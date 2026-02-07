scorecardresearch
 
How To Check Fake Desi Ghee: कहीं आप भी तो नहीं खा रहे 'सिंथेटिक घी'? घर बैठे ऐसे करें असली-नकली की पहचान

How To Check Fake Desi Ghee: बाजार में मिलावटी घी की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. इस बढ़ती समस्या के बीच असली और नकली घी की पहचान बेहद जरूरी हो गई है. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आप घर पर कैसे पहचान कर सकते हैं? तो बता दें, कुछ आसान घरेलू टेस्ट की मदद से आप घर बैठे ही घी की शुद्धता जांच सकते हैं और सेहत को नुकसान से बचा सकते हैं.

हाथ पर रखकर भी आप घी के असली या नकली होने की पहचान कर सकते हैं. (Photo: ITG)
How To Check Fake Desi Ghee:  आजकल बाजार में मिलने वाले खाने-पीने के सामान में मिलावट एक बड़ी चिंता बन चुकी है और घी भी इससे अछूता नहीं है. जो घी हम रोज के खाने में इस्तेमाल करते हैं या बच्चों को खिलाते हैं, वही अगर नकली या सिंथेटिक हुआ तो सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. मिलावटी घी में केमिकल और घटिया तेल मिलाए जाते हैं, जो लंबे समय में शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं.

ऐसे में घी को इस्तेमाल करने से पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये पक्का किया जाए कि घी असली है या नकली. लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना लैब टेस्ट के घर पर इसकी पहचान कैसे की जाए? तो अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से आप खुद ही असली और नकली घी की जांच कर सकते हैं. ये टेस्ट क्या हैं और इन्हें कैसे करना है, आइए जानते हैं.

घर पर घी की शुद्धता पहचानने के आसान तरीके

1. हथेली टेस्ट: थोड़ा सा घी अपनी हथेली पर लें और उसे फैलाएं. अगर घी धीरे-धीरे पिघलता है और चिकनाहट छोड़ता है, तो ये शुद्ध होता है. लेकिन अगर तुरंत पानी जैसी फीलिंग आए या हाथ पर अलग तरह की लेयर छोड़ता है, तो इसमें मिलावट होने की संभावना होती है. ये सबसे आसान टेस्ट है.

2. पानी टेस्ट: पानी वाला टेस्ट करने के लिए एक गिलास पानी लें और उसमें घी डालें. शुद्ध घी पानी के नीचे बैठ जाएगा क्योंकि इसकी डेनसिटी पानी से ज्यादा होती है. वहीं, नकली घी पानी में घुलकर फैल सकता है या ऊपर तैर सकता है. 

3. हीट टेस्ट: एक पैन में घी गरम करें और ध्यान दें कि इसका क्या असर होता है. शुद्ध घी हल्की खुशबू छोड़ता है और इसमें झाग नहीं बनते. लेकिन नकली घी गरम होने पर अजीब या तेज गंध छोड़ सकता है और इसके ऊपर झाग बन सकते हैं. 

4. आयोडीन टेस्ट: घी में आयोडीन की एक बूंद डालें. अगर घी शुद्ध है, तो इसका रंग बिल्कुल नहीं बदलेगा. लेकिन अगर नीला या बैंगनी रंग दिखे, तो साफ है कि इसमें मिलावट की गई है. ये टेस्ट थोड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए. ये बहुत कारगर है.

5. खुशबू और स्वाद: शुद्ध घी हल्की, नेचुरल खुशबू देता है और इसका स्वाद भी अच्छा और मलाई जैसा होता है. नकली घी में तेज, आर्टिफीशियल खुशबू या अजीब स्वाद हो सकता है. इसलिए हमेशा घी की खुशबू और स्वाद को महसूस करके भी उसकी शुद्धता का पता लगाया जा सकता है. 

