बिना वैक्यूम बैग अलमारी में भारी स्वेटर ऐसे करें फिट; अपनाएं फोल्डिंग ट्रिक, चुटकियों में होगा काम

फरवरी शुरू होते ही भारी विंटर वियर को सहेजना बड़ी चुनौती बन जाता है. इस आर्टिकल में जानें कुछ ऐसे स्मार्ट फोल्डिंग हैक्स और स्टोरेज ट्रिक्स, जिनसे आपके मोटे जैकेट और स्वेटर कम से कम जगह में फिट हो जाएंगे और अगले सीजन तक सुरक्षित भी रहेंगे.

सर्दियों के कपड़ों को धोकर ही संभालना चाहिए.(PHOTO:ITG)
How To Fold Sweaters For More Space: सर्दियों में मोटे-ऊनी कपड़ें अलमारी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन फरवरी आते ही उनको वापस से रखने की टेंशन शुरू हो जाती है. फरवरी महीने से ही कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह लोग भारी कपड़ों को पैक करने लगते हैं. ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी होती है भारी जैकेट, स्वेटर और शॉल को सही तरीके से संभालकर रखने की. अगर इन्हें बिना प्लान के अलमारी में ठूंस दिया जाए, तो न सिर्फ जगह घिरती है बल्कि कपड़े खराब होने का भी डर रहता है. 

कई लोग वैक्यूम बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर बार बैग खरीदना या मशीन से हवा निकालना न तो आसान होता है, न ही जरूरी. अच्छी बात यह है कि बिना वैक्यूम बैग के भी आप फोल्डिंग ट्रिक की मदद से सारे स्वेटर कम जगह में आराम से आ सकते हैं. आइए इन फोल्डिंग हैक्स के बारे में जानते है. 

बेहद काम आएगी आपके ये ट्रिक

अगर आपकी अलमारी और दीवान में ज्यादा जगह नहीं है तो आप  कंप्रेस रोल फोल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. कंप्रेस रोल फोल्ड में स्वेटर को मोड़ने के साथ-साथ रोल किया जाता है, जिससे उसके अंदर की हवा निकल जाती है और कपड़ा पतला हो जाता है. 

कंप्रेस रोल फोल्डिंग कैसे करें?

  • सबसे पहले स्वेटर को किसी साफ और प्लेन सरफेस पर सामने की ओर फैलाएं.
  • अब दोनों स्लीव्स को अंदर की ओर मोड़ दें ताकि स्वेटर एक रेक्टेंगल शेप में आ जाए.
  • इसके बाद नीचे के हिस्से से करीब 2–3 इंच कपड़ा ऊपर की तरफ मोड़ें.
  • अब स्वेटर को गर्दन की ओर कसकर रोल करना शुरू करें.
  • पूरा रोल बनने के बाद जो कपड़ा आपने मोड़ा था, उसे उलटकर पूरे रोल के ऊपर चढ़ा दें. इससे रोल खुलता नहीं और स्वेटर कंप्रेस हो जाता है.

इस फोल्डिंग का क्या है फायदा 

कंप्रेस रोल फोल्डिंग ट्रेवलिंग में तो बहुत काम आती है और इसे आप अलमारी में भी स्वेटर-जैकेट को फिट करने में यूज कर सकते हैं. इस फोल्डिंग में हवा बाहर निकल जाती है, जिससे स्वेटर फूला हुआ नहीं लगता है. इसके साथ ही रोल शेप में रखने से अलमारी में ज्यादा कपड़ों को कम जगह में आसानी से फिट किया जा सकता है. इस ट्रिक की मदद से आप एक ही शेल्फ में पहले से दोगुने स्वेटर रख पाएंगे.

इन बातों का रखें खास ध्यान  

  • बहुत मोटे वूलन स्वेटर के बीच टिश्यू पेपर रखें, जिससे कपड़ों पर क्रीज नहीं पड़ती है.
  • अगर अलमारी में नमी की दिक्कत है, तो साथ में नीम की पत्तियां या सिलिका जेल रख सकते हैं.
  • हर स्वेटर को अलग-अलग रोल करके रखें, इससे निकालते समय बाकी कपड़े नहीं बिगड़ेंगे.


 

