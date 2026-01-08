scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अकेले रहने वाले लड़के भी बनाएं घर जैसा गाजर हलवा! देखें ये क्विक रेसिपी

जो लड़के पढ़ाई और नौकरी के कारण अपने घर से बाहर अकेले फ्लैट या हॉस्टल में रहते हैं वो लोग घर पर कैसे गाजर का हलवा बना सकते हैं, उसकी आसान विधि आर्टिकल में जानेंगे.

Advertisement
X
लड़के भी हॉस्टल में गाजर का हलवा बना सकते हैं. (Photo: ITG)
लड़के भी हॉस्टल में गाजर का हलवा बना सकते हैं. (Photo: ITG)

Gajar halwa recipe: जब सर्दियों में आप घर पर होते हैं और उस समय कड़ाके की ठंड में आपकी मां एक कटोरी आपके पास लाती हैं, जिसमें लाल-सुर्ख गाजर का हलवा होता है. उसमें से उठती हुई भाप और देसी घी में भुनी हुई गाजरों की सोंधी-सोंधी खुशबू आपके दिल को कितना सुकून पहुंचाती थी. 

लेकिन जब आप घर की दहलीज लांघकर नौकरी या पढ़ाई के लिए बाहर निकलते हैं तो अक्सर वह स्वाद और मिठास घर के चूल्हे पर ही छूट जाती है. मैं भी अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर नोएडा में रहता हूं. कुछ दिन पहले जब मुझे घर के उस गाजर के हलवे की याद आई तो दिल नहीं माना. मैंने झट से अपनी भाभी को कॉल किया और उनसे वो 'सीक्रेट' रेसिपी पूछी. यकीन मानिए उनकी विधि से मैंने जब हलवा बनाया और अपने साथियों को खिलाया तो उन्हें भी काफी पसंद आया.

मेरे जैसे कई ऐसे लड़के होंगे जो अपने घर से दूर रह रहे होंगे तो आज मैं उन सबके लिए गाजर का हलवा बनाने की ऐसी आसान विधि बता रहा हूं जिससे वे अपने हॉस्टल या फ्लैट के छोटे से किचन में 'घर वाला' गाजर का हलवा बना सकते हैं.

गाजर का हलवा बनाने के लिए सामग्री

  • 1 किलो गाजर
  • 1 लीटर दूध
  • 1 कटोरी चीनी
  • पिसी हुई इलायची
  • काजू-बादाम
  • पानी

गाजर का हलवा बनाने की विधि 

मैंने सबसे पहले गाजर को लेकर धोया और उन्हें कद्दूकस किया. फिर एक कड़ाही लेकर उसमें 2 टेबल स्पून घी लिया और फिर गाजर को डाल दिया. गाजर को हल्का सा भूनने के बाद उसमें लगभग 750 मिली लीटर दूध डाला और दूध में उबाल आने तक तेज आंच में पकने दिया. फिर जब उबाल आ गई तो गैस को मीडियम आंच पर किया और पकने दिया. जैसे ही दूध सूखने लगा, उसमें मैंने बाकी का बचा हुआ दूध भी डाल दिया. फिर उसे तब तक पकाया जब तक दूध सूख ना जाए. वहीं बीच-बीच में उसे चलाता भी रहा ताकि गाजर चिपक ना जाए.

सम्बंधित ख़बरें

badam halwa
नए साल की 'मीठी' शुरुआत, 2026 के पहले दिन बनाएं बादाम का हलवा
carrot cake
क्रिसमस के लिए बेस्ट है ये 2 मिनट वाला गाजर का केक, मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी!
ragi benefits
गेहूं छोड़ खाना शुरू करें इस अनाज की रोटियां, तेजी से घटेगा वजन
Punjabi Dudhi
सर्दियों में रोजाना पिएं ये 'पंजाबी दूधी', शरीर में आ जाएगी पहलवानों जैसी ताकत!
South Indian Dishes
गर्मियों में बनाएं ये 5 झटपट साउथ इंडियन डिशेज, हेल्थ के साथ मिलेगा जबरदस्त स्वाद
Advertisement

फिर मैंने चीनी डाली और मैंने देखा कि चीनी डालने के बाद हलवे ने फिर से पानी छोड़ दिया. फिर मैंने गैस को फिर से थोड़ा तेज किया और फिर हलवे में चीनी द्वारा छोड़ा हुआ पानी सुखा दिया.
 

फिर हलवे में इलायची पाउडर और हाथों से मैश किया हुआ मावा (खोया) डाला. इसके बाद 2-3 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर पकया और देखा कि हलवे में दानेदार बनावट आ गई है.

फिर गैस को बंद किया और एक पैन में निकालकर उसमें कटे हुए काजू-बादाम-पिस्ता से ड्रेसिंग कर दी. बस फिर क्या था मेरा गर्मा-गर्म गाजर का हलवा तैयार था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement