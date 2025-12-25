scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tandoori Chai: बिना तंदूर घर पर बनाएं टपरी वाली तंदूरी चाय, शेफ हरपाल सिंह ने बताया कड़क और खुशबूदार बनाने का आसान तरीका

Tandoori Chai: सर्दियों में गरमा-गरम तंदूरी चाय पीने का मजा ही अलग होता है. शेफ हरपाल ने बिना तंदूर के तंदूरी चाय बनाने का आसान तरीका बताया है, जिससे आप घर पर ही कड़क, खुशबूदार और मजेदार तंदूरी चाय बना सकते हैं. बस कुछ इंग्रेडिएंट्स और सही तकनीक से घर पर भी टपरी वाली चाय का स्वाद पाइए.

Advertisement
X
तंदूरी चाय बनाने के लिए बहुत अच्चे से मटका या कुल्हड़ गर्म करने की जरूरत होती है. (Photo: ITG)
तंदूरी चाय बनाने के लिए बहुत अच्चे से मटका या कुल्हड़ गर्म करने की जरूरत होती है. (Photo: ITG)

Tandoori Chai: सर्दियों का मौसम हो और गरमा-गरम चाय का मजा न लिया हो, तो कुछ अधूरा सा लगता है. लेकिन अगर चाय तंदूरी हो तो ये मजा दोगुना हो जाता है. अब आप सोचेंगे कि तंदूरी चाय पीने में तो स्वादिष्ट और बढ़िया लगती है, लेकिन उसे पीने के लिए कौन इतनी ठंड में घर से बाहर जाए. अगर आप यही सोच रहे हैं तो परेशान ना हों क्योंकि अब तंदूरी चाय का मजा आप घर पर भी ले सकते हैं, वो भी बिना किसी तंदूर के. 

जी हां, अब बाहर जाकर चाय लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि शेफ हरपाल सिंह ने बताया है कि कैसे आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके घर पर ही कड़क, खुशबूदार और मजेदार तंदूरी चाय बना सकते हैं. शेफ हरपाल बताते हैं कि सही मसालों का चुनाव, दूध और चाय की मात्रा और थोड़ी सी सही टेक्निक अपनाने से आपकी चाय का स्वाद बिल्कुल टपरी वाली तंदूरी चाय जैसा हो जाता है. ये तरीका इतना आसान है कि आप इसे रोज सुबह या शाम जब भी चाहें, जल्दी से तैयार कर सकते हैं. तो इस सर्दी, घर पर बैठे बस कुछ आसान टिप्स फॉलो करके बनाइए तंदूरी चाय.

तंदूरी चाय बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

घर पर तंदूरी चाय बनाने के लिए

  • मिट्टी का मटका या कुल्लड़
  • पानी
  • चाय पत्ती
  • दूध
  • शक्कर (स्वाद अनुसार)
  • अदरक (कूट कर)
  • इलायची
  • लेमन ग्रास
  • दालचीनी
  • पुदीना

मटका और सही तापमान सबसे जरूरी
शेफ हरपाल बताते हैं कि तंदूरी चाय बनाने की सबसे पहली और अहम चीज है मटका या मिट्टी का कुल्लड़. इसे अच्छे से गर्म करना बहुत जरूरी है, तभी चाय में वही खास खुशबू और स्वाद आएगा. मटका सही तरीके से गर्म होने पर ही तंदूरी चाय का असली टेस्ट निकलता है. ऐसे में सबसे पहले गैस जलाकर उस पर मिट्टी का मटका गर्म होने रख दें.

मसाले और इंग्रेडिएंट्स डालने का सही तरीका
अब एक अलग फ्रायपैन में पानी डालें और उसे अलग गैस पर रख दें. तंदूरी चाय बनाते समय पानी में अदरक, दालचीनी, इलायची और लेमन ग्रास जैसी चीजें कूटकर डालें. शक्कर अपनी पसंद अनुसार डाल सकते हैं. मसालों को उबलते पानी में डालना चाहिए, ताकि उनका पूरा स्वाद और खुशबू पानी में अच्छे से आ जाए.

सम्बंधित ख़बरें

gas relief tips
पेट में बन रही है भयंकर गैस? इन 3 चीजों से मिनटों में मिलेगा आराम
bone broth benefits
हड्डियों को फौलाद बनाता है ये खास सूप, करीना कपूर भी हैं इसकी मुरीद
How to keep food warm in Winters
कड़कड़ाती ठंड में भी घंटों गर्म रहेगा खाना, आजमाएं ये 5 बेजोड़ देसी नुस्खे
carrot cake
क्रिसमस के लिए बेस्ट है ये 2 मिनट वाला गाजर का केक, मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी!
Gud ki Chai (Photo: ITG)
गुड़ की चाय में 99% लोग करते हैं ये गलती, फटते ही बिगड़ जाता है स्वाद
Advertisement

चाय पत्ती और दूध का सही इस्तेमाल
जब पानी अच्छे से पक जाए तब उसमें दो बड़े चम्मच चाय पत्ती डालें. पत्ती को अच्छे से उबालना जरूरी है, ताकि चाय का रंग और स्वाद सही आए. इसके बाद ढाई कप दूध डालकर धीमी आंच पर उबालें. आखिर में थोड़ी पुदीना डालें, इससे चाय की खुशबू और स्वाद और बढ़ जाता है.

गरमा-गरम तंदूरी चाय तैयार
शेफ हरपाल कहते हैं इसके बाद बढ़िया तरीके से गर्म किए गए मटक को एक बर्तन में रखें. अब मटके में फ्रायपैन से चाय छानें, जैसे ही आप चाय छानेंगे वैसे ही वो खौलते हुए ऊपर आएगी. यही चाय को कड़क और मजेदार बनाएगा. इस तरीके से बनी तंदूरी चाय पीते ही परिवार के साथ सर्दियों का मजा दोगुना हो जाता है.

घर पर बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान
चाय बनाने के दौरान मटके को गर्म करना जरूरी है, इसलिए बच्चों को पास न आने दें और चिमटा या किसी प्रिकॉशन का इस्तेमाल करें. बस कुछ सावधानियां रखकर आप घर पर भी असली तंदूरी चाय का मजा ले सकते हैं.

चाहे सर्दियों की सुबह हो या शाम का सुकून, घर पर बनाई तंदूरी चाय का मजा अलग ही होता है. शेफ हरपाल की टिप्स फॉलो करें और परिवार के साथ हंसते-हंसते गरमा-गरम तंदूरी चाय का आनंद उठाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement