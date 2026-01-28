कभी खाया है अदरक का हलवा? स्वाद ऐसा कि भूल जाएंगे गाजर-सूजी का हलवा, जानें रेसिपी और फायदे

आपने आज तक सूजी का हलवा, गाजर का हलवा या फिर मूंग दाल का हलवा तो जरूर खाया होगा. सर्दियों में ये हलवे लगभग हर घर में बनते हैं और स्वाद के साथ सेहत भी देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी अदरक का हलवा खाया है? शायद नाम भी पहली बार सुन रहे हों.



सर्दियों के मौसम में ठंड, खांसी-जुकाम और कमजोर इम्युनिटी की परेशानी बहुत ही नॉर्मल है. ऐसे में अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और सेहत के लिए फायदेमंद भी, तो मजा ही दोगुना हो जाता है. अदरक का हलवा ठीक यही काम करता है. ये ना केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसकी तासीर भी गर्म होती है जो ना सिर्फ ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखती है, बल्कि इम्युनिटी मजबूत करने में भी मदद करती है. तो चलिए, आज आपको बताते हैं एक ऐसे अनोखे हलवे की रेसिपी, जिसका स्वाद चखने के बाद आप सर्दियों में इसे बार-बार बनाना चाहेंगे.



अदरक का हलवा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स:

ताजा अदरक

देसी घी

गुड़ या चीनी

ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, किशमिश)

अदरक का हलवा बनाने का तरीका

1. अदरक का हलवा बनाने के लिए आपको सबसे पहले अदरक को अच्छी तरह धोकर छीलना होगा. इसके बाद कद्दूकस करें.

2. एक कड़ाही में देसी घी गरम करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर धीमी-धीमी आंच पर भूनें.

3. अदरक तब तक भूनें जब तक उसमें से कच्चेपन की खुशबू खत्म ना हो जाए. जब कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाए तब उसमें गुड़ या चीनी डालकर अच्छे से मिला लें.

4. अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें और हलवे के गाढ़ा होने तक पकाएं.

5. गैस बंद करें और गरम-गरम अदरक का हलवा परोसें.



कितना खाना है सही?

अदरक का हलवा स्वादिष्ट भी होता है और बहुत फायदेमंद भी. लेकिन इसे खाते वक्त ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप इसे सूजी, गजर या मूंग दाल के हलवे की तरह कटोरी भरकर नहीं खा सकते. अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको नुकसान कर सकता है. ऐसे में इसे थोड़ी मात्रा में ही खाना चाहिए. रोजाना 1-2 चम्मच काफी होता है.



क्यों खास है अदरक का हलवा?

1. इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार: अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर की इम्युनिटी को मजबूत करते हैं. सर्दियों में इसे खाने से बार-बार बीमार पड़ने की समस्या कम हो सकती है.

2. शरीर को अंदर से गर्म रखता है: अदरक की तासीर गर्म होती है. इसका हलवा खाने से ठंड में शरीर को गर्माहट मिलती है और सुस्ती भी दूर होती है.

3. खांसी-जुकाम में राहत: अगर आपको सर्दी, गले में खराश या हल्की खांसी है, तो अदरक का हलवा इसमें आराम पहुंचा सकता है.

