Home Cleaning Tips: हफ्ते में बस एक बार करें ये काम, नए जैसा चमक उठेगा घर का फर्श, सालों पुरानी गंदगी होगी साफ

Home Cleaning Tips: कई बार रोजाना पोछा लगाने के बाद भी फर्श पर दाग-धब्बे रह जाते हैं. अगर आप भी पोछा लगाकर थक गए हैं लेकिन फर्श पर चमक नहीं आ रही तो घबराए नहीं. आज हम आपको एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार करने से आपका घर शीशे की तरह चमक उठेगा.

चिपचिपे और काले फर्श को साफ करने के लिए करें ये काम, शीशे की तरह चमकेगा आपका घर (Photo- Getty Image)
घर की साफ-सफाई में फर्श की चमक बहुत मायने रखती है. लेकिन कई बार रोजाना पोछा लगाने के बाद भी फर्श फीका और बेजान सा नजर आता है. ऐसे में लोग समझ नहीं पाते कि गलती कहां हो रही है. अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि पानी, डिटर्जेंट या फिनाइल से साफ करने के बावजूद फर्श क्यों नहीं चमक रहा तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको एक आसान और घरेलू तरीका बताने जा रहे हैं जिससे हफ्ते में सिर्फ एक बार फर्श की डीप क्लीनिंग कर आप उसकी खोई हुई चमक वापस ला सकते हैं

क्यों रोजाना पोछा काफी नहीं होता?
घर के फर्श पर जूते-चप्पलों के दाग, धूल, किचन का तेल और खाने के कण गिरते रहते हैं. जब आप सिर्फ पानी से पोछा लगाते हैं तो ये गंदगी पूरी तरह हटने के बजाय फर्श पर एक पतली परत बना लेती है. इससे गंदगी फैलती है और फर्श चिपचिपा या डार्क दिखने लगता है, भले ही आप रोज साफ करें. ऐसे में हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग जरूरी हो जाता है.

स्टेप 1: नमक और बेकिंग सोडा से ड्राई स्क्रब करें
इसके लिए सबसे पहले रॉक सॉल्ट (सेंधा नमक) या बेकिंग सोडा बराबर मात्रा में मिलाएं और इसे फर्श पर अच्छे से छिड़क दें. इसके बाद किसी सख्त या पुराने पोछे से फर्श को सूखे ही रगड़ें.
नमक हल्का खुरदुरा होता है जो जमी हुई चिपचिपी गंदगी को ढीला करता है, जबकि बेकिंग सोडा तेल और ग्रीस को सोख लेता है. इस तरह रगड़ने से फर्श के अंदर जमी गंदगी बाहर आ जाती है. बाद में झाड़ू लगाकर सारा पाउडर और गंदगी हटा दें.

स्टेप 2: गर्म पानी से पोछा लगाएं
अब चमक लाने वाला स्टेप आता है. एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी लें (इतना कि हाथ सहन कर सके)और उसमें थोड़ा सा नॉर्मल फ्लोर डिटर्जेंट मिला लें. अब पोछे को इसमें भिगोकर फर्श को अच्छी तरह साफ करें.
गर्म पानी ग्रीस और साबुन की जमी परत को आसानी से घोल देता है. चूंकि ड्राई स्क्रबिंग से पहले ही ज्यादातर गंदगी निकल चुकी होती है, इसलिए इस स्टेप में फर्श सच में साफ होता है, गंदगी फैलती नहीं. बेहतर रिजल्ट के लिए पोछा बार-बार धोते रहें और पानी ज्यादा गंदा हो जाए तो बदल लें.

यह तरीका फर्श को साफ करने में कैसे मदद करता है?

  • ड्राई स्क्रबिंग से कच्ची और जमी गंदगी निकल जाती है
  • गर्म पानी डीप क्लीनिंग में मदद करता है
  • नमक और बेकिंग सोडा उन जगहों तक पहुंच जाते हैं, जहां पोछा नहीं पहुंच पाता

कई लोगों का फर्श पहली बार में ही ज्यादा साफ और चमकदार नजर आ सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह तरीका हफ्ते में सिर्फ एक बार करना काफी है. बाकी दिनों में आप नॉर्मल पोछा लगा सकते हैं. यह तरीका खासतौर पर टाइल्स और मार्बल फर्श पर बहुत अच्छा काम करता है.

ध्यान रखें, इस तरीके का इस्तेमाल लकड़ी के फ्लोर या बहुत नाजुक सतहों पर न करें. 

