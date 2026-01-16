scorecardresearch
 
Kashmiri Chai: अदरक..लौंग छोड़िए, सर्दियों में पिएं गरमा-गरम 'कश्मीरी चाय', एक घूंट में दिल हो जाएगा खुश

Kashmiri Chai: सर्दियों में गर्म चाय का मजा कुछ अलग होता है. आपने अब तक लौंग, इलायची और अदरक वाली चाय तो जरूर पी होगी, लेकिन कश्मीरी चाय का स्वाद ही अलग होता है. बिना फूड कलर के पिस्ता और मसालों के साथ आप घर पर आसानी से कश्मीरी चाय बना सकते हैं.

कश्मीरी चाय अपने हल्के गुलाबी रंग के लिए मशहूर है. (Photo: Instagram/@closertotheworld/ITG)
Kashmiri Chai: सर्दियों की ठंडी हवाओं.. ठिठुरन और सुन्नपन में अगर कोई एक चीज दिल और जिस्म दोनों को सुकून देती है, तो वो है एक कप गर्म चाय. चाय सर्दी के इस मौसम में ज्यादातर लोगों के लिए गरमाई पाने का टॉनिक होती है. इस मौसम में लोग अदरक से लेकर लौंग तक की चाय का मजा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गुलाबी चाय पी है? सुनकर चौंकिए मत, कश्मीर की खास कश्मीरी चाय का रंग गुलाबी होता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार होती है. इसे बनाने में ना केवल दूध का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, जो इसके स्वाद को शाही बनाते हैं. 

अक्सर लोगों को लगता है कि कश्मीरी चाय बनाना बहुत मुश्किल होता है और अगर बन भी गई तो बिना फूड कलर उसका वो खूबसूरत गुलाबी रंग नहीं आ पाएगा. यही वजह है कि बहुत से लोग इसे घर पर बनाने से कतराते हैं. लेकिन आज हम आपको इसे बनाने की एक आसान रेसिपी बताने वाले हैं, जिसे फॉलो करके आप बिल्कुल परफेक्ट और स्वादिष्ट कश्मीरी चाय बना पाएंगे.

क्या है कश्मीरी चाय की खास पहचान?
कश्मीरी चाय को नून चाय या गुलाबी चाय भी कहा जाता है. ये अपने हल्के गुलाबी रंग और अनोखे स्वाद के लिए मशहूर है. इसमें न तो आम चाय पत्ती डाली जाती है और न ही फूड कलर. इसका असली स्वाद आता है खास कश्मीरी चाय पत्ती और पकाने की सही तकनीक से.

इंग्रेडिएंट्स:

काढ़ा बनाने के लिए:

  • पानी- 2 कप (नॉर्मल टेंपरेचर)
  • कश्मीरी चाय पत्ती- 3 बड़े चम्मच
  • लौंग- 4–5
  • हरी इलायची- 4–5 (थोड़ी कुटी हुई)
  • दालचीनी- 2 छोटे टुकड़े
  • बेकिंग सोडा- ⅓ छोटी चम्मच
  • बहुत ठंडा पानी / बर्फ वाला पानी– 2 कप

चाय बनाने के लिए:

  • फुल क्रीम दूध– 2 कप
  • चीनी- 2 छोटी चम्मच (स्वाद अनुसार)

बनाने का तरीका:

स्टेप 1: चाय का काढ़ा तैयार करें
एक पैन में 2 कप पानी डालकर गैस पर रखें. इसमें लौंग, इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी डाल दें. अब 3 बड़े चम्मच कश्मीरी चाय पत्ती डालें और मध्यम आंच पर उबालें.

स्टेप 2: कलर लाने के लिए डालें ये चीज
चाय को लगातार चलाते हुए तब तक उबालते रहें, जब तक पानी घटकर लगभग 1 कप न रह जाए. अब इसमें ⅓ छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालें. ध्यान रहे कि बेकिंग सोडा ही डालना है बेकिंग पाउडर नहीं.

स्टेप 3: डालें ठंडा पानी 
अब चाय में 2 कप बर्फ वाला ठंडा पानी डालें. इससे चाय का कलर और स्वाद अच्छे से उभरकर आता है. इसके बाद फिर से चाय को उबालें और चलाते रहें, जब तक दोबारा लगभग 1 कप काढ़ा न बच जाए. इस प्रोसेस में 20–25 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये चाय को असली स्वाद देता है.

स्टेप 4: काढ़ा छान लें
अब गैस बंद करें और काढ़े को छान लें. अच्छे से पकने के बाद इसका कलर गहरा लाल-काला सा हो जाएगा. इस काढ़े को आप 2–3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं.

स्टेप 5: दूध उबालें
जब आपका काढ़ा तैयार हो जाए तो उसे अलग रख दें और एक अलग पैन में 2 कप फुल क्रीम दूध उबालें. अब इसमें चीनी डालें और अच्छे से घुलने दें.

स्टेप 6: काढ़ा मिलाएं
जब दूध उबलने लगे तो उबलते दूध में थोड़ा-थोड़ा करके तैयार काढ़ा डालें. जैसे ही दूध का रंग हल्का गुलाबी हो जाए, समझिए चाय तैयार है. ध्यान रहे कि ज्यादा गुलाबी करने के चक्कर में हद से ज्यादा काढ़ा ना डाल दें. ज्यादा काढ़ा डालने से चाय कड़वी हो सकती है.

स्टेप 7: दोबारा उबालें
दूध में काढ़ा डालने के बाद चाय में 1–2 उबाल आने दें और इसके बाद गैस बंद कर दें. आपकी परफेक्ट गुलाबी कश्मीरी चाय तैयार है. गरमा-गरम एंजॉय करें. आप इसका स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से कटे पिस्ता या बादाम डाल सकते हैं.

