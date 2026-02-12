Chitrangda Singh Glowing Skin Secret: महंगे प्रोडक्ट नहीं, इस कड़वे जूस से 50 की उम्र में भी चमकती है चित्रांगदा सिंह की स्किन, झुर्रियां भी रखता है दूर

Chitrangda Singh Glowing Skin Secret: बॉलीवुड की ऐसी कई एक्ट्रेसेज हैं जिनकी चमकती स्किन, फिट बॉडी और नेचुरल ब्यूटी को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है. इन्हीं में सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ काम कर चुकीं एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी शामिल हैं. चित्रांगदा की ग्लोइंग स्किन और फिट बॉडी को देखकर शायद ही कोई होगा जो उन्हें 50 साल का कहेगा. लेकिन वो सच में 50 साल की ही हैं. इस उम्र में उन्होंने जिस तरह से अपने आपको मेंटेन किया हुआ है, उसे देखकर अक्सर लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर उनकी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट क्या है? क्या वो कोई महंगा स्किन ट्रीटमेंट कराती हैं या खास ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं?

अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इसका जवाब है, बिलकुल नहीं. चित्रांगदा का मानना है कि असली खूबसूरती बाहर से नहीं, अंदर से आती है. यही वजह है कि वो अपनी सेहत और स्किन दोनों का ख्याल रखने के लिए हर सुबह एक खास हेल्दी जूस पीती हैं. वो जूस कौन सा है और किस तरह से फायदा पहुंचाता है? चलिए जानते हैं.

क्या है वो पावरफुल जूस जो रोज पीती हैं चित्रांगदा?

चित्रांगदा सिंह ने 'ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो पिछले ढाई साल से रोज सुबह खाली पेट एक खास जूस पी रही हैं. सुनने में ये जूस थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके फायदे वाकई जबरदस्त हैं. उनका मानना है कि इस रूटीन ने उनकी स्वास्थ्य और फिटनेस में काफी मदद की है.

वो ये खास जूस तीन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाती हैं, जिसमें शामिल हैं

आधा करेला

एक पूरा चुकंदर

5 आंवले

चित्रांगदा इसे कोल्ड-प्रेस तरीके से बनाती हैं, ताकि इस जूस में मौजूद सभी फाइबर और पोषक तत्व पूरी तरह सुरक्षित रहें और उनका शरीर इन्हें आसानी से अब्सॉर्ब कर सके. उनके मुताबिक, ये जूस सिर्फ स्किन के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिन एनर्जी और फिटनेस बनाए रखने में भी मदद करता है. ये जूस सिस्टम को साफ करने, पाचन में मदद करने और नेचुरल तरीके से स्किन को ग्लो देने में भी कारगर है. यही सिंपल, नेचुरल और हेल्दी रूटीन उन्हें बॉलीवुड की ग्लोइंग और फिट एक्ट्रेस बनाता है.

इस जूस को पीने से क्या होते हैं फायदे?

चित्रांगदा ने इंटरव्यू में इस जूस से उन्हें होने वाले फायदों के बारे में भी बताया है. उनके मुताबिक, ये जूस उनके शरीर पर अंदर से काम करता है. इससे उन्हें

शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है.

डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है.

स्किन की कई समस्यां दूर होती हैं और नेचुरल ग्लो आता है.

शरीर हल्का और एनर्जेटिक रहता है.

उनका कहना है कि अगर पेट और शरीर अंदर से साफ हैं, तो उसका असर चेहरे पर खुद-ब-खुद दिखाई देता है.

पहली बार पी रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें

चित्रांगदा ने उन लोगों के लिए एक सलाह भी दी जो उनके मुंह से इस जूस के बारे में सुनकर इसे पीने का प्लान करेंगे. उनका कहना है कि अगर आप पहली बार ये जूस पी रहे हैं, तो कोशिश करें कि दो घंटे तक घर से बाहर न निकलें.

दरअसल, शुरुआत में ये जूस शरीर को जल्दी साफ करता है, इसलिए बार-बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है. लेकिन थोड़े समय बाद शरीर इसकी आदत डाल लेता है और सब आराम से हो जाता है.

स्किन केयर ट्रीटमेंट्स के बारे में क्या सोचती हैं चित्रांगदा?

चित्रांगदा ने इंटरव्यू में स्किन और स्किन केयर ट्रीटमेंट्स को लेकर अपनी सोच भी बताई. उन्होंने कहा कि असली सुंदरता अंदर से आती है. उनके मुताबिक, अगर लाइफस्टाइल साफ-सुथरी नहीं होगी, तो सिर्फ फेशियल और क्रीम कुछ खास असर नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि अच्छा खाना, समय पर खाना, हरी सब्जियों का जूस पीना और डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत जरूरी है. ये आदतें धीरे-धीरे एक लाइफस्टाइल बन जाती हैं.

