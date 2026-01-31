बिना पानी सर्दियों में गंदे कालीन कैसे करें साफ? बस अपनाएं ये आसान तरीके, चमक उठेगा घर!

How to Clean Dirty Carpets: कार्पेट घरों की शोभा तो बढ़ाते हैं, लिविंग रूम से लेकर बेडरूम में सर्दियों में तो लोग खासतौर पर कालीन बिछाते हैं, जिनसे पैरों में ठंड नहीं लगती है. लेकिन सर्दियों में ही इन कार्पेट्स को धोने में सबसे ज्यादा आफत भी आती है. पानी में हाथ लगाने का दिल नहीं करता है और ऐसे में यह मैले-गंदे कालीन धोना लोगों के लिए बड़ी मु्सीबत बन जाते हैं.ठंड में धूप कम मिलती है, पानी देर से सूखता है और गंदगी, धूल-मिट्टी के साथ-साथ नमी भी कालीन में फंस जाती है.ऐसे में हर कोई महंगे ड्राई क्लीनर या प्रोफेशनल सर्विस का सहारा नहीं ले पाते हैं.

इस वजह से कई बार आम घरों में कालीन लंबे समय तक ऐसे ही इस्तेमाल होते रहते हैं, जिसकी वजह से मेहमानों के सामने कई बार लोगों को शर्मिंदा भी होना पड़ता है. लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान और सस्ते घरेलू ट्रिक्स अपनाकर आप सर्दियों में भी अपने गंदे कालीन को साफ और फ्रेश रख सकते हैं, जो आपको लोगों को सामने बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होने देंगे.

सर्दियों में कार्पेट की सफाई के लिए अपनाएं ये तरीके

ड्राई क्लीनिंग

सर्दियों में कार्पेट को बार-बार ठंडे पानी से धोना सही नहीं होता, इसलिए हफ्ते में कम से कम दो बार उसे बाहर निकालकर सिर्फ अच्छी तरह झाड़ें. अगर बाहर धूप नहीं है तो बालकनी या खिड़की के पास झाड़ना भी काफी मददगार होता है.इससे कालीन के ऊपर जमी धूल, बाल और मिट्टी निकल जाती है और कालीन हल्का महसूस होते हैं.

बेकिंग सोडा

अगर कालीन पर बदबू या हल्की गंदगी है, तो बेकिंग सोडा आपका सबसे सस्ता और असरदार तरीका है. आप कालीन पर हल्की मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़क दें और 30–40 मिनट के लिए छोड़ दें. जब कालीन पर बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो नमी सोख लेता है और वो जल्दी ही बदबू भी खत्म कर देता है. इसके बाद वैक्यूम क्लीनर या झाड़ू से अच्छी तरह साफ कर लें. चाहें तो इसमें कुछ बूंदें लैवेंडर या नींबू के तेल की मिला सकते हैं, जिससे कार्पेट में फ्रेश खुशबू आ जाएगी.

सिरका और पानी

अक्सर ही घरों में बच्चे कार्पेट में चाय और कॉफी या खाने का दाग लगा देते हैं, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं. मगर अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे साफ करने के लिए आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप एक कप गुनगुने पानी में दो चम्मच सफेद सिरका मिलाएं, फिर एक साफ कपड़े को इस घोल में भिगोकर दाग पर हल्के-हल्के थपथपाएं,रगड़ें नहीं. वरना दाग फैल सकता है और कुछ देर बाद किसी सूखे कपड़े से कार्पेट से नमी सोख लें.

कालीन पर डालें नमक

सर्दियों में नमी के कारण कालीन में फंगस या सीलन की समस्या भी हो सकती है, इससे बचने के लिए आप नमक का इस्तेमाल करें. कार्पेट के सीलन वाले हिस्से पर नमक छिड़क दें और रातभर छोड़ दें. क्योंकि नमक अतिरिक्त नमी सोख लेता है, सुबह कालीन पर वैक्यूम कर लें या उसे झाड़ दें. यह तरीका खासतौर पर उन घरों में कारगर है जहां धूप कम आती है.

शैंपू और फोम ट्रिक

जिन घरों में छोटे बच्चे नहीं होते हैं, उनका कार्पेट कम गंदे होते हैं. अगर कालीन बहुत ज्यादा गंदा नहीं है तो आप उस पर शैंपू और फोम ट्रिक भी आजमा सकते हैं. हल्के शैंपू को थोड़ा पानी मिलाकर झाग बना लें. सिर्फ झाग को ब्रश या स्पंज से कालीन पर लगाएं, ज्यादा पानी इस्तेमाल न करें. कालीन के ऊपर की गंदगी निकल जाएगी और कालीन जल्दी सूख जाएगा.

इन बातों का रखें खास ध्यान

सर्दियों में कालीन को लंबे समय तक गीला न रखें.

सफाई के बाद पंखे के नीचे या हवा वाली जगह पर जरूर रखें.





