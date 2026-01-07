How to Storage Salt: डिब्बे में रखा नमक भी हो जाता है गीला और चिपचिपा, इस ट्रिक से हर दाना रहेगा खिला-खिला

How to storage Salt: सर्दियों और बारिश के मौसम में अक्सर किचन के डिब्बों या मसालदानी में रखा नमक गीला और सख्त हो जाता है. कई बार तो नमकदानी में नमक के डेले जैसे बन जाते हैं. ऐसा नमक में आई नमी की वजह से होता है. बारिश और सर्दी के मौसम में हवा में मौजूद सीलन के कारण नमक पानी छोड़ने लगता है और उसमें गांठें पड़ जाती हैं. गीला नमक ना केवल इस्तेमाल करने में कठिन होता है बल्कि इससे मसालदानी में मौजूद बाकी मसालों में भी नमी आ जाती है जिससे मसालों में फफूंद और घुन पनपरने लगते हैं.

कुछ साधारण घरेलू उपायों को अपनाकर आप अपने नमक को हमेशा सूखा और खिला-खिला रख सकते हैं. यहां हम आपको नमक को गीला होने से बचाने के असरदार तरीके बता रहे हैं.

कांच के बर्तन का इस्तेमाल करें

नमक को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक या मेटल के बर्तनों के बजाय कांच के जार का उपयोग करना ज्यादा अच्छा है. कांच नमी के खिलाफ एक मजबूत अवरोधक का कार्य करता है. अगर आप मिट्टी के छोटे जार का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नमी को सोखकर नमक को सूखा रखने में मदद करते हैं.

चावल आएगा काम

चावल के दानों का प्रयोग नमक की डिब्बी में कच्चे चावल के कुछ दाने डालना सबसे पुराना और असरदार तरीका है. चावल प्राकृतिक रूप से नमी को सोखने का गुण रखते हैं. जब आप नमक के जार में चावल डालते हैं तो वो हवा की सीलन को अपने अंदर खींच लेते हैं जिससे नमक सुरक्षित रहता है.

लौंग भी कर सकती है कमाल

नमक के डिब्बे में चार-पांच साबुत लौंग डाल देने से भी नमक में नमी नहीं आती. लौंग की खुशबू से नमक का असर भी प्रभावित नहीं होता लेकिन उसकी गर्मी और सोखने की शक्ति नमक को गीला होने से बचाती है.

एयरटाइट जार का इस्तेमाल करें

नमक, चीनी, गुड़ या किसी भी मसाले को स्टोर करते वक्त हमेशा एयर टाइट जार का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसमें हवा ना जा सके. साथ ही ढक्कन नमक निकालने के बाद डिब्बे का ढक्कन तुरंत और कसकर बंद करना बहुत जरूरी है. उपयोग करते समय गीली चम्मच का प्रयोग कभी न करें क्योंकि पानी की एक बूंद भी पूरे डिब्बे के नमक को खराब कर सकती है.

