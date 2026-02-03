scorecardresearch
 
White Rice Dhokla: पीला छोड़िए...ट्राई करिए सफेद ढोकला! उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब, बेहद आसान है बनाना

पीले ढोकले से हटकर, अब ट्राई करें सफेद गुजराती राइस ढोकला. चावल और उड़द दाल से बनने वाला यह स्टीम्ड ढोकला है हल्का, सॉफ्ट और सेहत के लिए बेहतरीन है. जानिए इसकी आसान रेसिपी.

चवाल के ढोकले को चावल के साथ-साथ उदड़ की दाल के साथ बनाया जाता है. (Photo: ITG)
आपने पीले रंग का ट्रेडिशनल ढोकला तो कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सफेद रंग का ढोकला खाया है? अगर नहीं तो आपको बता दें, सफेद रंद का ढोकला चावलों से बनाया जाता है, जो बेहद हल्का, सॉफ्ट और खाने में स्वादिष्ट होता है. इसे गुजराती राइस ढोकला कहा जाता है. ये ढोकला न तो तला-भुना होता है और न ही ज्यादा मसालेदार, बल्कि भाप में पकाया जाता है, इसलिए पेट पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ता.

इसकी खास बात ये है कि इसे खाने के बाद आलस नहीं आता, बल्कि आपका पेट हल्का भरा रहता है. आप इसे सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की चाय तक के साथ खा सकते हैं. गुजराती राइस ढोकला सिर्फ हेल्दी ही नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों का फेवरेट नाश्ता बन चुका है. इसे बनाना भी बेहद आसान हैं. चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी.

राइस ढोकला क्या है?

राइस ढोकला गुजरात की एक ट्रेडिशनल डिश है, जो चावल और उड़द दाल से बनती है. सही तरीके से बनाया जाए, तो ये ढोकला एकदम सफेद, फूला-फूला और स्पंजी बनता है.

ढोकला बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

बैटर के लिए

  • 1 कप चावल
  • ½ कप उड़द दाल
  • ½ कप दही
  • स्वादानुसार नमक

तड़के के लिए

  • 2 टेबलस्पून तेल
  • 1 टीस्पून राई
  • 2–3 हरी मिर्च (चीरी हुई)
  • 8–10 करी पत्ते
  • एक चुटकी हींग

सजाने के लिए

  • कसा हुआ नारियल
  • हरा धनिया

बनाने का आसान तरीका

  1. राइस ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले चावल और उड़द दाल को अच्छे से धो लें. फिर इन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर रख दें.
  2. भीगे हुए चावल और दाल को पीसकर एक स्मूद पेस्ट बना लें. ध्यान रखें इसमें गांठें ना हों. इसमें दही और नमक मिलाएं. अब इस बैटर को कुछ घंटों के लिए ढककर रख दें, ताकि यह हल्का-सा फर्मेंट हो जाए.
  3. ढोकला बनाने वाले बर्तन या किसी किनारे वाली थाली को हल्के से तेल के साथ ग्रीस करें. दूसरी तरफ कुकर या स्टीमर में पानी उबलने के लिए रख दें.
  4. अब बैटर को ग्रीस की गई थाली में डालें और स्टीमर में रखकर 15–20 मिनट तक भाप में पकाएं. ढोकला फूलकर नरम हो जाएगा. चेक करने के लिए कि ये पूरी तरह से पक गया है या नहीं इसके बीच में चाकू डालकर देखें. अगर चाकू साफ निकल आता है तो समझ जाएं ये तैयार है.
  5. एक छोटे पैन में तेल गरम करें. उसमें राई, हरी मिर्च, करी पत्ते और हींग डालें. जैसे ही तड़का चटकने लगे, गैस बंद कर दें.
  6. अब तैयार ढोकले पर ये तड़का ऊपर से डाल दें, ताकि स्वाद अंदर तक चला जाए. 

सजाएं और परोसें

ढोकले को छोटे-छोटे चौकोर पीस में काटें और उसके ऊपर कसा हुआ नारियल और हरा धनिया डालें. इसे हरी चटनी या मीठी इमली की चटनी के साथ परोसें.

