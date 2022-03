Pre-Holi hair care: होली पर बाल ना हो जाएं बर्बाद, रंग खेलने से पहले जरूर कर लें ये 5 काम

Holi 2022: होली ऐसा त्योहार है, जिसका सभी साल भर इंतजार करते हैं. रंगों के इस त्योहार पर सभी लोग लड़ाई-झगड़े और मतभेद को भुलाकर इस त्योहार को मनाते हैं. इस त्योहार पर रंग और गुलाल का काफी अधिक महत्व है. माना कि होली खेलने के लिए पक्के रंगों का इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन कच्चे रंग भी स्किन और बालों के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं.

रंगों से होली खेलने में इतना मजा आता है कि किसी को भी अपनी त्वचा और बालों के खराब होने की चिंता नहीं होती. लेकिन अगर होली से कुछ समय पहले बालों की कुछ केयर कर ली जाए, तो रंगों से होली खेलने के बाद बालों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है. तो आइए होली से पहले किन टिप्स को अपनाने से फायदा मिल सकता है, इस बारे में भी जान लीजिए.

बालों के सिरों को कटवाएं (Get rid of the split ends )

होली के लिए अपने बालों की देखभाल करने के लिए सबसे पहले बालों के सिरों को कटवा लें. दरअसल, सिंथेटिक रंग आपके बालों को रूखा बना सकते हैं और दोमुंहे बालों का कारण बन सकते हैं. इसलिए, होली के कुछ दिन पहले बालों के सिरों को कटवा लें, ताकि उनकी अच्छी से देखभाल कर सकें.

डीप कंडीशनर करें (Do deep conditioner)

कंडीशनर बालों को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं. इसलिए शुरुआत में ही बालों को कंडीशनर करना न भूलें. कंडीशनर को अपने बालों पर कम से कम 10 मिनट तक लगा रहने दें, लेकिन ध्यान रखें कि कंडीशनर बालों की जड़ों में न लगे. 10 मिनिट बाद बालों को धो लें. इसके बाद बालों को अच्छे से सुखा लें.

बालों को धोएं (Wash your hair)

होली वाले दिन सुबह बालों में तेल लगाने से पहले उनका धुला हुआ होना काफी जरूरी है. इसके लिए आप बालों को एक रात पहले अच्छे से धो सकते हैं. ऐसा करने से बालों को काफी सुरक्षा मिलेगी. अगर एक रात पहले बाल धो रहे हैं, तो एक रात पहले बालों को धोएं और कंडीशन करें. होली खेलने जाने से पहले लीव-इन कंडीशनर भी लगा सकते हैं.

ऑयलिंग करें (Oil Massage)

होली खेलने से पहले बालों में तेल लगाने से रंग बालों में प्रवेश नहीं कर पाता और जब आप बालों के रंग को होली के बाद धो रहे होते हैं, तो बाल नहीं टूटते. इससे बचने के लिए स्कैल्प की अच्छी तरह मालिश करें. मालिश करने के लिए नारियल तेल या जैतून के तेल का उपयोग करें. इससे बालों पर एक परत चढ़ जाती है, जो बालों को सुरक्षा प्रदान करती है.

अपने बालों को ढकें (Cover your hair )

एक बार जब आप अपने बालों में तेल लगा लें, तो उसके बाद बालों को ढकना सबसे अच्छा उपाय है. बालों को ढकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिर पर स्कार्फ बांध सकते हैं या फिर कैप लगा सकते हैं. महिलाएं भी बालों को खुला रखने से बचें, इसके बजाय बालों का बन बनाकर रखें और टाइट पोनीटेल बनाएं. इससे सिर में रंग नहीं जाएगा.