scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kadak Masala Chai: कड़क और खुशबूदार मसाला चाय बनाने का सही तरीका, शेफ कुणाल कपूर ने बताए सीक्रेट टिप्स

Kadak Masala Chai: सर्दियों में कड़क और मसालेदार चाय का मजा ही अलग होता है. अगर आपकी मसाला चाय अक्सर कड़वी हो जाती है, तो शेफ कुणाल कपूर की बताई ये आसान रेसिपी और खास टिप्स जरूर अपनाएं.

Advertisement
X
फ्रेश मसाला बनाकर अगर मसाला चाय बनाई जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है. (Photo: ITG)
फ्रेश मसाला बनाकर अगर मसाला चाय बनाई जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है. (Photo: ITG)

Kadak Masala Chai: सर्दियों का ठिठुरने पर मजबूर करने वाला मौसम हो और हाथ में गरम-गरम चाय न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. ठंडी हवा, कोहरा और आराम का मूड इन सबके बीच एक कप चाय हर किसी की पहली पसंद होती है. और अगर चाय कड़क और मसालेदार हो, तो उसका मजा दोगुना हो जाता है. लेकिन कड़क मसालेदार चाय बनाना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है. 'चाय बनाना एक कला है' ये कहावत ऐसे ही नहीं कही जाती. अगर चाय का अनुपात जरा भी इधर-उधर हुआ तो सारा स्वाद बिगड़ जाता है.

अगर आप भी घर पर बिल्कुल परफेक्ट मसाला चाय बनाना चाहते हैं, तो मशहूर शेफ कुणाल कपूर की बताई ये रेसिपी जरूर ट्राई करें. इसमें चाय बनाने के छोटे-छोटे राज बताए गए हैं, जो आपकी चाय का स्वाद पूरी तरह बदल देंगे.

मसाला चाय सिर्फ मसाले डाल देने से नहीं बनती- शेफ कुणाल कपूर
शेफ कुणाल कपूर का कहना है कि अक्सर लोग चाय में हर मसाला डालकर उसे ज्यादा देर तक उबाल देते हैं और फिर कहते हैं कि चाय अच्छी बनी है. लेकिन उनके मुताबिक, कड़क मसाला चाय का मतलब कड़वाहट नहीं, बल्कि बैलेंस्ड फ्लेवर होता है. वह कहते हैं चाय को स्वादिष्ट बनाने में हर मसाले की अपनी अलग भूमिका होती है, कोई उसे मिठास देता है, कोई खुशबू और कोई हल्का तीखापन.

मसाला चाय में इस्तेमाल होने वाले मसाले
शेफ कुणाल कपूर के अनुसार, सही मसाला चाय के लिए इन मसालों का बैलेंस बहुत जरूरी है:

इलायची (चाय में मिठास और ठंडक लाती है)
लौंग (तीखी और थोड़ी कड़वी होती है)
काली मिर्च (हल्की गर्माहट देती है)
दालचीनी (खुशबू बढ़ाती है)
जायफल (हल्का तीखापन देता है)
सौंफ (फिर से मिठास का बैलेंस बनाती है)
सोंठ पाउडर (तेज स्वाद देता है, इसलिए थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें) 

घर पर कैसे तैयार करें मसाला?
शेफ का कहना है कि मसालों को भूनना नहीं बल्कि हल्का सेंकना चाहिए. धीमी आंच पर मसालों को तब तक गर्म करें जब तक वे सूख जाएं, लेकिन उनका रंग न बदले. आंच बंद करने के बाद इसमें सूखी गुलाब की पंखुड़ियां डालें. इससे चाय में ठंडक और शानदार खुशबू आती है. हल्के से सेंके हुए मसालों को पीस लें. आखिर में थोड़ा सा सोंठ पाउडर मिलाएं. अब आपका घर पर बना फ्रेश मसाला चाय का मसाला तैयार है.

पानी पर निर्भर करता है चाय का स्वाद 
ये बात कम लोग जानते हैं कि चाय का स्वाद पानी की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है. अलग जगहों का पानी अलग स्वाद देता है, इसलिए कई बार एक ही चाय हर जगह अलग लगती है.

Advertisement

मसाला चाय बनाने का सही तरीका

सम्बंधित ख़बरें

Anushka Sharma
लाखों की ड्रेस में अनुष्का शर्मा का जलवा.. विराट और फैमिली संग मनाया न्यू ईयर
Virat Kohli Anushka Sharma
विराट कोहली ने शेयर की नए साल की पहली तस्वीर, शॉर्ट ड्रेस में अनुष्का ने ढाया कहर
try this bath hacks in winters
सर्दियों में नहाते वक्त नहीं डराएगा ठंडा पानी, बाथरूम बनेगा विंटर प्रूफ
Kadak Masala Chai (Photo: ITG)
नए साल 2026 की ठंडी सुबह में ऐसे बनाएं कड़क चाय, सर्दी-थकान होंगे गायब
New Year Party Hangover (Photo: Pixabay/Pexels)
New Year 2026 Party के बाद हैंगओवर? ये 6 सस्ती डिटॉक्स ड्रिंक्स देंगी राहत

1. 4 टी-कप पानी उबालें. जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तब उसमें 4 चम्मच चाय पत्ती और 4 चम्मच चीनी डालें. पहले ही मसाला ना डालें.

2. जब चाय पत्ती और चीनी वाला पानी उबल जाए, तब उसमें 2 टी-कप दूध डालें.  दूध डालने के बाद आंच तेज करें. 

3. चाय उबलने के बाद आखिर में तैयार किया हुआ 3/4 टी-स्पून मसाला डालें. हल्का उबाल आने दें और गैस बंद कर दें. ध्यान रखें, मसाला ज्यादा देर तक उबला तो चाय कड़वी हो जाएगी.

4. आपकी मसाला चाय बनकर तैयार है.

शेफ कुणाल कपूर के खास टिप्स

  • हमेशा फ्रेश मसाला बनाकर इस्तेमाल करें
  • पैकेट वाला मसाला लें तो कम मात्रा में लें
  • मसाला एयरटाइट डिब्बे में रखें
  • चाय पत्ती ज्यादा उबली तो स्वाद कड़वा हो जाएगा
  • मसालों का काम स्वाद और खुशबू देना है, कड़वाहट नहीं
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement