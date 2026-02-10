मटर का सीजन होने वाला है खत्म, बिना केमिकल घर में ऐसे करें स्टोर, फिर साल भर चाव से खाएं

हरी, मीठी और नरम मटर का प्रयोग अलग-अलग डिश बनाने में किया जाता है, जैसे मटर पनीर, आलू मटर मेथी मटर मलाई, मटर का निमोना और हरी मटर पुलाव आदि. मटर सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाती, बल्कि प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी विटामिन्स का अच्छा सोर्स भी है. मटर का मुख्य सीजन सर्दी का होता है और अब सर्दियां कुछ दिन में खत्म होते ही मटर का सीजन भी खत्म होने वाला है. इसके बाद लोगों को फ्रोजन मटर बाजार से लेकर यूज करनी पड़ती हैं लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनसे आप खुद ही घर पर मटर को स्टोर कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं.

मटर को स्टोर करने का कारण

सीजन खत्म होते ही मटर के दाम बढ़ जाते हैं और क्वालिटी भी वैसी नहीं मिलती. बाहर से लाई गई फ्रोजन मटर में कई बार स्वाद और पोषण दोनों कम हो जाते हैं. घर पर स्टोर की गई मटर न सिर्फ ज्यादा फ्रेश रहती है, बल्कि आप बिना किसी प्रिजर्वेटिव के साल भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए घर पर मटर का स्टोर करना चाहिए.

मटर स्टोर करने के तरीके

सबसे पहले आप मार्केट से ताजी और हरी मटर लेकर आएं. ध्यान रखें मटर पीली या फिर अधिक कड़क ना हो. इसके बाद मटर को छीलकर अच्छी तरह धो लें और फिर साफ कपड़े पर फैलाकर उसका पानी सुखा दें क्योंकि नमी रहने से मटर जल्दी खराब हो सकती है.

ब्लांचिंग है अहम तरीका

मटर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और प्रयोग में लाने के लिए ब्लांचिंग सबसे अहम स्टेप है. इसके लिए आप एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें मटर डालकर 2–3 मिनट उबालें. फिर मटर को तुरंत ठंडे या बर्फ वाले पानी में डाल दें. इससे मटर का रंग, स्वाद और न्यूट्रिशन बने रहेंगे. पानी नॉर्मल हो जाने के बाद मटर को फिर से अच्छे से सुखा लें.

फ्रीजर में स्टोर करने का तरीका

मटर को फ्रीजर में स्टोर करने के लिए आपको छोटे-छोटे हिस्सों में एयरटाइट पाउच या जिप लॉक बैग में की जरूरत होगी. ध्यान रखें बैग में हवा बिल्कुल न रहने दें. एक काम और करें कि पैकेट पर परमानेंट मार्कर से डेट लिख दें ताकि आपको याद रहे कि आपने कब फ्रीजर में स्टोर की थी. इस तरीके से मटर 8 से 10 महीने तक आराम से खराब नहीं होती.

इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखें ये बातें

मटर को जब आप इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि फ्रीजर से निकालते ही मटर को सीधे सब्जी, पुलाव या सूप में ना डालें. इसकी अपेक्षा पहले उसे फिर से पानी से धोएं और फिर इस्तेमाल करें. वहीं बार-बार मटर को फ्रीजर ने निकालकर बार-बार दोबारा फ्रीज न करें, इससे स्वाद और टेक्सचर दोनों खराब हो सकते हैं.

घर पर स्टोर की गई मटर से आप साल भर पराठा, पोहा, उपमा, सब्जी और चाट जैसी डिशेज बना सकते हैं. थोड़ी सी मेहनत से न सिर्फ पैसे बचेंगे, बल्कि हर मौसम में ताजी मटर का मजा भी मिलेगा.

