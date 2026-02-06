scorecardresearch
 
टांगकर या मोड़कर: अलमारी में Puffer Jacket कैसे रखें? जान लें सही तरीका, रहेगी हमेशा नई जैसी

सर्दियों के बाद पफर जैकेट को सही ढंग से स्टोर करना बहुत जरूरी है ताकि उसकी चमक और गर्माहट बनी रहे. इस आर्टिकल में जानें पफर जैकेट को टांगने, मोड़ने और रोल करने के 4 बेहतरीन तरीके, जो आपकी जैकेट को सालों-साल नया जैसा रखेंगे और शेप बिगड़ने से बचाएंगे.

सर्दियों में कपड़ों का खास ख्याल रखना चाहिए. (PHOTO:ITG)
Should I Hang or Fold a Puffer Jacket: सर्दियों में पफर जैकेट हमें ठंड से बचाने के साथ-साथ स्टाइलिश लुक भी देती है, लेकिन अब ठंड के जाने का समय आ गया है. ऐसे में मोटी-मोटी पफर जैकेट्स को सही से रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी एक गलती की वजह से कीमती पफर जैकेट्स की शेप खराब हो सकती है. पफर जैकेट्स को खरीद तो सभी लेते हैं, लेकिन इनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है. 

पफर जैकेट्स के गलत स्टोरेज से जैकेट की फुलनेस, गर्माहट और शेप खराब हो सकती है, ऐसे में सबसे ज्यादा लोगों को दिमाग में यही सवाल आता है कि पफर जैकेट को मोड़कर या टांगकर रखें और इन दोनों से क्या बेस्ट तरीका है. आइए जानते हैं पफर जैकेट को सुरक्षित रखने के 4 स्मार्ट तरीके कौन-से हैं. 

 पफर जैकेट को टांगकर कब रखें?

अगर आपकी अलमारी में काफी जगह हो और आप जैकेट को बार-बार पहनते हैं. तो इसे टांगकर रखना सबसे अच्छा ऑप्शन है, खासतौर पर तब जब जैकेट गीली हो या हाल ही में धोई गई हो. गीली जैकेट को हैंग करके रखने से जैकेट जल्दी सूखती है.

  • सिलवटें और क्रीज नहीं पड़ते
  • जैकेट की फुलनेस बनी रहती है
  • नमी और बदबू से बचाव होता है

पफर जैकेट्स को कैसे टांगें?

पफर जैकेट को हमेशा चौड़े और पैडेड हैंगर का इस्तेमाल करें, जैकेट को पूरी तरह जिप करके, सूखी और ठंडी जगह पर टांगें. पतले वायर हैंगर से बचें, इससे शेप बिगड़ सकती है.

पफर जैकेट को मोड़कर कब रखें?

सबसे पहले तो अगर जगह कम है तो पफर जैकेट को मोड़कर तय बनाकर रखना चाहिए. इसके अलावा जैसे अब सर्दिया जाने वाली है और आप ऑफ-सीजन में जैकेट स्टोर कर रहे हैं, तो फोल्ड करना सबसे बेहतर ऑप्शन है. सही तरीके से मोड़ने पर जैकेट खराब नहीं होती है और अगले साल भी नए जैसी ही लगती है.

  • कम जगह में आसानी से स्टोर
  • लंबे समय तक टांगने से होने वाले स्ट्रेच से बचाव

मोड़कर रखने का सही तरीका 

जैकेट को समतल सतह पर रखें, स्लीव्स अंदर मोड़ें और हल्के हाथ से फोल्ड करें. ज्यादा दबाव न डालें, क्योंकि इससे शेप खराब होने का रिस्क होता है. आप चाहें तो इसे फोल्ड करने के लिए टिशू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

वैक्यूम-सीलिंग कब करें?

कुछ लोग पफर जैकेट्स को वैक्यूम सीलिंग करने लगते हैं, मगर आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह कब करना फायदेमंद होता है. लंबे समय तक स्टोरेज, जैसे गर्मियों में, वैक्यूम-सीलिंग अच्छा तरीका है, इससे जगह भी बचती है और जैकेट सुरक्षित रहती है. मगर इस दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैकेट पूरी तरह साफ और सूखी हो. ज्यादा कंप्रेस न करें, वरना इंसुलेशन फ्लैट हो सकता है. अच्छी क्वालिटी के बैग ही इस्तेमाल करें.

 पफर जैकेट को रोल करना

पफर जैकेट्स को ट्रेवल के दौरान या छोटे स्पेस में रखने के लिए रोल करना बेहद आसान और असरदार तरीका है. एक तो यह जगह कम लेता है और इसके साथ ही जैकेट्स सेफ भी रहती है और उसे कोई नुकसान भी नहीं होता है. जैकेट को नीचे से ढीले-ढाले रोल करें और इसे किसी भी भारी सामान के नीचे न गलती से भी न रखें. 

  • कम जगह घेरती है
  • सिलवटें कम पड़ती हैं

पफर जैकेट को टांगना, मोड़ना, वैक्यूम-सील करना या रोल करना हर तरीका अलग परिस्थिति के लिए सही है. सही स्टोरेज से आपकी जैकेट लंबे समय तक गर्म, फूली-फूली और नई जैसी बनी रहेगी, थोड़ी सी सावधानी आपकी पफर जैकेट की उम्र कई साल बढ़ा सकती है.


 

