Makar Sankranti 2026: तिल-गुड़ से बनाएं क्रिस्पी और स्वादिष्ट 'तिल पापड़ी', शेफ कुणाल कपूर ने बताई आसान रेसिपी

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति 2026 पर अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो शेफ कुणाल कपूर ने तिल पापड़ी की स्पेशल रेसिपी बताई है. तिल और गुड़ से बनी ये क्रिस्पी मिठाई स्वाद के साथ सेहतमंद भी है.

तिल पापड़ी दो तरह से बनाई जा सकती है. (Photo: ITG)
सर्दियों की ठंडी हवा के साथ ही रसोई से आने वाली तिल और गुड़ की खुशबू हर किसी का मन मोह लेती है. मकर संक्रांति, लोहड़ी और उत्तरायण जैसे त्योहार तिल और गुड़ की मिठाइयों के बिना अधूरी से लगते हैं. आपने तिल-गुड़ की गजक से लेकर लड्डू और रेवड़ी तो जरूर खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी तिल पापड़ी खाई है? चौंकिए मत! तिल पापड़ी भी सर्दियों में त्योहारों के मौसम में तिल और गुड़ से बनने वाली एक डिश है, जिसे मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे खास मौकों की शान माना जाता है. ये स्वाद में तो लाजवाब होती ही है, देखने में भी किसी खूबसूरत डेजर्ट से कम नहीं लगती.

मकर संक्रांति 2026 पर अगर आप कुछ ट्रेडिशनल लेकिन थोड़ा हटकर बनाना चाहते हैं, तो शेफ कुणाल कपूर की ये खास तिल पापड़ी रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है. उन्होंने तिल पापड़ी को दो मजेदार तरीकों से बनाया जाता है एक चीनी से और दूसरी गुड़ से. ये बनाने में आसान है और स्वाद में कमाल. ऊपर से तिल और गुड़ की सेहतमंद खूबियां इसे सर्दियों की एक मीठी और पौष्टिक सौगात बना देती हैं, जिसे हर कोई पसंद करेगा.

तिल पापड़ी के लिए इंग्रेडिएंट्स 

कॉमन इंग्रेडिएंट्स (दोनों के लिए)

  • सफेद तिल- 1 कप
  • इलायची के दाने-½ छोटी चम्मच (कुटे हुए)
  • घी-1 छोटी चम्मच  
  • पिस्ता-1–2 छोटी चम्मच (बारीक कटे हुए, ऑप्शनल)

चीनी वाली तिल पापड़ी के लिए

  • चीनी– ¾ कप

गुड़ वाली तिल पापड़ी (गुड़ पाली)

  • गुड़- ¾ कप (कद्दूकस या छोटे टुकड़ों में)
  • पानी- 3 से 4 छोटी चम्मच

चीनी वाली तिल पापड़ी (चीनी पाली) बनाने का तरीका

1. सबसे पहले एक कड़ाही को मीडियम आंच पर रखें. इसमें सफेद तिल डालकर हल्का-हल्का भूनें. तिल जब पॉपकॉर्न की तरह चटकने लगें, तो समझिए वे अच्छी तरह भुन चुके हैं.

2. अब इसमें इलायची के दाने डालें और थोड़ा सा और भून लें. जैसे ही तिल का कलर हल्का ब्राउन हो जाए, गैस बंद कर दें और तिल अलग निकालकर रख लें.

3. अब उसी गर्म कड़ाही में चीनी फैला दें. आंच को धीमा रखें और चीनी को अपने आप पिघलने दें. चम्मच बिल्कुल न चलाएं, बस कड़ाही को हल्का-हल्का घुमाते रहें ताकि चीनी अच्छे से पिघले. जब चीनी पूरी तरह पिघलकर लाइट ब्राउन कलर का कैरेमल बन जाए, तो गैस बंद कर दें.

4. अब तैयार कैरेमल में भुने हुए तिल डालें और चाहें तो इसमें पिस्ता भी मिला सकते हैं. सबको जल्दी-जल्दी अच्छी तरह मिलाएं. अब बेलन और किचन स्लैब या प्लेट पर हल्का सा घी लगा लें.

5. मिक्स का थोड़ा हिस्सा रखें, चाकू की मदद से हल्का फैलाएं, एक बार पलटें और फिर बेलन से पतला बेल लें. ठंडा होते ही तिल पापड़ी अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएगी.

गुड़ वाली तिल पापड़ी (गुड़ पाली) बनाने का तरीका

1. सबसे पहले तिल और इलायची के दानों को मीडियम आंच पर हल्का-हल्का भून लें, ठीक वैसे ही जैसे चीनी वाली पापड़ी के लिए किया था. भुन जाने पर इन्हें अलग निकालकर रख दें.

2. अब उसी कढ़ाही में गुड़ डालें और उसमें 3–4 चम्मच पानी मिला दें ताकि गुड़ आसानी से पिघल सके. मीडियम आंच पर गुड़ पकाएं. पकाते समय ऊपर झाग आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ये बिल्कुल नॉर्मल है. गुड़ की सही कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा गुड़ ठंडे पानी में डालें. अगर वो कांच की तरह सख्त होकर चटक जाए, तो समझिए गुड़ तैयार है.

3: अब गुड़ की चाशनी में भुने हुए तिल और पिस्ता मिलाएं और गैस बंद कर दें. दो बटर पेपर लें और दोनों पर हल्का-हल्का घी लगा लें.

4. मिश्रण को एक बटर पेपर पर डालें, ऊपर से दूसरा बटर पेपर रखें और बेलन की मदद से पतला बेल लें. पूरी तरह ठंडा होने पर बटर पेपर आसानी से निकल जाएगा और आपकी गुड़ वाली तिल पापड़ी तैयार है.

