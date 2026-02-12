How To Store Methi: सर्दियां जाने पर भी ले पाएंगे मेथी का मजा! जानें पूरे साल फ्रेश रखने के आसान घरेलू तरीके

How To Store Methi: सर्दियों में पालक से लेकर बथुए तक खूब सारी हरी सब्जियां आती हैं. इन्हीं में मेथी भी होती है. मेथी का सीजन सर्दियों में आता है और ठंड के मौसम में इसे बहुत सी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है. ताजी मेथी की खुशबू ही लाजवाब होती है और दाम भी सर्दियों में काफी कम मिलते हैं. इसी वजह से लोग इसे भर-भर के ले आते हैं ताकि घर में ताजी मेथी मौजूद रहे.

लेकिन जैसे ही सर्दियां खत्म होने लगती हैं ये जल्दी खराब होने लगती है. और कई बार लोगों की बहुत-बहुत सारी मेथी खराब भी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें वो फेंकनी पड़ती है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता आया है तो परेशान न हों इस बार नहीं होगा. दरअसल, अगर आप कुछ आसान घरेलू तरीके अपनाएं, तो आप मेथी को सूखाकर एक साल तक सुरक्षित और फ्रेश रख सकते हैं. आइए जानते हैं वो आसान और काम आने वाले तरीके, जिनकी मदद से आप सर्दियां जाने के बाद भी पूरे साल मेथी का मजा ले सकते हैं.

मेथी साफ करें:

अगर आप सर्दियां जाने से पहले मेथी के पत्तों को स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अच्छे से साफ करने की जरूरत है. मेथी के पत्तों को सबसे पहले अच्छे से धो लें, ताकि उनकी मिट्टी और गंदगी पूरी तरह निकल जाए. इसके बाद स्टोर करने से पहले पत्तियों को हल्का सा पोछकर सुखा लें, ताकि इसमें नमी न रहे.



1. एयर फ्रायर वाला तरीका: अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो मेथी को 110°C पर लगभग 15 मिनट तक सुखाइए. बीच-बीच में पत्तियों को हल्का हिला दें ताकि हर तरफ बराबर सूख जाए. जब पत्तियां पूरी तरह कड़क और ड्राई हो जाएं, तो ये स्टोर करने के लिए तैयार है.

2. बिना एयर फ्रायर: एयर फ्रायर न हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं. आप मेथी को उसके बिना भी सुखा सकते हैं. छांव में फैलाकर 4–5 दिन तक मेथी सुखाइए, जब तक ये पूरी तरह ड्राई न हो जाए. इस तरह सुखाई हुई मेथी एक साल तक स्टोर करने लायक बन जाती है.

3. सही कंटेनर चुनें: अब पूरी तरह सुखाई हुई मेथी को एकदम सूखे और साफ एयरटाइट कंटेनर में भर दीजिए. ढक्कन जम से बंद करें, ताकि मेथी की खुशबू और स्वाद लंबे समय तक बरकरार रहे.

4. फ्रिज में भी रख सकते हैं: अगर आप चाहें तो इस ड्राई मेथी को फ्रिज में रखकर महीनों तक भी सुरक्षित रख सकते हैं. जरूरत पड़ने पर निकालकर दाल, सब्जियों या किसी भी रेसिपी में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.



