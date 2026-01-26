Republic Day 2026: तिरंगे के रंगों से सजी ये 6 टेस्टी रेसिपी गणतंत्र दिवस के जश्न को बना देंगी खास, आसान है बनाना

Republic Day 2026: 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस सिर्फ झंडा फहराने और परेड देखने का दिन नहीं होता, बल्कि ये दिन अपने घर में भी देशभक्ति का माहौल बनाने का बढ़िया मौका देता है. अगर आप इस गणतंत्र दिवस कुछ अलग और खास करना चाहते हैं, तो आप अपने खाने की प्लेट में तिरंगे के रंग भर सकते हैं.

और पढ़ें

केसरिया, सफेद और हरे रंगों से बने कुछ खास पकवान बनाकर आप अपने बच्चों को भी खुश कर सकते हैं. क्योंकि बच्चों को रंग-बिरंगी चीजें खाना बहुत पसंद होता है. ये पकवान न सिर्फ देखने में आकर्षक लगते हैं, बल्कि स्वाद में भी बेहतरीन होते हैं. तिरंगे के ये रंग बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी पसंद आते हैं. अगर आप गणतंत्र दिवस 2026 को यादगार और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपीज आपके लिए परफेक्ट हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि ये रेसिपीज घर पर आसानी से बनाई जा सकती हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के. इस गणतंत्र दिवस स्वाद के साथ देशभक्ति का जश्न मनाइए.



1. तिरंगा पनीर टिक्का

अपने खाने की शुरुआत स्वादिष्ट स्टार्टर से करें. आप गणतंत्र दिवस के मौके पर स्टार्टर में तिरंगा पनीर टिक्का परोस सकते हैं. इसमें पनीर के टुकड़ों को तीन अलग-अलग रंगों के मसालों में मेरिनेट कर ग्रिल किया जाता है. ये हल्का मसालेदार, स्मोकी और बेहद स्वादिष्ट होता है, जो सबको पसंद आता है.

Advertisement

2. तिरंगा सलाद

अगर आप कुछ हल्का और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो तिरंगा सलाद बेस्ट ऑप्शन है. केसरिया गाजर, सफेद मूली और हरा खीरा काटकर आप उसे प्लेट में तिरंगे की तरह सजाकर खा सकते हैं. ये सलाद तिरंगे की तरह दिखता है और खाने में भी फ्रेश और क्रंची लगता है.

3. तिरंगा पास्ता

पास्ता लवर्स के लिए ये रेसिपी किसी ट्रीट से कम नहीं है. तीन अलग-अलग रंगों की सॉस से बना ये पास्ता देखने में जितना मजेदार लगता है, स्वाद में भी उतना ही लाजवाब होता है. बच्चों को ये डिश खास तौर पर बहुत पसंद आती है.

4. तिरंगा इडली

साउथ इंडियन खाने के शौकीनों के लिए आप तिरंगा इडली बनाकर एक हेल्दी और यूनिक ऑप्शन तैयार कर सकते हैं. पालक और गाजर से बने रंगीन बैटर से तैयार इडली सॉफ्ट होती हैं और बिल्कुल तिरंगे जैसी दिखती हैं. नाश्ते या स्नैक्स के लिए बढ़िया है.



5. तिरंगा पिज्जा

घर पर पार्टी जैसा माहौल बनाना हो, तो तिरंगा पिज्जा जरूर ट्राय करें. केसरिया, सफेद और हरी टॉपिंग्स से सजा ये पिज्जा बच्चों और बड़ों दोनों का फेवरेट बन सकता है.

6. तिरंगा मफिन

मीठे में कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो आप तिरंगा मफिन ट्राई कर सकते हैं. तीन रंगों में बने ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी मफिन दिखने में भी प्यारे लगते हैं और स्वाद में भी शानदार होते हैं.

---- समाप्त ----