How to store sugar: अब नहीं चिपकेगी चीनी, सर्दियों और बारिश में इस ट्रिक से रखें खिला-खिला

How to store sugar: क्या आपके किचन में भी रखी चीनी नमी के कारण चिपचिपी हो जाती है और उसमें पत्थर जैसे कठोर ढेले बन जाते हैं. दरअसल सीलन भरी हवा न केवल चीनी की बनावट बिगाड़ती है बल्कि उसे इस्तेमाल करना भी मुश्किल बना देती है.

खासतौर पर चीनी को नमी और सीलन से बचाना भी मुश्किल होता है क्योंकि चीनी बहुत जल्दी वातावरण की नमी को सोख लेती है और चिपचिपी होकर डेले (गांठें) बना लेती है. अगर इसे सही से ना रखा जाए तो इसमें चींटियां लगने और स्वाद बिगड़ने का डर भी रहता है.

चीनी को कैसे रखें ड्राई

यहां हम आपको कुछ आसान घरेलू तरीके बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपनी चीनी को लंबे समय तक दानेदार और सूखा बनाए रख सकते हैं.

1- चीनी को हमेशा एक अलग बर्तन और एयरटाइट कांच कंटेनर में रखें. सही बर्तन और जगह का चुनाव चीनी को हमेशा ड्राई रखने में मददगार होता है. चीनी को एयरटाइट कांच के जार या अच्छे प्लास्टिक के डिब्बे में स्टोर करें.

2- चीनी के डिब्बे को गैस के पास या सिंक के नीचे वाली अलमारी में कभी न रखें क्योंकि वहां तापमान में बदलाव और नमी अधिक होती है. साथ ही आंच के संपर्क में आने से डिब्बे में बंद चीनी भी पिघलने लगती है.

3- चीनी के डिब्बे में एक या दो मार्शमैलो डालना चीनी को म्वॉइच्शर फ्री रखने का एक मॉर्डन और असरदार तरीका है. मार्शमैलो चीनी के जार के अंदर की अतिरिक्त नमी को सोख लेते हैं जिससे चीनी आपस में चिपकती नहीं और हमेशा खिली-खिली रहती है.

4- चीनी के डिब्बे में मिट्टी का एक साफ और सूखा हुआ टुकड़ा या मिट्टी का दीया रखना पुराना और फायदेमंद तरीका है क्योंकि मिट्टी में नमी को सोखने की प्राकृतिक क्षमता होती है जो चीनी को जमने से रोकती है.

5-चीनी के जार में संतरे के सूखे हुए छिलके डालना भी एक बेहतरीन विकल्प है. यह न केवल नमी को सोखते हैं बल्कि चीनी को चींटियों से भी बचाते हैं. बस ध्यान रखें कि छिलके पूरी तरह से सूखे हुए होने चाहिए वरना संतरे की नमी चीनी को खराब कर सकती है.

