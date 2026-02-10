How To Reuse Oil: पूड़ी-पकौड़े तलने के बाद बचा तेल फेंक रहे! जानें दोबारा इस्तेमाल करने के सही तरीके

How To Reuse Oil Used For Deep Frying: घर में पूड़ी, पकौड़े या कचौड़ी तलते समय अक्सर कड़ाही में तेल बच जाता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इस बचे हुए तेल का किया क्या जाए. कई लोग सोचते हैं कि अब इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसे फेंक देते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा ध्यान दिए इसे दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन सच ये है कि तेल को बार-बार गर्म करना या सही तरीके से न रखना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.



एक बार इस्तेमाल हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल करने से न सिर्फ खाने का स्वाद खराब होता है, बल्कि पाचन से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. लेकिन सवाल ये है कि अगर इसे दोबारा तलने या खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आप चाहते हैं कि तेल की बर्बादी न हो और सेहत भी सुरक्षित रहे, तो ये आसान टिप्स जरूर अपनाएं.



तेल को पहले पूरी तरह ठंडा होने दें

तलने के बाद अक्सर लोग जल्दबाजी में तेल को छानने या किसी डिब्बे में भरने की गलती कर देते हैं. ऐसा करना ठीक नहीं होता है. बहुत गर्म तेल को छानने से उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है और वो जल्दी खराब भी हो जाता है. इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि तेल को कड़ाही में ही छोड़ दें और उसे पूरी तरह ठंडा होने दें. जब तेल नॉर्मल टेंपरेचर पर आ जाए, तभी आगे का प्रोसेस करें.



तेल को अच्छी तरह छानना है बहुत जरूरी

जब तेल ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उसमें पूड़ी, पकौड़े या कचौड़ी के जले हुए छोटे-छोटे टुकड़े रह जाते हैं. अगर इन्हें तेल में ही रहने दिया जाए, तो तेल जल्दी खराब हो जाता है. ऐसे में एक बारीक छलनी, मलमल का कपड़ा या साफ सूती कपड़े की मदद से तेल को धीरे-धीरे छान लें. इससे सारे जले हुए कण बाहर निकल जाते हैं.

अच्छी तरह छाना हुआ तेल न सिर्फ ज्यादा समय तक ठीक रहता है, बल्कि दोबारा गर्म करने पर जल्दी जलता भी नहीं और खाने का स्वाद भी खराब नहीं करता.



तेल को स्टोर करने का क्या है सही तरीका?

तेल को कितने समय तक सही रखा जा सकता है, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे स्टोर करते हैं. छना हुआ और ठंडा तेल हमेशा कांच की बोतल या स्टील के साफ डिब्बे में ही रखें. प्लास्टिक के डिब्बों में रखा तेल जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए इनसे बचना बेहतर है. जिस डिब्बे में तेल स्टोर किया हो उसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर धूप या ज्यादा गर्मी न पहुंचे.

दोबारा इस्तेमाल से पहले तेल को करें टेस्ट

तेल को फिर से इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है. दोबारा इस्तेमाल करने से पहले तेल को सूंघकर देखें. अगर उसमें किसी तरह की अजीब या खराब सी बदबू आ रही हो, तो उसे इस्तेमाल न करें. इसके अलावा, अगर तेल का रंग बहुत ज्यादा काला हो गया है या वो जरूरत से ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो उसे फेंक देना ही सही रहता है. ध्यान रखें कि एक ही तेल को बार-बार गर्म करना ठीक नहीं होता, कोशिश करें कि तेल को 2 बार से ज्यादा न गर्म करें. इस तेल को दोबारा डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए.

कब तेल को दोबारा नहीं करना चाहिए इस्तेमाल

अगर तेल से हल्की सी भी जले होने की या खट्टेपन की बदबू आने लगे, तो उसे दोबारा इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसी तरह, अगर तेल गरम करते ही धुआं देने लगे या देखने में बहुत ज्यादा गंदा और चिपचिपा लगे, तो ऐसे तेल से खाना बनाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता. ऐसे तेल पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

खाने के काम का न रहे तेल, तो क्या करें?

अगर तेल खाना बनाने लायक नहीं बचा है, तो भी उसे नाली में फेंकने के बजाय बाकी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ लोग थोड़ी मात्रा में पुराने तेल का इस्तेमाल गमलों की मिट्टी में मिलाकर कीड़े दूर रखने के लिए करते हैं. इसके अलावा, थोड़े से पुराने तेल से लकड़ी के फर्नीचर या लोहे के सामान पर हल्की पॉलिश भी की जा सकती है. इससे चीजों में हल्की चमक आ जाती है.



अगर आपके घर के दरवाजों में चर-चर की आवाज आ रही है, तो इस तेल का इस्तेमाल करके उनकी ग्रीसिंग कर सकते हैं. थोड़ी सी रुई लेकर तेल में डिप करके दरवाजों में लगाएं. इससे उनमें आवाज आनी बंद हो जाएगी.

