ना जिम, ना डाइट, ना ट्रेनर... 3 महीने में घटाया 27 Kg वजन, वेट लॉस के लिए ChatGPT ने बताए थे ये 7 तरीके

टेक प्रोफेशनल ने ChatGPT की मदद से अपना 27 किलो वजन कम किया है. उन्होंने बताया है कि कौन प्रॉम्प्ट की मदद से उन्हें सजेशन मिले और उन्होंने अपना वजन कम किया.

ChatGPT से 3 महीनों में घटाया 27 किलो वजन (Photo- Pixabay)
नए साल में कई लोगों ने अपने आपको फिट करने या वजन कम करने का फैसला लिया है. इसके लिए वो लोग जिम जा रहे होंगे, तरह-तरह के सुपरफूड खा रहे होंगे या फिर ट्रेनर्स की भी फीस दे रहे होंगे. हाल ही में एक टेक प्रोफेशनल ने दावा किया है कि उन्होंने ChatGPT को अपने पर्सनल फिटनेस गाइड के रूप में इस्तेमाल करके 3 महीनों में 27 किलो वजन कम किया है.

हसन नाम से X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए टेक प्रोफेशनल ने बताया, 'मैंने न तो जिम ज्वाइन किया, न ही कोई पेड फिटनेस ऐप इस्तेमाल की और न ही कोई सख्त डाइट फॉलो की. मैंने रोज के डिसिप्लिन और कुछ AI प्रॉम्प्ट्स पर भरोसा किया जिन्होंने मुझे मदद की. वे एआई प्रॉम्प्ट कौन से हैं वो भी जान लीजिए. लेकिन ध्यान रखें चैट जीपीटी पर पूरी तरह निर्भर न रहें. यदि आप इसकी मदद से डाइट या वर्कआउट प्लान बनाते हैं तो पहले सर्टिफाइड ट्रेनर की सलाह जरूर लें.

पहला प्रॉम्प्ट: बॉडी एनालेसिस और गोल को समझना

हसन ने सबसे पहले समझने की कोशिश की कि आखिर उनकी शरीर की स्थिति क्या है. इसके लिए उन्होंने प्रॉम्प्ट दिया 'मेरा वर्तमान वजन: [किलो में डालें], ऊंचाई: [सेमी में डालें], उम्र: [उम्र डालें], जेंडर: [पुरुष/महिला] और मेरा गोल: फैट कम करना, लीन मसल्स मास बढ़ाना है. एक पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के रूप में काम करें. एक रिअलिस्टिक 12 हफ्ते का फिटनेस और न्यूट्रिशन प्लान बनाएं जो बिना जिम के भी काम करे.'

दूसरा प्रॉम्प्ट: हफ्ते का कस्टमाइज प्लान बनाना

हसन ने प्रॉम्प्ट दिया, '1800 कैलोरी रोजाना, 120 ग्राम से अधिक प्रोटीन, कम से कम प्रोसेस्ड कार्ब्स, सस्ते और आसानी से पकने वाली डिशेज के आधार पर 7 दिन का मील प्लान बनाएं. मैक्रोज और ग्रोसरी की लिस्ट शामिल करें. मैं [जिन चीजों को नहीं खाते उन्हें लिखें] ये चीजें नहीं खाता.'

तीसरा प्रॉम्प्ट: वजन घटाने के लिए छोटे होम वर्कआउट

जिम में घंटों बिताने की अपेक्षा हसन ने होम वर्कआउट करने का सोचा और प्रॉम्प्ट दिया, '4 दिन का वीकली वर्कआउट प्लान बनाएं जिसे घर पर ही बिना किसी इक्यूपमेंट के कर सकूं. वजन घटाने, बॉडीवेट स्ट्रेंथ और मोबिलिटी पर फोकस करें. हर सेशन 25-35 मिनट का होना चाहिए और 12 हफ्ते में धीरे-धीरे कठिन होता जाना चाहिए.'

चौथा प्रॉम्प्ट: क्रेविंग और इमोशनल ईटिंग से छुटकारा पाया

मीठा खाने की क्रेविंग और इमोशनल ईटिंग से बचने के लिए हसन ने प्रॉम्प्ट दिया, 'मुझे 200 कैलोरी से कम के 10 अधिक मात्रा वाले, कम कैलोरी वाले स्नैक्स की एक लिस्ट दें चीनी की क्रेविंग को कम करने में मदद करते हैं. ये चीजें ऐसी हों कि अधिक खाने की इच्छा होने पर मैं इन्हें फिर से खा सकूं.'

पांचवा प्रॉम्प्ट: ट्रैकिंग

रोजाना के हर छोटे-छोटे प्रॉम्प्ट को ट्रैक करना शुरू किया तो उनकी कंसिस्टेंसी में सुधार हुआ. इसके लिए हसन ने प्रॉम्प्ट दिया, 'एक फिटनेस कोच की तरह काम करें. मुझसे प्रतिदिन 5 चेक-इन सवाल पूछें (उदाहरण के लिए, क्या आपने अपने मील प्लान फॉलो किया, क्या एक्सरसाइज की या फिर कितने घंटे नींद ली). इसे एक रोजाना की आदत या ट्रैकर के रूप में तैयार करें जिसे मैं रोजाना आपको बता सकूं.'

इससे वो अपने और अपनी डाइट-वर्कआउट के लिए लॉयल रहे और चीट नहीं की.

छठवां प्रॉम्प्ट: माइंडसेट और मोटिवेशन

हसन ने रोजाना डायरी लिखने का रूटीन बनाया जिससे उनका माइंडसेट हमेशा क्लियर रहा कि वो क्या करना चाहते हैं और डायरी ने उन्हें मोटिवेट किया. इसके लिए उन्होंने प्रॉम्प्ट दिया, 'एक सुबह की डायरी स्क्रिप्ट बनाएं जिसे मैं 5 मिनट से कम समय में भर सकूं, जिसमें मेरे गोल्स, एक काम जो आज करूंगा, मैं किन चीजों के लिए आभारी हूं, फिटनेस के लिए पॉजिटिव कोट्स शामिल हो.'

इससे उन्हें रोजाना मोटिवेशन मिला और वे अपनी ट्रेक पर बने रहे.

सातवां प्रॉम्प्ट: माइंडसेट और मोटिवेशन

आखिरी प्रॉम्प्ट का उपयोग करके उन्होंने अपना वीकली रिव्यू दिया, 'हर रविवार मुझे 1-10 के स्केल पर मेरे वजन, कमर की माप और कंसिस्टेंसी स्कोर का रिव्यू करने में मेरी मदद करें. फिर रिजल्ट के आधार पर मुझे अगले 7 दिनों के लिए मेरे वर्कआउट या भोजन में सुधार करने का सुझाव दें.'

वजन कम करने या फिटनेस के लिए अक्सर जिम, ट्रेनर या महंगे-महंगे प्लान को महत्व दिया जाता है. लोगों का मानना होता है कि उनके बिना वजन कम नहीं होगा. लेकिन इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप कुछ एआई टूल्स की मदद ले सकते हैं.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें.

