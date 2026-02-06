scorecardresearch
 
गाजर की रोटी खाकर पिचक जाएगा फूला पेट, घटने लगेगा वजन! नहीं लगेगी बार-बार भूख, आसान है रेसिपी

सर्दियों में गाजर की रोटी बनाकर खाने से आपको वजन घटाने में मदद मिलती है. ये लो कैलोरी और फाइबर से भरपूर रोटी पेट लंबे समय तक भरा रखती है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है. इसे बनाना बहुत ही आसान है.

गाजर लो कैलोरी वेजीटेबल्स में आती है. (Photo: ITG)
सर्दियों के मौसम में जब बाजार में लाल‑लाल गाजर आती है, तो लोग अक्सर इसका सलाद, जूस या हलवा बनाकर खाना पसंद करते हैं. ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी गाजर से स्वादिष्ट और हेल्दी रोटी भी बनाई जा सकती है? जी हां, गाजर से भी रोटी बनती है. गाजर की रोटी ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि वजन कम करने में भी काफी मददगार होती है.

दरअसल, गाजर एक लो कैलोरी वाली सब्जी है और इसमें फाइबर भरपूर होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा‑भरा सा महसूस होता है. इसका मतलब ये है कि आपको इसे खाने के बाद बार‑बार भूख नहीं लगेगी और धीरे‑धीरे वजन कम करने में भी मदद मिलेगी. इसके साथ ही, गाजर में मौजूद विटामिन और पोषक तत्व आपके शरीर को हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं. अब आप सोचेंगे कि इसे बनाने में बहुत झंझट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. गाजर की रोटी आसानी से बनाई जा सकती है. चलिए जानते हैं रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स

  • गेहूं का आटा (अटा)- 4 कप
  • गाजर - 3  (छीलकर कद्दूकस की हुई)
  • जीरा पाउडर- ½ छोटी चम्मच
  • मिर्च पाउडर- ½ छोटी चम्मच
  • अजवाइन -½ बड़ा चम्मच
  • नमक - ½ छोटी चम्मच
  • गुनगुना पानी - आटा गूंथने के लिए
  • घी - रोटी पर लगाने के लिए

बनाने का तरीका:

  1. गाजर की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले किसी बर्तन में गाजर, गेहूं का आटा, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक डालें.
  2. अब धीरे-धीरे इसमें गुनगुना पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथ लें. अब आटे पर हल्का सा घी या तेल लगाकर इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें.
  3. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. बेस पर थोड़ा सूखा आटा छिड़कें और रोटी बेल लें. फिर गर्म तवे पर डालें और अच्छी तरह सेंकें.
  4. आपकी गरमा‑गरम गाजर की रोटियां तैयार हैं. आप इसे किसी भी सब्जी, अचार या दही के साथ मजे से खा सकते हैं.

गाजर की रोटी क्यों है हेल्दी?

  • गाजर में कैलोरी बहुत कम होती है और इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है.
  • अगर आप गाजर की रोटी खा लेते हैं तो बार‑बार खाने की इच्छा कम होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है.
  • इसमें विटामिन ए, सी, के, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. 
---- समाप्त ----
