मजबूत होता है, इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होता. जींस की टांगों को काट लें, अपनी पसंद के शेप में सिल दें, अंदर रुई या कोई सॉफ्ट स्टफिंग डालें और चाहें तो स्लीकर भी डाल सकते हैं. फिर अच्छे से सिलकर बंद कर दें.

2. पॉकेट से डेकोरेटिव ऑर्नामेंट बनाएं: जींस की पॉकेट अक्सर सबसे ज्यादा मजबूत रहती है. आप इसे काटकर छोटा सा ऑर्नामेंट बना सकते हैं. इस पर अपना नाम, कोई अच्छा शब्द या छोटा सा मैसेज कढ़ाई करके लिख दें. इसे आप घर में कहीं भी सजा सकते हैं. चाहें तो इसपर अपने दोस्तों के नाम की कढ़ाई करके उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Radhika and Shloka Ambani Looks
छह गज की साड़ी में श्लोका और लहंगे में राधिका, अंबानी बहुओं का रॉयल लुक
Deepika Padukone
डायमंड नेकलेस-ईयररिंग्स पहन छा गईं दीपिका पादुकोण, ऑल-ब्लैक लुक से दुबई में लूटी महफिल, PHOTOS
Desi Pasta Recipe
नाश्ते में बनाएं ये 'देसी पास्ता', शेफ कुणाल ने बताई रेसिपी
winter skin care banana and malai face pack
चेहरे पर चाहिए चमक? ये 2 चीज लगाने से स्किन होगी रेशम जैसी मुलायम
हरी मूंग दाल सूप रेसिपी, मिनटों में होगा तैयार (Photo- Getty Image)
रात में खाना बनाने का नहीं है मन! ट्राई करें मूंग दाल सूप, सबको आएगा पसंद
Advertisement

3. फर्नीचर के कवर के लिए इस्तेमाल करें: जींस का कपड़ा बहुत टिकाऊ होता है, इसलिए इसे कुर्सी, सोफा या स्टूल के कवर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर खुद करना मुश्किल लगे, तो किसी लोकल टेलर या अपहोल्स्टर से मदद ले सकते हैं. पुरानी जींस से बना कवर आपके फर्नीचर को नया और अलग लुक देगा.

4. पॉकेट को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करें: पुरानी जींस की पॉकेट छोटे सामान रखने के बहुत काम आती है. इन्हें काटकर किसी बैग, टोट बैग या कपड़े पर सिल सकते हैं. इनमें चाबियां, मोबाइल, पेन या क्राफ्ट का सामान रखा जा सकता है.  

5. पैच की तरह इस्तेमाल करें: अगर जींस बहुत ज्यादा फट गई है, तो उसके छोटे टुकड़े भी बेकार नहीं हैं. इन टुकड़ों से बच्चों के कपड़ों पर पैच लगाए जा सकते हैं, खासकर घुटनों और कोहनियों पर. इससे कपड़े मजबूत भी हो जाते हैं और बार-बार फटते नहीं हैं.

6. एप्रन या स्मॉक बनाएं: जींस का कपड़ा गंदगी से बचाने में मदद करता है. इसलिए इससे किचन एप्रन या आर्ट स्मॉक बनाई जा सकती है. पेंटिंग, गार्डनिंग या बच्चों के क्राफ्ट के काम करते समय ये बहुत काम आता है. इसे धोना भी आसान होता है और ये लंबे समय तक चलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement