How To Clean Wool Coat At Home: पैक करने से पहले मोटे-मोटे ऊनी कोट को घर पर आसानी से करें साफ, ड्राई क्लीन की नहीं पड़ेगी जरूरत

How To Clean Wool Coat At Home: सर्दियों में ऊन के मोटे-मोटे कोट सिर्फ आपको ठंड से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके लुक को स्टाइलिश बनाने का काम भी करते हैं. लोग इन्हें खूब पहनते हैं, लेकिन जब इन्हें साफ करने की बात आती है तो ये सबको झंझटभरा काम लगता है. दरअसल, अक्सर लोग सोचते हैं कि ऊनी कोट को हमेशा साफ रखने के लिए उसे ड्राई क्लीन कराना जरूरी होता है. अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं, तो ये खबर आपके लिए है.
असल में मोटे-मोटे ऊनी कोट को साफ करने के लिए हर बार उन्हें ड्राई क्लीन ही कराना पड़े ये जरूरी नहीं होता है. थोड़ी सी सावधानी और सही तरीके को अपनाकर आप अपने कोट को घर पर ही धो सकते हैं और उसे नए जैसा साफ और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं. चलिए जानते हैं ऊनी कोट को साफ करने कुछ आसान तरीके.
बिना धोए कैसे रखें साफ?
ऊनी कोट को बार‑बार धोने की जरूरत नहीं होती है. बस इसे पहनने के बाद आप कुछ आसान तरीकों से इसे नए जैसा फ्रेश रख सकते हैं.
दाग लगने पर तुरंत करें स्पॉट क्लीनिंग
अगर अचानक आपके ऊनी कोट पर दाग लग जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं. आप तुरंत स्पॉट क्लिनिंग करके उसे आसानी से साफ कर सकते हैं.
इस तरह आप अपने कोट को दाग से बचा सकते हैं और लंबे समय तक नया जैसा रख सकते हैं.
मशीन में नहीं, हाथ से धोएं
ऊनी कोट को मशीन में नहीं धोना चाहिए. कुछ कोट हैंड वॉशेबल होते हैं. लेकिन अगर लेबल पर 'ड्राई क्लीन ओनली' लिखा है, तो उन्हें सिर्फ स्पॉट क्लीन ही करें. हैंड वॉश करने के लिए आप ये आसान तरीके अपना सकते हैं.
टिप: कोट धोने के लिए माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, ताकि ऊन खराब ना हो.
सुखाने का सही तरीका
ऊन के कोट को सही तरीके से सुखाना भी बहुत जरूरी है. इसे सही तरीके से सुखाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.
इस तरीके से आपका ऊनी कोट अपनी शेप और सॉफ्टनेस बनाए रखेगा और लंबे समय तक नया जैसा लगेगा.