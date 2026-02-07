Homemade Waterproof Kajal: बाजार के केमिकल वाले काजल को कहें अलविदा! घर पर बादाम और देसी घी से बनाएं 100% नेचुरल-वॉटरप्रूफ Kajal, आसान है तरीका

Homemade Waterproof Kajal: आजकल बाजारों में कई ऐसे ब्रांड हैं, जो महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं. लिपस्टिक से लेकर क्रीम्स तक के साथ ही काजल भी खूब मिलते हैं, दुकानों में मिलने वाला ये काजल देखने में भले ही परफेक्ट लगे, लेकिन उसमें मिले केमिकल और आर्टिफिशियल रंग आंखों की डेलिकेट स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसी वजह से अब लोग फिर से दादी-नानी के देसी नुस्खों की तरफ लौट रहे हैं. आप घर पर ना सिर्फ क्रीम बना सकते हैं, बल्कि काजल भी बना सकते हैं.



जी हां, आप बहुत ही आसानी से घर पर काजल बना सकते हैं. घर पर बना काजल न सिर्फ नेचुरल होता है, बल्कि आंखों को ठंडक देता है और लंबे समय तक टिका भी रहता है. अगर आप भी केमिकल-फ्री और वॉटरप्रूफ काजल चाहती हैं, तो ये आसान देसी तरीका आपके काम का है. चलिए जानते हैं घर पर कैसे बनाते हैं वॉटरप्रूफ काजल.

घर पर देसी काजल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

घर पर काजल बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान नहीं लगता है. इसके लिए आपको

कुछ बादाम

थोड़ी सी अजवाइन

शुद्ध देसी घी

सूती कॉटन या साफ कपड़ा

मिट्टी का दीया

स्टील या पीतल की थाली

काजल बनाने का आसान तरीका

काजल बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ सूती कपड़े में कुछ बादाम और थोड़ी अजवाइन रखकर पोटली बना लें. आपको इस बात का ध्यान रखना कि ये पोटली अच्छी तरह बंधी हो. अब मिट्टी के दीये में देसी घी डालें और इस पोटली को दीये की बाती की तरह इस्तेमाल करें. इसके बाद दीया जला दें और उसके ऊपर एक साफ स्टील या पीतल की थाली उलटी करके रख दें. थाली को इस तरह रखें कि दीये से उठने वाला धुआं सीधे उसकी अंदर की सतह से टकराए. थोड़ी देर में थाली पर काली परत जमने लगेगी. ये काली परत जो थाली पर जम रही है, यही आपका नेचुरल काजल है.

काजल निकालकर स्टोर कैसे करें

जब दीया बुझ जाए, तो थाली को ठंडा होने दें. फिर किसी साफ चम्मच या चाकू की मदद से थाली पर जमी काली परत को धीरे-धीरे खुरच लें. इस काजल को एक साफ और सूखे डिब्बे में रखें. चाहें तो इसमें 1-2 बूंद देसी घी मिलाकर इसे और ज्यादा स्मूद बना सकते हैं.

ये रखें सावधानियां

अगर आपने आज तक घर पर बना काजल नहीं लगाया है तो पहली बार लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

अगर ये काजल लगाने के बाद आपको आंखों में जलन, खुजली या लालपन पहसूस हो तो तुरंत इस्तेमाल बंद कर दें.

काजल लगाने और निकालने के लिए हमेशा साफ ब्रश या स्टिक का ही इस्तेमाल करें.

बच्चों के लिए इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना अच्छा होगा.

---- समाप्त ----