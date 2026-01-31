दाल बनाते समय प्रेशर कुकर से निकलने लगता है झाग वाला पानी? आजमाएं शेफ रणवीर बरार के बताए देसी नुस्खे

How To Avoid Dal Overflowing From Cooker: रसोई में काम करते समय महिलाओं को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है. लोगों को भले ही उनकी ये दिक्कतें छोटी लगती हैं, लेकिन वो कहते है ना जिस पर बितती है, उसे ही मालूम होता है. उसी तरह खाना बनाते समय दूध उबालकर गिरना, चावल का गीला हो जाना और दाल का झाग बनकर गिरने से अक्सर लोग परेशानी हैं.

अगर आप भी दाल बनाते समय उसके कुकर से बाहर गिरने से उसका सिर्फ स्वाद ही खराब नहीं होता है. बल्कि इससे जलने का भी खतरा होता है, क्योंकि दाल का पानी अचानक से तेजी से सीटी के साथ निकलने लगता है, जिसकी छींटे इधर-उधर पड़ती हैं. कई बार सामने खड़े इंसान पर दाल के पानी की गर्म छींट पड़ जाती है. तो अच्छी बात यह है कि आपकी इस दुविधा का हल मिल गया है. जाने-माने शेफ रणवीर बरार ने ऐसी आसान ट्रिक्स बताई हैं, जिन्हें अपनाकर आप दाल को कुकर से बाहर गिरने से रोक पाएंगे.

इन टिप्स की मदद दाल हीं गिरेगी बाहर

शेफ रणवीर बरार ने इंस्टाग्राम एक वीडियो शेयर कर दाल के प्रेशर कुकर से बाहर गिरने से रोकने के लिए कुछ आसान टिप्स बताए हैं. जो आसान और असरदार दोनों ही हैं, अगली बार जू भी आप दाल बनाएं, तो इन टिप्स की मदद ले सकती हैं, ताकि आपकी प्रेशर बनने पर दाल का पानी बिल्कुल बाहर नहीं आएगा.

प्रेशर कुकर के ढक्कन से सीटी को अलग करके निकाल लें और अब उसके सीटी वाले हिस्से पर थोड़ा-सा देसी घी लगा दें.

दाल बनाते समय कुकर में पानी में भी थोड़ी मात्रा में देसी घी डालें.

दाल बनाने से पहले अगर आप पानी और सीटी दोनों में घी डालते हैं तो इससे दाल का पानी झाग बनकर कुकर से बाहर नहीं आता है. इस तरह कुकर और किचन की दीवार दोनों ही गंदी नहीं होती हैं.

दाल बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

अगर इस ट्रिक्स को अपनाने के बाद भी दाल का पानी कुकर से बाहर निकल रहा है तो आपको इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है. कई बार लोग दाल बनाते समय पानी ज्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से सीटी आने पर एक्स्ट्रा पानी कुकर एक्सट्रा पानी बाहर फेंकने लगता है. इसलिए दाल को बनाते समय सबसे अहम होता है कि आप पानी की मात्रा का ध्यान रखें.

पानी के अलावा जल्दबाजी में कई बार प्रेशर कुकर का ढक्कन ठीक से बंद नहीं होता है, जिसकी वजह से भी पानी बाहर गिरने लगता है. तीसरा कारण हो सकता है आपके कुकर की रबर का घिस जाना. कुकर में एक रबड़ होती है, वो समय के बाद घिस जाती है और रबड़ ज्यादा घिस जाती है तो भी दाल का पानी कुकर से बाहर आने लगता है.

