हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड के चंबा वाले राजमा भी हैं लाजवाब! झटपट हो जाते हैं तैयार, खाते ही तारीफ करेंगे मेहमान

Uttarakhand Chamba Rajma Recipe: राजमा का नाम आते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले हिमाचल के चंबा राजमा का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपने कभी उत्तराखंड के चंबा वाले राजमा ट्राई करें. हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के चंबा वाले राजमा का भी अपना एक अलग टेस्ट होता है, जिसे खाते ही आपके मुंह का स्वाद का एकदम बदल जाएगा. राजमा पूरे भारत में खाई जाने वाली डिश है, जिसे अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है. अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो इस बार आप उनको उत्तरखंड के चंबा राजमा बनाकर खिलाएं, जिसे खाते ही वो खुद को आपकी तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे.
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हिमालय की गोद में बसा चंबा एक खूबसूरत कस्बा है. चंबा में उगने वाले राजमा स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं. इस राजमा के दाने छोटे, पतले छिलके वाले और जल्दी गलने वाले होते हैं. इनकी पहचान इनके गाढ़े रंग से की जाती है, इसमें मसाले बहुत कम डाले जाते हैं, जिससे राजमा का असली स्वाद उभरकर आता है.
पहाड़ी स्टाइल में इसमें लहसुन-जीरा और देसी घी या सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, यह पेट पर भारी नहीं पड़ता और चावल या मंडुए की रोटी के साथ कमाल का लगता है. चंबा राजमा डाइजेशन के लिहाज से भी सही होते हैं और जल्दी पच जाते हैं.