scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

1 दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए? घंटों जिम में पसीना बहाना पड़ सकता है भारी

एक्सरसाइज करना हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी होती है लेकिन एक्सरसाइज उनती ही करनी चाहिए जितना आपका शरीर झेल सके. उम्र के हिसाब से किसे कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस बारे में WHO ने बताया है.

Advertisement
X
अधिक एक्सरसाइज करना सेहत के लिए खतरा हो सकता है. (Photo: ITG)
अधिक एक्सरसाइज करना सेहत के लिए खतरा हो सकता है. (Photo: ITG)

अच्छी हेल्थ और फिटनेस फ्रीक लोग किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते ही हैं. आजकल के अधिकतर युवा जिम में पसीना बहा रहे हैं ताकि अपने आपको फिच रख सकें. वहीं उन्हें जिम जाने का जुनून सोशल मीडिया पर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो देखकर आता है जिसके कारण वे घंटों-घंटों एक्सरसाइज कर रहे हैं और यही कारण है कि जिससे हार्ट अटैक और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर जैसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं. 

फिटनेस विशेषज्ञों का मानना है कि वर्कआउट का मतलब घंटों तक एक्सरसाइज करना, क्षमता से अधिक वजन उठाना नहीं है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन में 2-3 घंटे जिम में बिताते हैं तो यह खबर आपके लिए एक जरूरी चेतावनी हो सकती है. आइए जानते हैं कि विज्ञान और डॉक्टर एक दिन में कितनी देर एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं.

कितनी एक्सरसाइज है पर्याप्त?

1 दिन में एक्सरसाइज कितने घंटे करनी चाहिए, इसका जवाब आपके फिटनेस लेवल, हेल्थ और गोल पर निर्भर करता है लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट रोज घंटों-घंटों जिम में पसीना बहाने की सलाह नहीं देते. 

सम्बंधित ख़बरें

red meat
हफ्ते में कितनी बार खाएं मटन, बैड कोलेस्ट्रॉल-फैटी लिवर रहेगा दूर, डॉ. ने बताया
How To Reduce Arm Fat
हाथ की चर्बी कम कर सकते हैं ये 5 तरीके! कपड़े होने लगेंगे फिट
Pomegranate benefits
36 से 30 हो जाएगा कमर का साइज! रोज 12 हफ्तों तक पिएं 1 गिलास अनार का जूस
खुद अमेरिकी आबादी अपने ही हेल्थकेयर को गैरभरोसेमंद और कमजोर मान रही है. (Photo- Pexels)
हेल्थकेयर संकट कितना गहरा, जो ट्रंप प्रशासन को नई डाइट गाइडलाइन लानी पड़ी?
waist-to-height ratio better predicts obesity risk with age
आप कितने मोटे हैं? 10 सेकंड में ऐसे लगाएं पता... वैज्ञानिकों ने बताया तरीका

WHO और अन्य गाइडलाइंस के मुताबिक, हेल्दी एडल्ट्स के लिए हफ्ते में 150–300 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी या 75–150 मिनट विगरस एक्टिविटी काफी मानी जाती है, जिसे आप रोज के हिसाब से आधे से एक घंटे में आराम से पूरा कर सकते हैं. 

Advertisement

घंटों तक ओवरट्रेनिंग करने से थकान, चोट, हार्मोनल गड़बड़ी और मोटिवेशन क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में स्मार्ट, प्लान्ड और लिमिटेड टाइम की वर्कआउट रूटीन ज्यादा असरदार और सेफ रहती है.

उम्र के मुताबिक कितनी एक्सरसाइज सही?

WHO की ऑफिशिअल वेबसाइट पर बताया गया है कि किस उम्र के लोगों को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए.

5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे और एडल्ट: रोजाना कम से कम 60 मिनट की मीडियम से हाई इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी. यदि आप रोजाना इतनी एक्सरसाइज करते हैं तो कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं. इसमें ऐसी एक्टिविटीज शामिल होनी चाहिए जो मसल्स और हड्डियों को मजबूत करें और कम से कम हफ्ते में 3 बार उन्हें करें.

18 से 64 वर्ष की आयु के लोग: हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी करनी चाहिए या कम से कम 75 मिनट की हाई इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. या फिर दोनों को सुविधानुसार रूटीन में जोड़ना चाहिए.

अधिक लाभ के लिए वयस्कों को 300 मिनट या उससे अधिक मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए. मसल्स को मजबूत करने वाली एक्टिविटीज हफ्ते में 2 बार या उससे अधिक करनी चाहिए.

65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग: सप्ताह भर में कम से कम 150 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी या कम से कम 75 मिनट की हाई इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाह दी जाती है. अधिक फायदे के लिए मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज को बढ़ाकर प्रति सप्ताह 300 मिनट या उसके आसपास समय तक करें.

Advertisement

जिन लोगों की चलने-फिरने की क्षमता कमजोर है, उन्हें बैलेंस सुधारने और गिरने से बचने के लिए सप्ताह में 3 या अधिक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. मसल्स मजबूत करने वाली एक्टिविटीज हफ्ते में 2 या उससे अधिक दिन करें. 

अधिक एक्सरसाइज मतलब बेहतर सेहत?

फिटनेस एक्सपर्ट कहते हैं कि वे जितना अधिक वर्कआउट करेंगे, उतनी ही जल्दी उनकी मसल्स बनेंगी या वजन कम होगा. लेकिन मेडिकल साइंस इसे 'ओवरट्रेनिंग' कहता है. जब आप अपनी क्षमता से अधिक एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में 'कोर्टिसोल' यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है. 

यह हार्मोन आपके मसल्स बनाने की बजाय उन्हें कमजोर करने लगता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है. विशेषज्ञों के अनुसार, वर्कआउट की 'क्वालिटी' मायने रखती है, उसकी 'क्वांटिटी' नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    Advertisement