Rajwadi Chai: सर्दियों में घर पर आसानी से बनाएं स्पेशल रजवाड़ी चाय, एक घूंट में भूल जाएंगे अदरक और मसाला चाय का स्वाद

Rajwadi Chai: सर्दियों की ठंडी सुबह, चाय के बिना अधूरी सी लगती है. वो चाय के कप से उठती भाप, मसालों की खुशबू और हाथों में महसूस होने वाली गर्माहट बस मन को एकदम सुकून दे देती है. कई लोग रोज अदरक वाली या मसाला चाय पीते हैं, लेकिन अगर इस सर्दी आप कुछ अलग और खास पीना चाहते हैं, तो रजवाड़ी चाय जरूर ट्राय करें. ये आम चाय नहीं है. इसमें केसर और खुशबूदार मसालों का तड़का होता है, जो हर घूंट में आपको शाही और रिच स्वाद का एहसास कराता है. हल्की मिठास इसे और भी खास बना देती है. एक बार इसका स्वाद चखने के बाद, आम चाय की तरफ शायद आपका ध्यान भी ना जाए.
अब आप सोचेंगे रजवाड़ी चाय पीने के लिए बहुत से पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप इसे बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं. चलिए जानते हैं रजवाड़ी चाय की आसान रेसिपी.
कहां से आई रजवाड़ी चाय?
रजवाड़ी चाय भारत के राजस्थान और गुजरात में बनाई जाने वाली एक खास चाय है. इसे 'रजवाड़ी' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब है शाही. यह चाय अपने खुशबूदार मसाले, केसर और रिच स्वाद के कारण सच में किसी राजा या रानी के पीने लायक चाय जैसी लगती है.
रजवाड़ी चाय को खास बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स
आम मसाला चाय के उलट, रजवाड़ी चाय में मसालों का एक शानदार मिक्स होता है. इसमें:
जैसे मसालों की जरूरत पड़ती है. इन मसालों को दरदरा पीसकर एक मिक्स बनाया जाता है, और केसर और कैरेमल चीनी इसे नॉर्मल चाय से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और मीठा बनाते हैं.
नॉर्मल चाय से कैसे अलग है रजवाड़ी चाय?
नॉर्मल मसाला चाय में भी मसाले तो होते हैं, लेकिन रजवाड़ी चाय उससे पूरी तरह अलग है. इसमें केसर और कैरामेलाइज्ड चीनी मिलाई जाती है, जो इसे खास बनाते हैं. केसर से चाय में एक शानदार खुशबू और खूबसूरत गोल्डन कलर आता है, वहीं कैरामेलाइज्ड चीनी चाय को गहरा और हल्का मीठा स्वाद देती है. यही खास कॉम्बिनेशन इसे सिर्फ एक नॉर्मल चाय नहीं, बल्कि एक शाही चाय बनाती है.
घर पर कैसे बनाएं राजवाड़ी चाय?
1. सभी मसालों (इलायची, दालचीनी, लौंग आदि) को हल्का दरदरा कूट लें.
2. पैन में चीनी डालकर हल्की आंच पर तब तक गर्म करें जब तक ये कैरेमलाइज्ड चीनी जैसी ब्राउन कलर की न हो जाए.
3. कैरेमलाइज्ड चीनी में पानी डालें और फिर कूटे हुए मसाले और चाय पत्ती मिलाएं.
4. मिक्स को अच्छे से उबालें ताकि मसालों का स्वाद पानी में पूरी तरह घुल जाए.
5. अब इसमें दूध और केसर डालें और एक-दो मिनट तक हल्का उबालें.
6. आपकी चाय तैयार है. अब इसे कप में छानकर गर्मागर्म सर्व करें.