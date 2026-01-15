Aata Siddu Recipe: गेहूं के आटे से घर पर ही बनाएं गर्मागर्म हिमाचली सिड्डू! सर्दियों में खाकर आ जाएगा मजा
हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती के साथ वहां का 'सिड्डू' हर ट्रेवलर की पहली पसंद है. अब आपको इस पारंपरिक स्वाद के लिए पहाड़ों तक भागने की जरूरत नहीं. गेहूं के आटे और उड़द दाल की स्टफिंग से तैयार यह हेल्दी रेसिपी आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं, जानें परफेक्ट सिड्डू बनाने का तरीका!
Advertisement
X
सर्दियों में सिड्डू खाने से गर्माहट मिलती है. (PHOTO:ITG)
Aata Siddu Recipe: बर्फ देखने की चाह में लोग ठंड आते ही हिमाचल प्रदेश का रुख करने लगते हैं, खासतौर पर ट्रेवलर्स के लिए तो मनाली-शिमला जैसे दूसरा घर बन चुका है. हिमाचल की खूबसूरत वादियों के साथ-साथ वहां ट्रेडिशनल फूड भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है. पहाड़ी खाना लोगों को बहुत टेस्टी लगता है और इनकी सबसे खास बात यह होती है कि यह हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं.
हिमाचल प्रदेश के खाने में वहां के 'सिड्डू' अब धीरे-धीरे लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं और उसे खाने के लिए हर छुट्टी पहाड़ों की तरफ भागते हैं. अगर आपको भी 'सिड्डू' खाना पसंद है या आपकी फैमिली में कोई इसका फैन है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि इसे आप अपने घर ही बनाकर इनका लुत्फ उठा सकते हैं.
सिड्डू क्यों है इतना खास?
सिड्डू न केवल खाने में टेस्टी होता है, बल्कि इसे पकाने का तरीका इसे बेहद हेल्दी बनाता है.पहाड़ों में इसे घी और पुदीने की चटनी के साथ परोसा जाता है. आमतौर पर इसे सर्दियों और मानसून के मौसम में शरीर को गर्माहट देने के लिए खाया जाता है. लेकिन लोगों को लगता है कि इसे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बात सच नहीं है. आप घर पर ही गेहूं के आटे से बिना किसी झंझट के आसानी से बना सकते हैं.