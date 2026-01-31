दूध गिरने की टेंशन खत्म! उबालते समय ही बस अपनाएं ये 5 देसी जुगाड़, एक बूंद भी नहीं आएगा बाहर

Milk Overflow Prevention: रसोई में दूध उबालते समय ज्यादातर लोग इस बात से ही परेशान होते है कि नजर हटते ही सारा दूध बर्तन से निकलकर गिर जाता है. दूध को उबालते समय पूरा ध्यान उसी पर लगाकर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी हटा तो दूध उबलकर गिरने लगता है और इस तरह दूध की काफी बर्बादी भी होती है. घर पर महिलाएं दूध के गिरने से बहुत दुखी रहती हैं, लेकिन कुछ आसान किचन हैक्स हैं. जो आपकी इस मुश्किल को चुटकियों में हल कर सकते है, बस आपको अगली बार जब भी आप दूध उबालें इन बातों का ध्यान रखें.

दूध उबालते समय गिरने से बचाने के लिए करें ये काम

बर्तन के ऊपर रखें लकड़ी का चम्मच

दूध को उबालते समय अगर आप उसके ऊपर लड़की का चम्मच या स्पैचुला रख देते हैं, तो इससे दूध बर्तन से बाहर नहीं गिरता है. लड़की चम्मच दूध को उफान मारने पर बाहर नहीं गिरने देता है और चम्मच झाग रोक लेता है. इसलिए दूध को उबालते समय आप इस तरीके से उसे गिरने से बचा सकते हैं.

बर्तन के किनारे पर लगाएं घी

दूध उबालने से पहले आप बर्तन के किनारों पर हल्का-सा घी और मक्खन लगा देते हैं तो इससे दूध एकदम से उफनते हुए नीचे नहीं गिरता है. इसका कारण यह होता है कि जब बर्तन के किनारे पर घी लगा होता है तो चिकनी परत की वजह से दूध का झाग ऊपर आने पर फिसल जाता है.

स्टील का चमचा डालें

इनके अलावा दूध उबालते हुए बर्तन में स्टील का चमचा भी डाल सकते हैं, इस हैक से भी दूध नीचे नहीं आता है. स्टील का चमचा गर्मी सोख लेता है और वो दूध की सतह पर बनने वाली मलाई की लेयर को ऊपर नहीं उठने देता है. वैसे ये ट्रिक बहुत पुरानी है और दादी-नानी के जमाने से लोग इन्हें दूध गिरने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे है.

धीमी आंच पर उबालें दूध

दूध को गिरने से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे धीमी आंच पर उबालें. दूध को कुछ लोग तेज आंच पर उबलने के लिए रख देते हैं, जिसकी वजह से दूध तेजी से उफनकर गिर जाता है. इस तरह रसोई और चूल्हा दोनों ही गंदे हो जाते हैं, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप दूध को हमेशा ही धीमा आंच पर उबलने के लिए रखें.

एक बूंद तेल डालें

बर्तन के किनारे पर घी और मक्खन लगाने से तो दूध उबलकर नहीं गिरता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप दूध को उबालने से पहले बर्तन में एक बूंद तेल डालते हैं. तो भी दूध उबलकर नहीं गिरता है और दूध की सतह पर बनने वाली मलाई फिसल जाती है और वो बर्तन से बाहर नहीं जाती है. सबसे खास बात यह कि तेल की एक बूंद से न तो दूध का टेस्ट बिगड़ता है और न ही वो खराब होता है. बल्कि दूध को वो ज्यादा क्रीमी बना देता है.

