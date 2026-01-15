scorecardresearch
 
Sattu Ka Paratha Recipe: सर्दियों में नाश्ते में बनाएं सत्तू का पराठा, मिलेगा हाई प्रोटीन, शेफ कुणाल कपूर ने बताई आसान रेसिपी

Sattu Ka Paratha Recipe: सत्तू का पराठा देश के पूर्वांचल राज्य, खासकर बिहार में काफी पसंद किया जाता है. शेफ कुणाल कपूर ने इसे बनाने का आसान तरीका बताया है जिसकी मदद से आप बेहद कम समय में आसानी से सत्तू का पराठा तैयार कर सकते हैं.

सत्तू पराठा बनाने का आसान तरीका (Photo- Pixabay & Instagram@/Kunal Kapur)
सर्दियों के मौसम में सत्तू के पराठे खाने का अपना अलग ही मजा है. यह खाने में जितना टेस्टी होता है, उतना ही हेल्दी भी होता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है. सत्तू में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ ठंड से बचाने में भी मदद करते हैं. साथ ही, इस पराठे में पड़ने वाले मसाले ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं.

अगर आप भी इस सर्दी घर पर सत्तू का पराठा बनाना चाहते हैं, तो शेफ कुणाल कपूर के टिप्स फॉलो कर सकते हैं. उन्होंने सत्तू का पराठा बनाने का आसान और मजेदार स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताया है. इस ट्रिक से आप बिना ज्यादा झंझट के मिनटों में ही पराठा तैयार कर सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स

  • आटा- 2 कप
  • सत्तू- 1 कप
  • अजवाइन- 1/2 छोटा चम्मच
  • लहसुन और अदरक का पेस्ट (थोड़ा सा)
  • हरी मिर्च- बारीक कटी हुई
  • लाल मिर्च पाउडर-1/2 छोटा चम्मच
  • नींबू का रस- दो-तीन बूंदें
  • प्याज- 1
  • अचार (थोड़ा सा)
  • धनिया पत्ती - बारीक कटी हुई
  • नमक- स्वादानुसार

सत्तू का पराठा बनाएं कैसे?

1. सत्तू मसाला तैयार करें- एक कटोरी में सत्तू डालें. इसमें अजवाइन, नमक, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं. अब इसमें प्याज, नींबू का रस, अचार मसाला, सरसों का तेल और धनिया पत्ती भी डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. प्याज कटाते वक्त यह ध्यान रखें कि वह बहुत बारीक हो ताकी ताकि पराठे में भरने में आसानी हो.

2. आटा गूथें- अब आटा गूंथ लें, ध्यान रहें कि आटा सॉफ्ट हो ताकि बेलने में आसानी हो.

3. पराठा भरें- पराठे बनाने के लिए आटे की लोई लें और उसे कटोरी जैसा आकार दें. बीच में सत्तू मसाला जो तैयार किया है भरें, हल्के हाथ से दबाएं और लोई को बंद कर दें. अब धीरे-धीरे बेलन से पराठा बेलें. 

4. पराठा सेकें- तवा गरम करें और पराठे को दोनों तरफ से पका लें. अब दोनों तरफ घी लगाएं और सुनहरा भूरा होने तक पकाएं.

आपका सत्तू पराठा तैयार है जिसे आप चटनी, दही या अचार के साथ गरमागरम परोस सकते हैं.

