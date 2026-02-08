scorecardresearch
 
Onion Cutting Tips: बिना रोए मिनटों में काटें ढेर सारे प्याज, अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे

अक्सर प्याज काटते समय आंखों में होने वाली जलन और आंसुओं से लोग परेशान रहते हैं. इस आर्टिकल में आप कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके जानिए, जिनकी मदद से आप बिना रोए आसानी से प्याज काट सकते हैं.

सलाद में प्याज खाना बहुत अच्छा होता है.
Onion Cutting Tips: रसोई में खाना बनाते समय सिर्फ एक ही ऐसा काम होता है, जिसे करने से अक्सर लोग बचते नजर आते हैं. क्योंकि इस काम में उनको बिना वजह ही रोना जो पड़ता है. वो काम है प्याज काटने का, मगर सब्जी हो या सलाद प्याज अधिकतर डिश का हिस्सा होता है और इस कारण न चाहते हुए भी प्याज काटने ही पड़ते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ आसान टिप्स हैं, जिनकी मदद से अगर आप प्याज काटते हैं तो आपको बिल्कुल आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

प्याज छीलते ही आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और खाना बनाते हुए प्याज काटते समय होने वाली जलन और पानी दोनों ही परेशान कर देते हैं. प्याज काटते या छीलते समय उसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड हवा के संपर्क में आते ही गैस बनाते हैं, यही गैस आंखों तक पहुंचकर जलन पैदा करती है और आंसू बहने लगते हैं. मगर अच्छी बात ये है कि इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है. 

प्याज काटते समय अपनाएं ये असरदार तरीके

प्याज काटते समय अक्सर अगर आप रोना नहीं चाहते हैं तो काटने से पहले आप उसको फ्रिज में रख दीजिए. 10 से 15 मिनट के लिए प्याज को फ्रिज या ठंडे पानी के बर्तन में रखने से उसमें मौजूद सल्फर गैस कम हो जाती है, क्योंकि कोल्ड वॉटर गैस बनने के प्रोसेस को ही स्लो कर देता है, जिससे आंखों में जलन नहीं होती है. 

प्याज काटते अब नहीं आएंगे आंसू
प्याज काटते अब नहीं आएंगे आंसू

दूसरा तरीका है प्याज को बहते पानी के नीचे छीलना या काटना. अगली बार जब भी आप प्याज छीले तो उसे नल के नीचे रख दे. जब आप नल के पानी के नीचे प्याज छीलते हैं, तो निकलने वाली गैस पानी में ही घुल जाती है और हवा में फैल नहीं पाती. इस वजह से भी आंखों तक गैस पहुंचने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

इसके अलावा प्याज काटने के लिए हमेशा तेज और धारदार चाकू का इस्तेमाल करें. क्योंकि कुंद चाकू प्याज की सेल्स को ज्यादा तोड़ता है, जिससे ज्यादा गैस निकलती है. वहीं तेज चाकू से प्याज जल्दी और साफ कटता है,जिससे गैस कम बाहर निकलती है.

एक और दिलचस्प तरीका है मुंह में पानी भरकर प्याज छीलना. गांव में अक्सर ही महिलाएं प्याज काटते समय अपने मुंह में पानी भर लेते हैं. यह सुनने में भले ही अजीब लगता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये तरीका काफी कारगर साबित हुआ है. माना जाता है कि इससे सांस लेने का पैटर्न बदल जाता है और गैस आंखों तक कम पहुंचती है.

इन सबके अलावा प्याज काटते समय किचन में एग्जॉस्ट फैन या चिमनी ऑन रखना भी फायदेमंद होता है, इससे हवा का फ्लो बना रहता है और सल्फर गैस जल्दी बाहर निकल जाती है.

