Lohri 2026 Special Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसी 'गुड़-तिल की रेवड़ी', शेफ कुणाल कपूर की रेसिपी से लोहड़ी का मजा होगा दोगुना

Lohri 2026 Special Recipe: सर्दियों की पहचान सिर्फ ठंड से नहीं होती, बल्कि उन खास स्वादिष्ट चीजों से भी होती है जो सिर्फ इसी मौसम में खाने को मिलती हैं. ये चीजें ठंड के मौसम में ना सिर्फ दिल को, बल्कि पेट को भी खुश कर देती हैं. गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, गजक, मूंगफली की चिक्की और रेवड़ी..इन सबके बिना सर्दियां अधूरी लगती हैं.

और जब लोहड़ी आती है, तो गुड़ और तिल के बेमिसाल कॉम्बिनेशन से बनी गजक और रेवड़ी खाने का मजा और भी बढ़ जाता है. आग के चारों ओर ढोल की थाप पर थिरकते हुए रेवड़ी खाना बेहद मजेदार होता है. लोहड़ी के मौके पर ना केवल रेवड़ी खाने की बल्कि बांटने की भी परंपरा है. कल यानी 13 जनवरी 2026 को लोग लोहड़ी का पर्व मनाएंगे. इसी खास मौके के लिए आज हम आपको शेफ कुणाल कपूर की गुड़ और तिल से बनने वाली रेवड़ी की खास रेसिपी बताने वाले हैं, जो स्वाद में भी लाजवाब है और सेहत के लिए भी बेहतर मानी जाती है.

गुड़-तिल की रेवड़ी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स:

तिल (Sesame Seeds)

गुड़ (Jaggery)

काली इलायची (दाने निकाले हुए)

हरी इलायची पाउडर (एक चुटकी)

बेकिंग सोडा (एक चुटकी)

मख्खन (चर्न्ड बटर) – 1 छोटा चम्मच

पानी – गुड़ पिघलाने और छानने के लिए (थोड़ा-सा)

बनाने का तरीका:



1. तिल भूनें: गुड़ की रेवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तिल भूनने होते हैं. इसके लिए कड़ाही में तिल डालें और धीमी आंच पर भूनें. शेफ कुणाल कहते हैं कि तिल को लगातार चलाते रहना है, जिससे वो जले नहीं. जब तिल में से चटकने की आवाज आने लगे और हल्के गोल्डन हो जाएं, तो समझ लें कि तिल भुन गए हैं. तिलों को ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं होती है. जब ये भुन जाएं तो इन्हें अलग रख दें.

2. गुड़ पिघलाएं: अब कड़ाही में गुड़ डालें और थोड़ा सा पानी मिलाएं. शेफ कुणाल बताते हैं कि पानी डालने से गुड़ आसानी से पिघल जाता है और जलने का खतरा नहीं रहता. करीब 2–3 मिनट में गुड़ पूरी तरह पिघल जाएगा. इसके बाद इसमें थोड़ा और पानी डालें और गुड़ को छान लें. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गुड़ में कई बार गन्ने के रेशे, मिट्टी मौजूद होती हैं, जिन्हें हटाना जरूरी होता है.



3. गुड़ को पकाएं: अब छने हुए गुड़ को एक साफ कड़ाही में डालकर पकाना शुरू करें. इसमें काली इलायची के दाने और थोड़ी-सी हरी इलायची का पाउडर डालें. ये रेवड़ी को अच्छी खुशबू देंगे. जब गुड़ गाढ़ा होने लगे और उसके ऊपर झाग दिखाई देने लगे, तो ये सिग्नल है कि गुड़ उस सही स्टेज तक पहुंच रहा है, जिस पर रेवड़ी बनाई जाती है.



4. ऐसे पहचानें गुड़ तैयार है या नहीं: गुड़ तैयार है या नहीं, इसे जांचने का एक आसान तरीका शेफ कुणाल कपूर ने बताया है. वो कहते हैं इसके लिए थोड़ा सा पका हुआ गुड़ ठंडे पानी में डालें. अगर वो तुरंत हार्ड होकर कुरकुरा हो जाए और कांच जैसी आवाज आए, तो समझ लें कि गुड़ बिल्कुल सही स्टेज पर है और रेवड़ी बनाने के लिए तैयार है.



5. रेवड़ी को बनाएं और भी क्रिस्पी: अब गुड़ को हल्का सा चलाएं और इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डालें. इससे गुड़ फूल जाता है और रेवड़ी लाइट, क्रिस्पी और टेस्टी बनती है. इसके बाद इसमें भुने हुए तिल डालें, लेकिन सारे नहीं. कुछ तिल बाद में कोटिंग के लिए बचा कर रखें. ऊपर से एक छोटा चम्मच मक्खन डालें, जिससे रेवड़ी में अच्छी चमक आएगी. अब गैस बंद कर दें और मिश्रण को अच्छी तरह मिला लें.



6. गर्म रहते ही रेवड़ी को दें शेप: रेवड़ी को सही शेप देना तभी मुमकिन होता है, जब मिश्रण गर्म हो. ठंडा होने पर ये जम जाता है और शेप देना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए पहले थाली या ट्रे पर थोड़ा मक्खन लगा लें. फिर थोड़ा सा मिश्रण लें, हल्का गोल करें और उसे दबाकर चपटा कर दें. चाहें तो रेवड़ी को ऊपर से तिल में लपेट लें, जिससे वो बिल्कुल बाजार जैसी दिखेगी.

7. ठंडी होते ही होगी क्रिस्पी: शुरुआत में रेवड़ी थोड़ी सॉफ्ट लग सकती है, लेकिन जैसे-जैसे वो ठंडी होती जाती है, वो पूरी तरह क्रिस्पी और क्रंची बन जाती है. कुछ ही देर में आपकी घर की बनी गुड़ की रेवड़ी तैयार हो जाती है, वो भी बिना किसी झंझट के.

