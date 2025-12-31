नए साल की 'मीठी' शुरुआत: 2026 के पहले दिन बनाएं बादाम का हलवा, टेस्ट ऐसा कि सब चाट जाएंगे उंगलियां!

Badam Halwa Recipe: नए साल का जश्न दुनियाभर में धूमधाम से मनाया जाता है, 31 दिसंबर की रात से ही लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं. हालांकि भारतीय घरों में आज भी नए साल के मौके पर कुछ मीठा बनाया जाता है. अगर आप भी इस साल नए साल पर कुछ स्पेशल बनाकर अपने परिवार को खिलाने का मन बना रहे हैं तो आप बादाम का हलवा बना सकते हैं.

और पढ़ें

गाजर, सूजी और मूंग दाल का हलवा तो अक्सर ही लोग खाते हैं, लेकिन साल 2026 की शुरुआत आप बादाम का हलवा खाकर कर सकते हैं. वैसे भी कहा जाता है कि नए साल की शुरुआत अगर मीठे स्वाद के साथ हो, तो पूरे साल की शुरुआत ही शुभ हो जाती है. ऐसे में घर पर बना बादाम का हलवा न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है.

बादाम में प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन ई और मिनरल्स भरपूर होते हैं, जो सर्दियों और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए इसे परफेक्ट मिठाई बनाते हैं. कंटेंट क्रिएटर हर्षिता चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पेज यमी-टमी पर बादाम के हलवे की रेसिपी शेयर की है. उनकी यह रेसिपी न सिर्फ स्वाद में जबरदस्त है, बल्कि घर पर आसानी से तैयार भी हो जाती है. आइए जानते हैं घर पर आसानी से बनने वाली बादाम हलवा रेसिपी.

Advertisement

बादाम के हलवे के लिए इंग्रेडिएंट्स

150 ग्राम बादाम

50 ग्राम खसखस 150 ml दूध में भिगोए हुए

150 ml देसी घी

3 टेबलस्पून / 35 ग्राम आटा

200 ml पानी

125 ग्राम चीनी या स्वादनुसार गुड़

1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर

ड्राई फ्रूट्स

बादाम का हलवा बनाने की विधि

सबसे पहले खसखस लें और उसे आधे घंटे के लिए दूध में भिगोकर साइड में रख दें. अब रातभर भिगे हुए बादाम को लीजिए और उसे गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लें.

इससे बादाम का छिलका आसानी से हट जाता है. इसके बाद भिगे हुए खसखस और बादाम को पीस लेंगे. इसके बाद पैन में घी गर्म करेंगे और फिर उसमें आटा डालेंगे.

इसके बाद बादाम और खसखस के पेस्ट को डालकर अच्छे से चलाएंगे, जब तक वो हल्का गोल्डन हो जाता है.

गोल्डन होने के बाद उसमें पानी डालेंगे, उसके बाद आप उसमें चीनी या गुड़ डाल दें. शुगर डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक पकाएं और आखिर में ड्राईफ्रूट डालकर सर्व करें.





---- समाप्त ----