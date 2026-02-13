scorecardresearch
 
How To Use Curdled Milk: फटा हुआ दूध फेंककर पछताएंगे आप! पनीर ही नहीं, ये 6 जबरदस्त चीजें बनाने के भी आता है काम

How To Use Curdled Milk: दूध फटने पर अक्सर लोग उसे फेंक देते हैं या फिर उससे पनीर बना लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फटा हुआ दूध भी कई काम आ सकता है? पनीर के अलावा बेकिंग, सूप, डिप्स और घरेलू कामों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. जानिए फटे दूध को इस्तेमाल करने 6 आसान और स्मार्ट तरीके.

फटे हुए दूध से आप पनीर ही नहीं चीज़ भी बना सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Use Curdled Milk: सभी घरों में दूध आता है, जो चाय से लेकर कॉफी, खीर जैसी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी भूल से दूध फट जाता है. दूध का फटना एक आम और अक्सर होने वाली समस्या है. ऐसे में ज्यादातर लोग परेशान होकर इसे या तो तुरंत फेंक देते हैं या फिर इससे पनीर बना लेते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फटा हुआ दूध न तो बेकार होता है और न ही इससे सिर्फ पनीर बनाया जा सकता है.

अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो इससे पनीर के अलावा कई स्वादिष्ट और काम की चीजें बनाई जा सकती हैं. आप फटे दूध को इस्तेमाल करके सिंपल और टेस्टी रेसिपीज तैयार कर सकते हैं. तो अगली बार जब आपका दूध फट जाए, घबराइए मत. थोड़ी समझदारी और क्रिएटिविटी के साथ, वही फटा हुआ दूध आपके किचन का स्टार बन सकता है.

बेकिंग में फटा हुआ दूध क्यों है फायदेमंद

फटा हुआ दूध बेकिंग के लिए एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट की तरह काम कर सकता है. इसमें हल्की खटास होती है, जो केक, ब्रेड और मफिन को सॉफ्ट और फूला हुआ बनाने में मदद करती है. कई रेसिपी में इसे बटरमिल्क या दही की तरह इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप घर पर केक या पैनकेक बनाते हैं, तो फटा हुआ दूध बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं.

चीज़ बनाने के लिए करें इस्तेमाल

आप फटे दूध से पनीर ही नहीं चीज़ भी बना सकते हैं. दूध को हल्का गर्म करके कपड़े से छान लें. इससे मिलने वाला चीज़ पास्ता, सैंडविच या टोस्ट के साथ खाने में स्वाद बढ़ा देता है. ये तरीका आसान भी है और दूध की बर्बादी भी नहीं होती.

सूप और ग्रेवी का बढ़ाएं स्वाद

फटा हुआ दूध सूप और ग्रेवी को ज्यादा क्रीमी और स्वादिष्ट बना सकता है. टमाटर का सूप, पास्ता सॉस या हल्की सब्जी की ग्रेवी में इसे मिलाया जा सकता है. इससे खाने में हल्का सा खट्टापन आता है, जो कई लोगों को बहुत पसंद आता है. बस ध्यान रखें कि दूध ज्यादा खराब न हो.

बनाएं डिप्स और सलाद ड्रेसिंग

फटा हुआ दूध डिप्स और सलाद की ड्रेसिंग्स बनाने में भी काम आता है. इसमें थोड़ा नमक, काली मिर्च, लहसुन और हर्ब्स मिलाकर अच्छे से फेंट लें. इससे तैयार डिप सब्जियों और स्नैक्स के साथ अच्छी लगती है. ये तरीका खासतौर पर हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए फायदेमंद है.

पौधों के लिए नेचुरल खाद का काम करता है फटा दूध

अगर फटा हुआ दूध खाने लायक नहीं बचा है, तब भी उसे फेंकने की जरूरत नहीं है. आप इसे पानी में अच्छी तरह मिलाकर पौधों में डाल सकते हैं. दूध में मौजूद कैल्शियम और पोषक तत्व पौधों की ग्रोथ में मदद करते हैं. ध्यान रहे कि दूध बहुत ज्यादा बदबूदार न हो.

स्किन की देखभाल में भी आता है काम

फटे दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसे शहद या ओट्स के साथ मिलाकर आप फेस पैक बना सकते हैं. ये स्किन को सॉफ्ट बनाने और डेड स्किन हटाने में मदद करता है. घरेलू नुस्खों में इसका इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है.

