6 पत्नियों के लिए पति ने बनवाया 20 फीट का पलंग, खर्च किए इतने लाख! फिर से वायरल हुआ शख्स

सोशल मीडिया पर एक ब्राजीलियाई इंफ्लूएंसर हमेशा किसी ना किसी कारण से चर्चा में बना रहता है. कभी अपनी फिटनेस को लेकर तो कभी अपनी मैरिड लाइफ को लेकर. ब्राजील के साओ पाउलो के रहने वाले इस शख्स का नाम आर्थर ओ उर्सो है जो अपनी 9 पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते थे लेकिन उनमें से 4 से उनका तलाक हो गया था और 1 लड़की से फिर शादी कर ली थी. उनकी वर्तमान में 6 पत्नियां हैं.
कुछ समय पहले उन्होंने एक ही छत के नीचे सोने के लिए दुनिया का शायद सबसे अनोखा पलंग तैयार करवाया था जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई जाती है.
15 महीने की मेहनत और 950 स्क्रू का कमाल
आर्थर ओ उर्सो ने इंस्टाग्राम पर अपने इस पलंग की फोटोज शेयर की थीं. उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और सबको एक साथ जगह देने के लिए इतना बड़ा पलंग बनवाया था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बेड को तैयार करने में 15 महीने का लंबा समय लगा था जिसे 12 वर्कर्स ने बनाया था. पलंग को मजबूती देने के लिए उसमें करीब 950 स्क्रू (पेंच) लगाए गए थे ताकि इतने लोगों का भार वो उठा सके.
आर्थर ने जो फोटोज शेयर की थीं, उन्हें देख कर लग रहा था कि उनके पलंग की लंबाई और चौड़ाई किसी नॉर्मल बेड से कई गुना अधिक है. उनका ये पलंग करीब 20 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा था.
आर्थर का मानना है कि पहले पत्नियों के बीच जगह को लेकर खींचतान रहती थी या किसी न किसी को अलग सोना पड़ता था, लेकिन इस पलंग के आने के बाद उनकी पूरी फैमिली एक साथ सो सकती है. आर्थर ने इस पलंग पर करीब 80 लाख रुपये खर्च किए हैं.
आर्थर ओ उर्सो ब्राजील के एक इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी 'पॉलीअमरी' (एक से अधिक पार्टनर रखने) लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. कुछ समय पहले आर्थर की 9 पत्नियां थीं, हालांकि पिछले साल उनमें से 4 से उनका तलाक हो गया. बाद में उन्होंने 51 साल की ओलिंडा मारिया से शादी की. वर्तमान में आर्थर की 6 पत्नियां हैं, जिनके नाम लुआना काजाकी, एमेली सूजा, वाल्किरिया सैंटोस, ओलिंडा मारिया, डामियाना और अमांडा अल्बुकर्क हैं.
आर्थर का कहना है कि उन्होंने यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए किया है. उनके मुताबिक, एक साथ सोने से पत्नियों के बीच बॉन्डिंग बेहतर होती है और किसी को भी छोटा महसूस नहीं होता.