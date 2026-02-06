scorecardresearch
 
How To Clean Pillows Without Water: तकिया दिखता है साफ, लेकिन अंदर भरी है गंदगी! बिना पानी साफ करने के 5 हैक्स जो मिनटों में हटाएं बदबू और बैक्टीरिया

How To Clean Pillows Without Water: अक्सर तकिए बाहर से साफ दिखते हैं, लेकिन अंदर पसीना, धूल और जर्म्स छुपे होते हैं. पानी से साफ करने पर तकिए खराब हो जाते हैं. ऐसे में हम आज आपको बिना पानी और बिना धोए तकिए साफ करने के आसान और असरदार घरेलू तरीके बताने वाले हैं.

How To Clean Pillows Without Water
How To Clean Pillows Without Water:  ज्यादातर घरों में तकियों की सफाई शायद ही की जाती होगी. क्योंकि ये बाहर से देखने में साफ लगते हैं. लेकिन कई बार जब तकिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनसे अजीब सी बदबू आती है? अक्सर आप सिर्फ तकिए का कवर ही धोते हैं, जबकि असल गंदगी अंदर छुपी होती है. माना जाता है इन्हें पानी से धोने से ये खराब भी हो सकते हैं.

दरअसल तकिए रोज पसीना, बालों का तेल, धूल और जर्म्स सोखते रहते हैं. समय के साथ यही सब के कारण तकियों में से बदबू आने लगती है और आप उन्हें इस्तेमाल करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं. हालांकि, अच्छी बात ये है कि तकियों को साफ और फ्रेश रखने के लिए हर बार पानी या वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर पर मौजूद कुछ आसान तरीकों से बिना पानी भी तकिए साफ कर सकते हैं, जिससे बदबू दूर होगी और तकिए फिर से फ्लफी महसूस होंगे.

धूप से करें नेचुरल क्लीनिंग
धूप तकिए साफ करने का सबसे आसान तरीका है. तेज धूप में रखने से बैक्टीरिया और बदबू अपने-आप खत्म हो जाती है. ऐसे में जब भी आपको तकिए को साफ करने का मन हो तब आप उसे 3–4 घंटे धूप में रख दें और बीच में पलटते रहें. हफ्ते में एक बार ऐसा करना फायदेमंद होता है.

बेकिंग सोडा से हटाएं बदबू
अगर तकिए से पसीने या सीलन की बदबू आ रही है तो आप इसे साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. तकिए पर हल्का बेकिंग सोडा छिड़कें और 30–60 मिनट बाद ब्रश या वैक्यूम से साफ कर लें. बेकिंग सोडा डालने से इसमें फ्रेशनेस आ जाएगी.

स्टीमर से करें जर्म्स की सफाई
अगर आपके पास हैंड स्टीमर है तो आप उसकी मदद से भी तकिए की सफाई कर सकते हैं. भाप देने पर तकिए में छुपे जर्म्स और डस्ट माइट्स मर जाते हैं. स्टीम देने के बाद तकिए को खुली हवा में सूखने दें.  

घर पर बनाएं नेचुरल क्लीनिंग स्प्रे
आप तकियों को साफ करने के लिए नेचुरल क्लीनिंग स्प्रे भी बना सकते हैं. एक कप पानी में एक चम्मच सफेद सिरका या रबिंग अल्कोहल मिलाएं. चाहें तो 2–3 बूंद एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं. इस स्प्रे को हल्का-सा तकिए पर छिड़कें और सूखने दें. तकिया बदबू-फ्री हो जाएगा.

हवा लगाना भी है जरूरी
तकिए अक्सर कमरे में ही पड़े रहते हैं. ऐसे में उन्हें हवा लगाना बहुत जरूरी हो जाता है.  हफ्ते में 1–2 बार तकिए को बालकनी या खिड़की के पास रखें और हल्के हाथ से झाड़कर फुलाएं.

तकिए लंबे समय तक साफ रखने के टिप्स

  • हमेशा तकिए को कवर पहनाएं और पिलो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें.
  • कवर को हफ्ते में एक बार धोएं और रोज सुबह तकिए को हल्का फुला लें.
  • अगर तकिया बहुत पुराना या ज्यादा बदबूदार हो जाए, तो नया लेना बेहतर होता है.
