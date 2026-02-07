Home Remedies for Smelly Armpits: गर्मियां आने से पहले जान लें बगल की बदबू से छुटकारा पाने के सस्ते घरेलू तरीके! महंगे Perfumes खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Home Remedies for Smelly Armpits: बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनकी बगल में से एक्सरसाइज करने के बाद या कुछ भी काम करने के बाद अजीब सी बदबू आने लगती है. इसकी वजह गर्मी में भी हो सकती है. कई बार तो उन्हें बगल से आने वाली बदबू के चक्कर में लोगों के बीच शर्मिंदा होना पड़ता है. अगर आप भी उन्हीं में से हैं, जिनकी बगल से बदबू आने लगती है तो चिंता मत कीजिए क्योंकि आप अकेले नहीं हैं.



असल में आपकी बगल की स्किन पर छोटे-छोटे बैक्टीरिया रहते हैं, जो पसीने के साथ मिलकर बदबू पैदा करते हैं. गर्मियों में ये समस्या बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती है क्योंकि पसीने बहुत आते हैं. ऐसे में लोग महंगे-महंगे परफ्यूम्स खरीदते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपके पैसे बचा सकता है. दरअसल, आप घर में मौजूद कुछ चीजों से बगल से आने वाली इस बदबू को काफी हद तक कम कर सकते हैं. इससे न सिर्फ आप दिन भर फ्रेश और साफ महसूस करेंगे, बल्कि अपने आप में कॉन्फिडेंट भी रहेंगे. चलिए जानते हैं.



1. ग्रीन टी: लोग ग्रीन टी अक्सर वजन घटाने के लिए पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीन टी सिर्फ इसके लिए ही नहीं होती है. ये आपकी बगल से आने वाली बदबू को कम करने में भी मददगार है. इसे ठंडा करके बगल में लगाने से पसीना कम करने और बदबू रोकने में मदद मिल सकती है.

2. नींबू का रस: नींबू का रस बैक्टीरिया मारता है. अगर आप इसे थोड़ा पानी मिलाकर बगल पर लगाएं या स्प्रे की तरह इस्तेमाल करें, तो बदबू कम हो सकती है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पैच टेस्ट करके देख लें.

3. बेकिंग सोडा: लिस्ट में अलगा नाम बेकिंग सोडा है. बेकिंग सोडा स्किन का pH बैलेंस करता है और बदबू कम करता है. इसे पानी के साथ पेस्ट बनाकर लगाएं, सूखने के बाद धो लें.

4. एप्पल साइडर विनेगर: एप्पल साइडर विनेगर बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है. अगर आप इसमें थोड़ा पानी मिलाकर स्प्रे की तरह इस्तेमाल करें या कॉटन से लगाएंगे तो ये बगल से आने वाली बदबू कम करता है.



5. हल्दी: हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. हल्दी पाउडर की पेस्ट बनाकर बगल में लगाएं और कुछ देर बाद धो लें.

6. एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल: आप एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इनसे रोज बगल धोना भी जरूरी है. एंटीबैक्टीरियल साबुन से धोने से बैक्टीरिया कम होंगे और बदबू घटेगी.

7. सही कपड़े पहनें: अगर आपको अक्सर ये समस्या होती है तो सॉफ्ट और लूज कपड़े, कॉटन या मॉइस्चर सोखने वाले फैब्रिक पहनें. इससे पसीना जल्दी सूखता है और बदबू कम होती है. कपड़े साफ रखना भी जरूरी है.

8. छोटे‑छोटे बदलाव करें: आप छोटे-छोटे बदलाव करके भी इस बदबू से निजात पा सकते हैं. जैसे लहसुन, प्याज या शराब कम खाएं. बगल के बाल हटा दें, ताकि बैक्टीरिया कम रहें.

