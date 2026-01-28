क्या छोटे बच्चे खांसी की गोली खा सकते हैं? जानें कफ ड्रॉप देने की सही उम्र, वरना हो सकता है नुकसान

Are cough drops safe for children: ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा खांसी-जुकाम होते हैं, जिससे अक्सर ही बच्चों से लेकर बड़े परेशान रहते हैं. खांसी होते ही लोग कफ ड्रॉप निकालकर अपने मुंह में डाल लेते हैं. लेकिन छोटे बच्चों को लेकर माता-पिता ज्यादा परेशान होते हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बच्चों को भी कफ ड्रॉप दे सकते हैं. अगर बच्चा कफ ड्रॉप खा लेता है तो क्या हो सकता है और इसे देने की सही उम्र क्या होती है.

गले में खराश होने पर सबसे ज्यादा कफ ड्रॉप ही लोग खाते हैं, क्योंकि इसे आप अपने साथ सफर में भी ले जा सकते हैं. मगर क्या यह गोलियां बच्चों के लिए भी सुरक्षित होती है ?

क्या बच्चों के लिए सुरक्षित है कफ ड्रॉप?

4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ ड्रॉप देना बिल्कुल सुरक्षित नहीं माना जाता. छोटे बच्चे इन्हें सही तरीके से चूस नहीं पाते, जिससे चोकिंग (गला अटकने) का खतरा रहता है. खांसी की गोलियां भी हार्ड कैंडी की तरह ही होती हैं, इसलिए इससे दम घुटने का खतरा पैदा हो सकता है.

किस उम्र के बच्चों को कफ ड्रॉप देनी चाहिए?

चाहे कफ ड्रॉप में कोई दवाई ना हो, लेकिन बच्चों को देने से पहले आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए. सबसे पहली बात यह है कि 4 साल से छोटे बच्चे को किसी भी तरह की कोई कफ ड्रॉप नहीं देनी चाहिए.

कंज्यूमर हेल्थ प्रोडक्ट्स एसोसिएशन (CHPA) के मुताबिक, ये दवाएं 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए.

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के अनुसार, दवा वाली कफ ड्रॉप्स को 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली (OTC) खांसी और सर्दी की दवाओं को देने की सलाह नहीं देता है.

यही वजह है कि अधिकांश सर्दी की दवा बनाने वाली कंपनियां अपने लेबल पर यह चेतावनी देती हैं कि उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं करें.

डॉक्टर बताते हैं कि अधिक मात्रा में कफ ड्रॉप्स खाने से बच्चे को कई समस्याएं हो सकती हैं. जैसे-

उल्टी

चक्कर

पेट दर्द

सांस लेने में दिक्कत

बच्चों के साथ बरतें ये सावधानियां

अगर आपका बच्चा 5 साल या उससे बड़ा है तो आप अपने बच्चे को गले में खराश के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो बिना दवा वाली और साथ में लगी हुई स्टिक वाली दवा चुनें.क्योंकि इससे दम घुटने का खतरा कम हो हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी निगरानी में ही बच्चों को इस तरह ही दवाएं दें.

ओवरडोज के लक्षण

अगर बच्चा गलती से 3–4 से ज्यादा कफ ड्रॉप्स खा ले, तो ये लक्षण दिख सकते हैं-

तेज उल्टी

बहुत ज्यादा सुस्ती

सिर घूमना

सांस लेने में परेशानी

कफ ड्रॉप्स में मौजूद मेंटॉल, बेंजोकेन और डेक्सट्रोमेथॉर्फन जैसे तत्व कुछ मामलों में नुकसान पहुंचा सकते हैं.

मेंटॉल का असर

मेंटॉल गले को ठंडक देता है, लेकिन छोटे बच्चों में यह एयरवे को इरिटेट कर सकता है. ENT एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ बच्चों में इससे सांस फूलना या एलर्जी भी हो सकती है.

बच्चों के साथ घरेलू नुस्खे अपनाएं

गुनगुना पानी

शहद (1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए)

भाप लेना

डॉक्टर द्वारा दी गई सिरप

