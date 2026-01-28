scorecardresearch
 
Sonam Bajwa Beauty Secret: 'बॉर्डर 2' एक्ट्रेस सोनम बाजवा रोज पीती हैं ये खास जूस, जानें उनकी खूबसूरती का राज

फिल्म 'बॉर्डर 2' में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से दिल जीतने वाली सोनम बाजवा का स्किनकेयर सीक्रेट हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनकी इस ग्लोइंग स्किन के पीछे का राज क्या है. एक्ट्रेस खुद बताया था कि वो रोजाना अपने बालों और स्किन का ख्याल कैसे रखती हैं और उनकी स्किनकेयर रूटीन क्या है. आइए जानते हैं कि वो कैसे अपनी त्वचा का ख्याल रखती हैं.

बॉर्डर 2 में सोनम के काम की तारीफ हो रही है. (PHOTO:ITG)
बॉर्डर 2 में सोनम के काम की तारीफ हो रही है. (PHOTO:ITG)

Sonam Bajwa Beauty Secret: सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2'(Border 2) के चर्चे  हर तरह हो रहे हैं. इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ समेत कई सितारे मौजूद हैं और सभी की एक्टिंग को लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. फिल्म में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड में कदम रखने वाली सुपर बोल्ड एक्ट्रेस सोनम बाजवा भी अहम रोल में नजर आई हैं. 

वो फिल्म में दिलजीत दोसांझ यानी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की पत्नी मंजीत का किरदार निभा रही हैं. सोनम फिल्म में एक पंजाबी महिला के रोल में बखूबी जंच रही हैं, वो खुद भी पंजाबी हैं. ऐसे में उन्होंने इस रोल में अपनी दमदार एक्टिंग से जान फूंक दी है. सोनमम की एक्टिंग के साथ-साथ उनकी खूबसूरती हर बार की तरह इस मूवी में भी लोगों का दिल चुरा रही है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस सोनम बाजवा अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हैं और खासतौर पर अपने इतने शेड्यूल में उनका स्किनकेयर रूटीन क्या है.

सोनम बाजवा रोजाना पीती हैं ये जूस

सोनम बाजवा ने साल 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी फिटनेस और स्किनकेयर के बारे में खुलकर बात की थी. सोनम ने बताया कि उनके बाल जेनेटिकली बहुत अच्छे हैं. हालांकि वो रोजाना आंवला जूस पीती हैं, वो उनको बहुत पसंद है. आंवला जूस नहीं होता है तो वो ड्राई आंवला भी खाती हैं. 

रोजाना आंवला जूस पीने के फायदे 

अगर आप रोजाना खाली पेट आंवला जूस पीते हैं तो इसमें मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट के कारण आपकी इम्युनिटी बढ़ती है. आंवला जूस पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत होता है और मेटबॉलिज्म तेजी से वेट लॉस करने में काम आता है. स्किन में ग्लो आता है और आंखों की रोशनी में भी सुधार होता है. इसके साथ ही ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में यह जूस फायदेमंद होता है.

चेहरे पर फेस मास्क लगाती हैं सोनम

सोनम बाजवा से सवाल पूछा गया कि क्या वो स्किनकेयर के लिए देसी नु्स्खे अपनाती हैं, इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि नहीं..मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है. हालांकि उन्होंने कहा कि कभी-कभी वो चेहरे पर बर्फ से मसाज कर लेती हैं. वैसे उनको फेस मास्क और आंखो के नीचे आई पैच लगाना बहुत पसंद है. लेकिन वो हफ्ते में समय पर एक बार लगा लेती हैं.  

सोनम बावजा का देसी लुक (Photo: Instagram@sonambajwa)

चेहरे पर बर्फ लगाने से क्या होता है? 

सोनम ही नहीं बल्कि कई सेलेब्स अपनी चेहरे पर बर्फ लगाती हैं और लोगों को लगाने की सलाह भी देती हैं. लेकिन फेस पर आइसिंग करने से क्या होता है, यह सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है. चेहरे पर बर्फ रगड़ने से कई फायदे मिलते हैं. जैसे- 

  • चेहरे की सूजन, रेडनेस और मुंहासों को कम करने में फेस आइसिंग बहुत काम आती है.
  • इससे पोर्स को सिकोड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर नेचुरल चमक लाता है.
  • चेहरे की चमक ही नहीं बल्कि मेकअप को लंबे समय तक फेस पर टिकने में भी मदद करता है.


 

---- समाप्त ----
