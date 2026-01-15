Aata Siddu Recipe: गेहूं के आटे से घर पर ही बनाएं गर्मागर्म हिमाचली सिड्डू! सर्दियों में खाकर आ जाएगा मजा

Aata Siddu Recipe: बर्फ देखने की चाह में लोग ठंड आते ही हिमाचल प्रदेश का रुख करने लगते हैं, खासतौर पर ट्रेवलर्स के लिए तो मनाली-शिमला जैसे दूसरा घर बन चुका है. हिमाचल की खूबसूरत वादियों के साथ-साथ वहां ट्रेडिशनल फूड भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है. पहाड़ी खाना लोगों को बहुत टेस्टी लगता है और इनकी सबसे खास बात यह होती है कि यह हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं.

हिमाचल प्रदेश के खाने में वहां के 'सिड्डू' अब धीरे-धीरे लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं और उसे खाने के लिए हर छुट्टी पहाड़ों की तरफ भागते हैं. अगर आपको भी 'सिड्डू' खाना पसंद है या आपकी फैमिली में कोई इसका फैन है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि इसे आप अपने घर ही बनाकर इनका लुत्फ उठा सकते हैं.

सिड्डू क्यों है इतना खास?

सिड्डू न केवल खाने में टेस्टी होता है, बल्कि इसे पकाने का तरीका इसे बेहद हेल्दी बनाता है.पहाड़ों में इसे घी और पुदीने की चटनी के साथ परोसा जाता है. आमतौर पर इसे सर्दियों और मानसून के मौसम में शरीर को गर्माहट देने के लिए खाया जाता है. लेकिन लोगों को लगता है कि इसे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बात सच नहीं है. आप घर पर ही गेहूं के आटे से बिना किसी झंझट के आसानी से बना सकते हैं.

गेहूं के सिड्डू बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

2 कप गेहूं का आटा,

1 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट (या बेकिंग पाउडर और दही),

हल्का गर्म पानी

नमक

स्टफिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स

आधा कप भीगी हुई धुली उड़द दाल

2 हरी मिर्च

अदरक का टुकड़ा

हरा धनिया

हींग

स्वादानुसार मसाले (नमक, लाल मिर्च, हल्दी)

सिड्डू बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें नमक और यीस्ट मिलाएं.

हल्के गर्म पानी की मदद से नरम आटा गूंथ लें.

गूंथने के बाद आटे को ढककर 1-2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें.

स्टफिंग के लिए भीगी हुई दाल को अदरक और मिर्च के साथ दरदरा पीस लें.

इसमें हींग, बारीक कटा धनिया और मसाले मिलाएं.

इस बात का ध्यान रहे कि मिक्चर ज्यादा गीला न हो, वरना भरने में परेशानी होगी.

जब आटा फूल जाए, तो उसकी छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें.

लोई को हाथ से थोड़ा फैलाएं और बीच में तैयार दाल का मिक्टर भरें.

अब इसे किनारों से मोड़कर बंद कर दें और मनचाहा आकार दें.

इडली स्टैंड या मोमोज स्टीमर में पानी गर्म करें.

सिड्डू को स्टैंड पर रखें, लेकिन पहले नीचे थोड़ा तेल लगा लें ताकि सिड्डू चिपके नहीं.

फिर सिड्डू को स्टीम करने के लिए 15 से 20 मिनट तक मिडियम गैस पर रख दें.

जब सिड्डू पककर फूल जाएं, तो इन्हें बाहर निकाल लें.

इस तरीके से सिड्डू को परोसें

सिड्डू को बीच से काटकर उसके ऊपर ढेर सारा देसी घी डालें.

इसे धनिये-पुदीने की तीखी चटनी या दाल के साथ गर्मा-गरम परोसें.

