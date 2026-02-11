Mirch Ka Halwa: सोचकर हंसेंगे और चखकर कहेंगे वाह! जब खाएंगे हरी मिर्च का हलवा, संजीव कपूर ने बताई रेसिपी

Mirch Ka Halwa: आज तक आपने सूजी का हलवा, गाजर का हलवा और कई तरह के क्लासिक हलवे जरूर खाए होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरी मिर्च का हलवा भी बनाया जाता है? हां, आपने सही सुना हरी मिर्च का हलवा. चौंकिए मत… क्योंकि इसका स्वाद उतना ही लाजवाब है जितना सूजी और गाजर के हलवे का. इस मीठे और मलाईदार हलवे का स्वाद अगर आपने एक बार चख लिया तो बस यही कहेंगे, 'वाह, ये तो कुछ अलग ही कमाल है!'

और पढ़ें

मशहूर शेफ संजीव कपूर ने हरी मिर्च का हलवा बनाने का तरीका बताया है. इस हलवे के बारे में सुनना बेशक अजीब लगे, लेकिन स्वाद में ये किसी भी खास डिश से कम नहीं. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं हरी मिर्च का हलवा.



इंग्रेडिएंट्स

50 ग्राम हरी मिर्च (बीज निकालकर स्लिट की हुई)

1 इंच फिटकरी

2 बड़े चम्मच घी

2 बड़े चम्मच सूजी

1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर

1 कप खोया (मावा) कद्दूकस किया हुआ

4 बड़े चम्मच चीनी

थोड़े कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता

हरी मिर्च का हलवा बनाने का तरीका:

हरी मिर्च तैयार करें: हरी मिर्च का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले पानी गर्म करें, उसमें फिटकरी और हरी मिर्च डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं. मिर्च पकने के बाद इसे छान लें और ये प्रोसेस 3-4 बार दोहराएं. इससे मिर्च का तीखापन निकल जाएगा. मिर्च को पीसें और भूनें: अब मिर्च को मोटा पीस लें. इसके बाद एक कड़ाही में घी गर्म करें, उसमें सूजी डालकर 1 मिनट भूनें. मिर्च मिलाएं: सूजी जब भुन जाए तब उसमें पीसी हुई मिर्च डालें और 3-4 मिनट तक भूनें. इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. खोया और चीनी डालें: इसके बाद खोया और चीनी डालकर हल्की आंच पर पकाएं जब तक हलवा पैन के किनारों से अलग न होने लगे. ऊपर से कटे हुए मेवे डालकर सजाएं और सर्व करें.

---- समाप्त ----