Green Moong Dal Soup Recipe: रात में हल्का और पौष्टिक डिनर चाहिए? ट्राई करें मूंग दाल सूप, मिनटों में होगा तैयार

Green Moong Dal Soup Recipe: दिनभर की भागदौड़ और थकान के बाद रात में हल्का और पौष्टिक खाना मिल जाए तो शरीर और मन दोनों को सुकून मिलता है. ऐसे में हरी मूंग दाल का सूप एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह आसानी से पच जाता है और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है. इसे कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है इसलिए दिनभर की थकाने के बाद डिनर के लिए यह एक बढ़िया ऑप्शन है. इसका स्वाद हल्का होता है, जिससे बच्चे और बड़े सभी इसे आराम से पी सकते हैं.

आइए जानते हैं कि मूंग दाल सूप पीने के क्या फायदे हैं, इसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है और इसे कैसे तैयार किया जाता है.

हरी मूंग दाल सूप पीने के फायदे

यह सूप पेट के लिए बहुत हल्का होता है और आसानी से पच जाता है. इसमें मौजूद प्लांट बेस्ड प्रोटीन शरीर को एनर्जी देता है और लंबे समय तक पेट को भरा रखता है. एक कटोरी सूप पीने से ही पेट भर जाता है, जिससे ओवरईटिंग नहीं होती जो वजन बढ़ने की एक बड़ी वजह होती है. यह बहुत कम तेल या घी में बनाया जाता है, इसलिए यह लो-फैट डाइट का हेल्दी ऑप्शन है. साथ ही इसमें फाइबर और जरूरी मिनरल्स होते होते हैं जो इसे रोज की डाइट के लिए हेल्दी बनाते हैं.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

½ कप हरी मूंग दाल

3 कप पानी

1 प्याज

1 चम्मच अदरक

6–8 लहसुन की कलियां

1 चम्मच घी या तेल

½ चम्मच जीरा

½ चम्मच काली मिर्च

¼ चम्मच हल्दी

नमक स्वाद अनुसार

1 चम्मच नींबू का रस

थोड़ा सा कटा हरा धनिया

हेल्दी और क्रीमी हरी मूंग दाल सूप बनाएं कैसे

सबसे पहले मूंग दाल को धोकर 4–6 घंटे या रात भर भिगो दें. फिर पानी निकालकर कुकर में 2½ कप ताजे पानी के साथ 3 सीटी तक पकाएं. एक पैन में घी या तेल गर्म करें, उसमें जीरा डालें. जीरा चटकने लगे तो प्याज, अदरक और लहसुन डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब हल्दी और काली मिर्च डालकर मिलाएं. इसमें पकी हुई मूंग दाल और उसका पानी डाल दें. थोड़ा मसलते हुए 5 मिनट तक पकाएं. नमक डालें और जरूरत हो तो थोड़ा गर्म पानी मिलाएं. गैस बंद करें, ऊपर से नींबू रस और हरा धनिया डालें.



