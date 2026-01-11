scorecardresearch
 
Easy Tricks to Cleaning: ना रगड़ना, ना घिसना... इस आसान ट्रिक से शीशे की तरह चमकेगा बाथरूम और किचन

Easy Tricks to Cleaning: क्या आपके घर के बाथरूम और किचन के टाइल्स पर भी जिद्दी गंदगी जम गई है और घंटों रगड़ने के बाद भी साफ नहीं हो रही है तो यहां हम आपको कुछ असरदार तरीके बता रहे हैं. ये तरीके आपके टाइल्स को बिना किसी खास मेहनत के मोतियों की तरह चमका देंगे.

बाथरूम और किचन के टाइल्स होंगे चकाचक (Photo: ITG)
Easy Tricks to Cleaning Bathroom and Washroom: पूरे घर में बाथरूम और किचन की सफाई करना सबसे चुनौती भरा काम लगता है. क्योंकि यहां लगे टाइल्स और फर्श पर समय के साथ लगे दाग पक्के हो जाते हैं. टाइल्स का पीलापन और दाग-धब्बे बाथरूम-किचन का पूरा लुक बिगाड़ देते हैं. ये दाग ना ही आसानी से साफ होते हैं और ना ही इन पर कोई साधारण क्लीनिंग लिक्विड काम करता है. 

अब बाथरूम और किचन बनेगा नया

अगर आप भी इस तरह की दिक्कत झेल रहे हैं तो यहां हम आपको कुछ आसान और घरेलू तरीके बता रहे हैं जो आपके लिए काफी मददगार हो सकते हैं. इन तरीकों की मदद से आप इन जिद्दी दागों को मिनटों में साफ कर सकते हैं और बाथरूम को एकदम नया जैसा बना सकते हैं. 

नींबू का रस और नमक से करें सफाई

किचन की चिकनाई को हटाने के लिए नींबू सबसे असरदार हो सकता है.इसके लिए आप नींबू के रस में थोड़ा सा नमक मिलाएं और फिर उससे सफाई करें. यह जिद्दी तेल के दागों को सेकंडों में काट देता है.

हाइड्रोजन पेरोक्साइड का करें इस्तेमाल

हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक केमिकल है जो गंदगी, दाग-धब्बे, बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद को साफ करता है और बदबू भी दूर करता है. ये एक असरदार डिसइंफेक्टेंट और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है जो आसानी से टाइल्स पर जमी काई या फफूंद को हटाकर उन्हें चमका सकता है.

विनेगर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मददगार

विनेगर यानी सिरका और बेकिंग सोडा भी टाइल्स को साफ करने में काफी असरदार होता है. इसके लिए आप एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाएं और उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डालें. अब इसे टाइल्स पर छिड़कें और 10 मिनट बाद किसी रफ कपड़े से पोंछकर साफ कर दें.

पुराने टूथब्रश से लगाएं जुगाड़

टाइल्स के बीच की लाइनों जो गंदगी से भर जाती हैं. उन्हें साफ करना एक टेड़ी खीर होता है जिसमें आपकी मदद आपका पुराना टूथब्रश कर सकता है. इसके पतले ब्रिसल्स आसानी से कोनों की गंदगी साफ कर सकते हैं.

गर्म पानी की भाप से काम होगा आसान

बाथरूम या किचन की सफाई शुरू करने से पहले वहां अगर संभव हो तो भाप का इंतजाम कर दें क्योंकि स्टीम क्लीनिंग से गंदगी, चिकनाई और बैक्टीरिया सभी आसानी से साफ होते हैं. आजकल बाजार में छोटे स्टीम क्लीनर और मॉप आते हैं. 

अगर आप मशीन नहीं लेना चाहते तो पानी को उबालें और उसे एक स्प्रे बोतल में भर लें, फिर वही उबलता हुआ पानी दागों पर स्प्रे करें और उस जगह को 5 मिनट के लिए ढक दें. भाप अंदर ही कैद हो जाएगी और गंदगी ढीली पड़ जाएगी और आप आसानी से उसे साफ कर पाएंगे.

