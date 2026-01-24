scorecardresearch
 
चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार और बाल होंगे घने.. सर्दियों में पिएं रणवीर बरार स्टाइल क्रीमी पालक सूप

पालक शरीर, स्किन और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. लेकिन बहुत सारे लोगों को पालक की सब्जी खाना पसंद नहीं होता है. ऐसे में अगर आप पालक का टेस्टी सूप बनाएंगे तो इसे हर कोई पसंद करेगा. जाने-माने शेफ रणवीर बरार ने पालक सूप की बेहद आसान रेसिपी बताई है जिसे यहां हम आपको बता रहे हैं.

घर पर बनाएं पालक सूप
सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्माहट और पोषण की सबसे अधिक जरूरत होती है. ऐसे में सुपरफूड पालक से बना सूप एक वरदान की तरह काम करता है. पालक न केवल आयरन, कैल्शियम और विटामिन ए, सी, के का भंडार है बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करते हैं.

पालक सूप के फायदे

हेल्थ कॉन्शस लोगों के लिए पालक का सूप एक बेहतरीन ऑप्शन है लेकिन ऐसे लोग जिन्हें पालक की सब्जी खाना पसंद नहीं है, उनके लिए भी पालक के सभी पोषक तत्व हासिल करने के लिए इसका सूप एक बेहतरीन तरीका है. 

पालक वजन घटाने से लेकर, स्किन को अच्छा रखने, बालों को हेल्दी रखने और आंखों की रोशनी बढ़ाने तक में मददगार है. बच्चे भी पालक खाने में आना-कानी करते हैं. ऐसे में आप रणबीर बरार की रेसिपी से अगर पालक का सूप बनाएंगे तो पालक को नापसंद करने वाले लोग और बच्चे भी इसे मांग-मांग पिएंगे.

रणवीर बरार ने बताया पालक सूप बनाने का तरीका

इसके लिए सबसे पहले एक कुकर में देसी घी डालें और घी के गर्म होने पर फिर लहसुन डालें. लहसुन को आपने अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करना है. फिर काली मिर्च और जीरा डालें. इसके बाद मटर डाल दें.

अब पालक धोकर अच्छी तरह चॉप कर लें और उसे भी कुकर में डाल दें. ऊपर से थोड़ा धी डाल दें. रणवीर ने बताया कि कुकर में अदरक को कच्चा डालना है.

अब सभी को मिला लें और कुछ देर के लिए चलाएं. अब पानी डालें और फिर थोड़ा नमक और थोड़ी शक्कर डालें. अब इसे ढक्कर लगाकर एक से दो सीटी लगा लें. जब कुकर से गैस निकल जाए तो उस मिश्रण में हैंड ब्लेंडर की मदद से उसे ब्लेंड कर लें. रणवीर बरार ने बताया कि वो ब्लेंड करने के बाद इसे मिश्रण को छानते नहीं हैं. आप चाहें तो छान सकते हैं. अब इसमें तड़का लगाना है.

तड़के के लिए देसी घी में जीरा हींग, हरी मिर्च और हल्दी, सौंफ, थोड़ी सी मटर, नमक, देगी मिर्च और धनिया. तड़के को तैयार सूप में डाल दें और ऊपर से क्रीम डालकर गर्मागरम सर्व करें.

रणवीर बरार बताते हैं कि इस सूप में प्याज ना डालें क्योंकि बिना प्याज वाला सूप आपकी फ्रिज में 3 से 4 दिन तक सही बना रहेगा लेकिन प्याज डालेंगे तो उसका पानी सूप खराब कर देगा. 

