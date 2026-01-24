How to Make Ghee: ना मथनी और ना दही... इस ट्रिक से 10 मिनट में मलाई से निकलेगा दानेदार देसी घी

How to Make Ghee: देसी घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन ये पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए. बाजार में मिलने वाले ज्यादातर घी में मिलावट होती है इसलिए घर पर देसी बनाना ज्यादा अच्छा है लेकिन यहां दिक्कत ये होती है कि लोगों को ये काम बहुत ही झंझट वाला लगता है. ऐसे में यहां हम आपको घर पर देसी घी निकालने के कुछ आसान तरीके बता रहे हैं.

और पढ़ें

घर पर बनें देसी के फायदे

आयुर्वेद में भी घर के बने घी को अमृत के समान माना गया है. यह शरीर के लिए हेल्दी फैट होता है जो आपके डाइजेशन से लेकर स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद है. बाजार में मिलने वाले देसी घी की तुलना में घर का बना घी न केवल अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है बल्कि इसकी सोंधी महक पूरे घर को महका देती है. यही वजह है कि आपको बाजार से घी खरीदने की जगह घर पर देसी घी बनाना चाहिए.

मलाई से मक्खन निकालने वाला पारंपरिक तरीका

मलाई से मक्खन और फिर घी बनाने का तरीका बहुत पुराना है जिसे हमने अपनी दादी-नानी को भी फॉलो करते हुए देखा होगा. यह तरीका सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें घी बहुत दानेदार बनता है.

इसके लिए पहले कम से कम 10-12 दिनों की अच्छी मोटी मलाई फ्रीजर या फ्रिज में इकट्ठी करनी पड़ती है.

Advertisement

जब मलाई का एक बड़ा कटोरा आपके हाथ में तो उसे एक बड़े बर्तन में डालें और थोड़ा गुनगुना पानी (सर्दियों में) या ठंडा पानी (गर्मियों में) डालकर ब्लेंडर या मथनी से चलाएं. पुराने जमाने में मथनी का ही यूज होता था.

जब मक्खन ऊपर आ जाए तो उसे निकालकर ठंडे पानी से 2 बार धो लें. इससे घी जल्दी बनता है और जलता नहीं.

अब मक्खन को भारी तले की कड़ाही में धीमी आंच पर गरम करें. जब सफेद झाग खत्म हो जाए और सुनहरा पारदर्शी घी दिखने लगे तो गैस बंद कर दें और उसे छान लें.

सीधे मलाई से घी बनाना

अगर आपके पास समय कम है तो आप बिना मक्खन निकाले सीधे घी बना सकते हैं. यह तरीका आजकल काफी फॉलो किया जाने लगा है.

इसके लिए मलाई मलाई को सीधे कड़ाही में डालें और मध्यम आंच पर चढ़ा दें.

इसे लगातार चलाते रहें ताकि मलाई नीचे से चिपके नहीं.

जब मलाई उबलने लगे तो उसमें एक चुटकी नमक या 2 बूंद नींबू का रस डाल दें. इससे घी जल्दी अलग हो जाता है. हालांकि इसके बिना भी वो कुछ देर में अलग होने लगता है.

कुछ देर में घी का भूरे रंग का ठोस पदार्थ दिखने लगता है और घी ऊपर तैरने लगता है. यानी इस दौरान आपका घी तैयार है और आप इसे छान सकते हैं.

Advertisement

प्रेशर कुकर में घी बनाने का तरीका है तेज

कई लोग कुकर में घी बनाने का तरीका फॉलो करते हैं जिसमें काफी कम टाइम लगता है.

इसके लिए कुकर में मलाई और थोड़ा सा पानी डालकर सीटी लगाएं.

कुकर का ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर 1 या 2 सीटी आने दें.

इसके बाद कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. ढक्कन खोलें और अब इसे 5-7 मिनट तक तेज आंच पर खुला पकाएं.

जैसे ही घी अलग हो जाए तुरंत गैस बंद करें क्योंकि कुकर की गर्माहट से यह जल्दी जल सकता है.

---- समाप्त ----