Dark Circles And Liver Health: डार्क सर्कल्स को नॉर्मल समझने की न करें भूल! लिवर खराब होने का भी हो सकता है संकेत

Dark Circles: आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स के कई कारण होते हैं, जिनमें लिवर हेल्थ भी एक बड़ा कारण है. जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो इसका असर चेहरे पर दिखने लगता है. लिवर से जुड़े डार्क सर्कल्स में चेहरे की चमक कम होने लगता है और चेहरे पर सूजन और थकान जैसे लक्षण दिखने लगते हैं.

डार्क सर्कल्स और लिवर हेल्थ (Photo- Getty Image)
आज के दौर में आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स एक आम समस्या बन गई है. अक्सर लोग इसे कम नींद, स्क्रीन टाइम या थकान से जोड़कर देखते हैं. लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई कारण हैं, जिनकी वजह से आंखों के नीचे कालापन आ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, डार्क सर्कल्स आमतौर पर एक ही वजह से नहीं होते, बल्कि कई कारण मिलकर इन्हें बढ़ाते हैं. इनमें से एक चौंकाने वाली वजह लिवर हेल्थ भी हो सकती है.

लिवर और डार्क सर्कल्स का कनेक्शन
जब लिवर ठीक से काम नहीं करता या उस पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो इसका असर चेहरे पर दिखने लगता है. लिवर का काम शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालना होता है. अगर आपकी डाइट खराब है, आप ज्यादा शराब पीते हैं या नींद पूरी नहीं लेते तो लिवर सुस्त पड़ सकता है. इसका असर यह होता है कि चेहरा डल और बेजान नजर आने लगता है और आंखों के नीचे कालापन ज्यादा दिखने लगता है. 

हालांकि, सिर्फ लिवर ही डार्क सर्कल्स का कारण नहीं होता. ज्यादातर लोगों में इसके पीछे जेनेटिक्स, स्क्रीन टाइम, थकान, पानी की कमी जैसे कई कारण भी होते हैं.

कैसे पहचानें कि डार्क सर्कल्स नॉर्मल हैं या लिवर की बीमारी से जुड़े हुए?
इसे पहचानना हमेशा आसान नहीं होता. लेकिन अगर डार्क सर्कल्स लिवर की बीमारी से जुड़े हो तो इसके साथ कुछ और लक्षण भी दिख सकते हैं. जैसे चेहरे की चमक फीकी पड़ना, आंखों के नीचे सूजन या चेहरे का हल्का पीला दिखना. इसके अलावा आपको अक्सर ज्यादा थकान महसूस हो सकती है, लो एनर्जी फील हो सकती है या डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं.

वहीं नॉर्मल डार्क सर्कल्स आमतौर पर सिर्फ आंखों के आसपास ही होते हैं और अच्छी नींद, भरपूर पानी पीने और अंडर-आई केयर से धीरे-धीरे कम हो सकते हैं.

डार्क सर्कल्स को कम कैसे करें?
डार्क सर्कल्स कम करने का सबसे पहला तरीका है इसके कारणों को समझना. अगर डार्क सर्कल्स पिगमेंटेशन के कारण हैं तो आंखों के लिए ऐसे क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें विटामिन C, नायसिनमाइड, कोजिक एसिड या कैफीन हो. इसके साथ ही अपनी रोजाना की आदतों पर भी ध्यान दें. अच्छी नींद लें, खूब पानी पिएं, सनस्क्रीन लगाएं, आंखों के नीचे हल्का मसाज करें और स्क्रीन टाइम कम करें.

