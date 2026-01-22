scorecardresearch
 
सिर्फ गर्म कपड़ों पर पैसे खर्च करना काफी नहीं! सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए अपनाएं ये 5 देसी तरीके, दूर भाग जाएगी ठंड

सर्दियों में ठंड, सुस्ती और बार-बार बीमार पड़ने से बचना है तो सिर्फ गर्म कपड़े पहनना काफी नहीं है. जानिए शरीर को अंदर और बाहर से गर्म रखने के 5 आसान और असरदार तरीके, जिनमें ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

सर्दियों में शरीर का खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है. (Photo: ITG)
सर्दियां हों या गर्मियां आपके शरीर पर किसी भी मौसम का असर सबसे पहले दिखता है. लेकिन ठंड के मौसम में चीजें करना किसी भी और मौसम के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ठंड में सुबह-सुबह बिस्तर छोड़कर उठना मुश्किल हो जाता है, हाथ-पैर अकड़ जाते हैं और ठंड इतनी लगती है कि दिनभर सुस्ती बनी रहती है. कई लोगों को पूरी सर्दियों में जुकाम, खांसी या गले की परेशानी भी रहती है. सर्दी में आपके शरीर की अंदरूनी गर्माहट भी कम हो जाता है. बाहर की ठंडी हवा और अंदरूनी गर्माहट का कम होना आपको बीमार बनाता है. 

ऐसे में सर्दियों में अपने शरीर का खास ध्यान रखना चाहिए और उसे अंदर और बाहर दोनों तरह से गर्म रखना बेहद जरूरी है. अब आप सोचेंगे कि गर्म कपड़े पहनते तो हैं और क्या करना होगा तो बता दें सिर्फ गर्म कपड़े पहनना ही काफी नहीं होता है. आपको अपना खान-पान और रोजमर्रा की आदतें भी बदलने की जरूरत होती है. अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको किसी महंगे इलाज या खास प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान और छोटी-छोटी आदतें ही आपको सर्दियों में गर्म, एक्टिव और फिट बनाए रखने में मदद कर सकती हैं. 

1. गर्म कपड़े पहनना है सबसे जरूरी: सर्दियों में शरीर को गर्म रखने का सबसे आसान तरीका है सही और पूरे कपड़े पहनना. अगर आपका शरीर ठीक से ढका रहेगा, तो ठंड का असर अपने आप कम हो जाता है. ऐसे में बाहर निकलते समय स्वेटर, जैकेट, मफलर, दस्ताने और गर्म मोजे जरूर पहनें.

2. कंबल और रजाई: सिर्फ बाहर जाते वक्त ही नहीं, घर के अंदर रहते समय भी ठंड से बचना बहुत जरूरी होता है. अगर आप घर पर बैठे हैं तो हल्का कंबल जरूर ओढ़ें और अगर सो रहे हैं तो उस वक्त मोटी रजाई या कंबल का इस्तेमाल करें. इससे शरीर की गर्मी बनी रहती है और रात में ठंड लगने या सुबह अकड़न की परेशानी नहीं होती.

3. धूप जरूर लें: सर्दियों की धूप किसी दवा से कम नहीं होती है. ऐसे में जब भी ठंड के मौसम में धूप निकले तभी धूप में 20 से 30 मिनट कम से कम बैठने की कोशिश करें. धूप से शरीर को नेचुरली गर्माहट मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और आलस भी कम होता है.

4. रोज थोड़ा चलना-फिरना जरूरी: सर्दियों में ज्यादातर लोग ठंड की वजह से ज्यादा देर तक बैठे या लेटे रहते हैं, लेकिन इससे शरीर और ठंडा हो जाता है. ऐसे में शरीर को गर्म रखने के लिए रोज थोड़ी देर जरूर टहलें या हल्की एक्सरसाइज करें. इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, मसल्स एक्टिव रहती हैं और शरीर खुद ही गर्म महसूस करने लगता है.

5. थर्मल कपड़ों का करें इस्तेमाल: अगर ठंड ज्यादा है या आपको लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता है, तो थर्मल्स पहनना आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है. थर्मल इनर शरीर से चिपककर शरीर की गर्मी को बनाए रखते हैं. स्वेटर या जैकेट के नीचे थर्मल पहनने से ठंड कम लगती है.

