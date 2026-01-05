Tips To Fix Kadvi Chai: कड़वी हो गई चाय? फेंकने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक्स, फिर बन जाएगी स्वादिष्ट

Tips To Fix Kadvi Chai: सर्दियों में ठंड भगानी हो.. सुबह की नींद भगानी हो या शाम को दिनभर की थकान उतारनी हो, चाय हर समस्या का अचूक उपाय लगती है. घर में कुछ भी हो या न हो, चाय बन ही जाती है. लेकिन कई बार जल्दी-जल्दी या ज्यादा देर तक उबालने की वजह से चाय कड़वी हो जाती है. इस तरह की चाय का जैसे ही पहला घूंट लेते हैं, मुंह बन जाता है और सारा स्वाद और मूड दोनों ही खराब हो जाते हैं. क्या आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है और आप इस कड़वी चाय को सीधा नाली में फेंक देते हैं? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप कड़वी चाय को मिनटों में ठीक कर सकेंगे.



अच्छी बात ये है कि इसके बाद आपको चाय को फेंकने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ी-सी समझदारी और कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से कड़वी चाय को फिर से स्वादिष्ट बनाया जा सकता है.



चाय क्यों हो जाती है कड़वी?

कुछ लोग चाय को कड़क बनाने के चक्कर में उसे काफी देर तक उबालते रहते हैं, जो चाय कड़वी होने की सबसे बड़ी वजह है. जब चाय पत्ती ज्यादा देर तक उबलती है, तो उसमें मौजूद टैनिन नाम का तत्व ज्यादा निकल आता है, जिससे स्वाद कड़वा हो जाता है. इसके अलावा जरूरत से ज्यादा चाय पत्ती डालना या बहुत तेज आंच पर चाय बनाना भी चाय को खराब कर देता है.

थोड़ा गर्म पानी डालकर स्वाद को हल्का करें

अगर आपकी चाय हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कड़वी हो गई है, तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला सकते हैं. इससे चाय का तेज स्वाद थोड़ा हल्का हो जाएगा और कड़वाहट भी कम महसूस होगी. ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा न डालें, वरना चाय फीकी लग सकती है.

ज्यादा देर तक ना उबालें चाय

अक्सर लोग काम में व्यस्त हो जाते हैं और चाय गैस पर ज्यादा देर तक उबलती रहती है. ऐसे में जैसे ही लगे कि चाय तैयार हो गई है, तुरंत गैस बंद कर दें और चाय को छान लें. चाय पत्ती जितनी देर पानी में रहेगी, स्वाद उतना ही कड़वा होता जाएगा.

दूध और मिठास से कड़वाहट करें कम

अगर चाय कड़वी हो गई है, तो थोड़ा सा दूध डालना काफी मददगार हो सकता है. दूध में मौजूद प्रोटीन चाय की कड़वाहट को कम कर देता है. इसके साथ ही स्वाद के हिसाब से चीनी, गुड़ या शहद डालने से भी चाय का टेस्ट बेहतर हो जाता है और कड़वाहट दब जाती है.

नींबू या मसालों से बदलें स्वाद

अगर आप ब्लैक टी पीते हैं, तो उसमें कुछ बूंदें नींबू की डाल सकते हैं. इससे चाय का स्वाद फ्रेश और हल्का लगेगा. वहीं दूध वाली चाय में, इलायची, दालचीनी या अदरक जैसे मसाले डालने से भी चाय का फ्लेवर अच्छा हो जाता है और कड़वाहट कम महसूस होती है.

अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती का करें इस्तेमाल

कई बार समस्या चाय बनाने के तरीके में नहीं, बल्कि चाय पत्ती में होती है. घटिया या बहुत बारीक पिसी हुई चाय पत्ती जल्दी कड़वी हो जाती है. इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती इस्तेमाल करें और उसे एयरटाइट डिब्बे में रखें, ताकि उसका स्वाद बना रहे.

कड़वी चाय को फेंकने की जरूरत नहीं

अगर चाय कड़वी हो भी जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी समझदारी और ये आसान घरेलू टिप्स अपनाकर आप उसी चाय को फिर से मजेदार बना सकते हैं. अगली बार जब चाय ज्यादा उबल जाए, तो उसे फेंकने से पहले इन तरीकों को जरूर आजमाएं.

