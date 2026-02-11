scorecardresearch
 
How To Clean Wool Coat At Home: पैक करने से पहले मोटे-मोटे ऊनी कोट को घर पर आसानी से करें साफ, ड्राई क्लीन की नहीं पड़ेगी जरूरत

How To Clean Wool Coat At Home: सर्दियों खत्म होने वाली हैं और सभी मोटे-मोटे कोट को डब्बे में पैक करके रखने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें साफ करना जरूरी है. आप कोट को घर पर आसानी से साफ कर सकते हैं.

कोट को ज्यादा देर पानी में भिगोना नहीं चाहिए. (Photo: ITG)
How To Clean Wool Coat At Home: सर्दियों में ऊन के मोटे-मोटे कोट सिर्फ आपको ठंड से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके लुक को स्टाइलिश बनाने का काम भी करते हैं. लोग इन्हें खूब पहनते हैं, लेकिन जब इन्हें साफ करने की बात आती है तो ये सबको झंझटभरा काम लगता है. दरअसल, अक्सर लोग सोचते हैं कि ऊनी कोट को हमेशा साफ रखने के लिए उसे ड्राई क्लीन कराना जरूरी होता है. अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं, तो ये खबर आपके लिए है. 

असल में मोटे-मोटे ऊनी कोट को साफ करने के लिए हर बार उन्हें ड्राई क्लीन ही कराना पड़े ये जरूरी नहीं होता है. थोड़ी सी सावधानी और सही तरीके को अपनाकर आप अपने कोट को घर पर ही धो सकते हैं और उसे नए जैसा साफ और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं. चलिए जानते हैं ऊनी कोट को साफ करने कुछ आसान तरीके.

बिना धोए कैसे रखें साफ?
ऊनी कोट को बार‑बार धोने की जरूरत नहीं होती है. बस इसे पहनने के बाद आप कुछ आसान तरीकों से इसे नए जैसा फ्रेश रख सकते हैं.

  • हल्का झटकें: कोट को धीरे‑धीरे झटकें, ताकि ऊपर लगी धूल उतर जाए.
  • हवा में रखें: कुछ देर फ्रेश हवा में लटका दें, इससे हल्की बदबू चली जाएगी.
  • बेकिंग सोडा ट्रिक: अगर थोड़ी बदबू अभी भी आ रही हो, तो कोट की ऊपरी लेयर पर हल्का बेकिंग सोडा छिड़कें. इसे रात भर रहने दें और फिर हल्का झटक दें.
  • सॉफ्ट ब्रश से साफ करें: कोट को ऊपर से नीचे की दिशा में धीरे‑धीरे ब्रश करें, ताकि धूल निकल जाए और कोट बिना धुले भी फ्रेश दिखे.

दाग लगने पर तुरंत करें स्पॉट क्लीनिंग
अगर अचानक आपके ऊनी कोट पर दाग लग जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं. आप तुरंत स्पॉट क्लिनिंग करके उसे आसानी से साफ कर सकते हैं. 

  • गीले कपड़े का इस्तेमाल करें: एक साफ, गीले कपड़े को लें.
  • वूल‑सेफ डिटर्जेंट डालें: थोड़ा से वूल‑सेफ डिटर्जेंट कपड़े पर लगाएं.
  • हल्के से थपथपाएं: दाग वाले हिस्से को धीरे‑धीरे थपथपाएं. ध्यान रहे रगड़ना नहीं है.
  • कोट को ज्यादा न भिगोएं: कोट को ज्यादा पानी में भिगोने या मसलने से ऊन खराब हो सकती है. इसलिए उसे भिगोएं नहीं.

इस तरह आप अपने कोट को दाग से बचा सकते हैं और लंबे समय तक नया जैसा रख सकते हैं.

मशीन में नहीं, हाथ से धोएं 
ऊनी कोट को मशीन में नहीं धोना चाहिए. कुछ कोट हैंड वॉशेबल होते हैं. लेकिन अगर लेबल पर 'ड्राई क्लीन ओनली' लिखा है, तो उन्हें सिर्फ स्पॉट क्लीन ही करें. हैंड वॉश करने के लिए आप ये आसान तरीके अपना सकते हैं. 

  • ठंडे पानी का इस्तेमाल करें: एक बाल्टी या बर्तन में ठंडा पानी लें और उसमें थोड़ी मात्रा में वूल‑सेफ डिटर्जेंट डालें.
  • धीरे‑धीरे हिलाएं: कोट को पानी में धीरे‑धीरे हिलाएं. रगड़ना या मसलना कोट को नुकसान पहुंचा सकता है.
  • बहुत देर तक ना भिगोएं: 5–10 मिनट से ज्यादा कोट को पानी में न छोड़ें.
  • धीरे‑धीरे धोएं: ठंडे पानी से हल्के हाथों से कोट को साफ करें. इसके बाद कोट को पानी से बाहर निकालते समय पूरी तरह सपोर्ट दें, ताकि उसकी शेप खराब न हो.

टिप: कोट धोने के लिए माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, ताकि ऊन खराब ना हो.

सुखाने का सही तरीका
ऊन के कोट को सही तरीके से सुखाना भी बहुत जरूरी है. इसे सही तरीके से सुखाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

  • गीला कोट न लटकाएं: गीला कोट सीधे हैंगर पर टांगने से उसके कंधे और लंबाई बिगड़ सकती है. ऐसे में उसे हैंगर पर ना टांगे.
  • तौलिये पर फैलाएं: कोट को एक साफ तौलिये पर रखें और धीरे‑धीरे हाथ से उसकी शेप सही कर दें.
  • हल्की हवा में सूखने दें: कोट को नेचुरल हवा में सूखने दें. हीटर या सीधे सूरज की रोशनी के पास न रखें.
  • निचोड़ें या मसलें नहीं: कोट को मसलने की जरूरत नहीं, बस हल्का दबाकर एक्स्ट्रा पानी निकाल लें.

इस तरीके से आपका ऊनी कोट अपनी शेप और सॉफ्टनेस बनाए रखेगा और लंबे समय तक नया जैसा लगेगा.

